А Алексей Экскурсия познавательная и очень интересная. Спасибо.

М Марина Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно!!! Столько узнали нового про Смоленск!!!

В Виктория Экскурсия была очень содержательная, познавательная, интересная. У Елены хорошая грамотная речь и прекрасная, присутствует чувство юмора. Прекрасно преподносит исторические факты. Видно что любит свой родной город и край.

Д Дмитрий

Г Гущина Из-за погоды немного сократили время экскурсии,но гид Елена много и хорошо рассказал историю Смоленска. Полностью удовлетворены экскурсией.

Н Наталья

К Корабельников Мы не просто открыли для себя чудесный город, мы влюбились в тебя, Смоленск!

Во многом благодаря нашему гиду Маргарите. Рассказ о городе был интересен, познавателен, профессионален. Но, главное, чувствовалось сколько любви и души было во все это вложено. Огромное спасибо Маргарите и низкий поклон Смоленску!

Е Елена Чуткий адаптрирующийся экскурсовод. Спасибо.

О Олег Все в этот день сложилось - прекрасный город, погода, отличный экскурсовод. Неспешно, по делу, с прекрасным знанием материала экскурсии. Время пролетело незаметно. Получили много новой информации. Экскурсия стоит потраченного времени и денег.

И Ирен Отличная экскурсия, чудесный экскурсовод узнали очень много нового и полюбили город.

А Андрей

Экскурсия нам читать дальше очень понравилась. Мы в процессе задавали много вопросов и получали подробнейшие ответы. Так что это были скорее беседы) Елена любит историю своего края и города и по этому получилось очень круто! Спасибо!

При посещении Смоленска крайне рекомендую начинать именно с этой обзорной экскурсии) Прошлись по историческому центру Смоленска. Елена познакомила нас со всеми историческими памятниками и рассказала про самые яркие моменты истории города - от момента его зарождения и до наших дней.Экскурсия нам

Р Рина

Е Екатерина Экскурсия понравилась, увидели много интересных мест и узнали много фактов.

М Марина Прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает, слушали на одном дыхании! Рекомендуем, не пожалеете и услышите много интересного про Смоленск! Светлане огромное спасибо! 😊