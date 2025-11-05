Мои заказы

Индивидуальная обзорная прогулка по старому Смоленску

Мы познакомимся с историческим центром Смоленска, где до сих пор стоят дворянские и купеческие особняки.

Вы увидите знаменитую крепость времен Бориса Годунова, главный храм города — Успенский собор, а также погуляете по любимому саду аристократов 19 века. Вас ждут древняя история и увлекательные легенды города.
5
123 отзыва
Описание экскурсии

Сокровищница русской истории

Смоленск представляет собой один из старейших русских городов, учрежденный в 863 году. Этот древний город старше Москвы и является современником Великого Новгорода и Киева. Богатая история Смоленска остается живой в его старинных храмах, крепостной башне и земляных укреплениях, которые дотянулись до наших дней. Сегодня в Смоленске прекрасно сочетается природное окружение и культурное наследие с современной, индустриальной жизнью. Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску. Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города. Что вас ждет:• Смоленская крепость времён Бориса Годунова. Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, выстроенное в 1595-1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Смоленская крепость стала первым в истории России объектом с массовым использованием вольнонаёмного труда. За счет привлечения высокопрофессиональных мастеров стало возможно строительство первоклассной крепости в сжатые сроки.
  • Один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор. Находится в центре Смоленска и во многом определяет силуэт города. Возведён на рубеже XVII и XVIII веков в память о героической обороне Смоленска 1609 — 1611 годов на месте одноимённого собора XII века.
  • Городские памятники с их историей.
  • Лопатинский сад — излюбленное место отдыха горожан и туристов. Основу парка составил ландшафтный сад, разбитый губернатором Смоленска Александром Лопатиным в 1874 г. на месте бывшей Королевской крепости. Невозможно удержаться от фотосессии на фоне «оживших» фонарей-оркестрантов, красочных скульптур сказочных персонажей или макета Лопатинского сада, выполненного с поразительным мастерством и точностью.
  • Сад Блонье — одно из самых посещаемых мест города. Его любят как местные жители, так и гости города. Блонье – регулярный парадный сад. «Блонье» — первоначальное название. Так парк был назван почти двести лет назад, в 1830 году по указанию губернатора Н. И. Хмельницкого. По легенде, чиновник с лопатой в руках личным примером воодушевил смолян на работу по разбивке парка. Эта идея особенно пришлась по душе дамам. Некоторые из них завели в саду личные клумбы и высаживали цветы, привезенные из-за границы. Дамы этим самым хотели привлечь внимание холостого губернатора, впрочем, безрезультатно. За это нарекли Блонье «бабьим царством».
  • Кроме того, я познакомлю вас с историей города, древней и военной, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смоленская крепость времён Бориса Годунова
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Городские памятники
  • Лопатинский сад
  • Сад Блонье и другие достопримечательности города
Алексей
5 ноя 2025
Экскурсия познавательная и очень интересная. Спасибо.
Марина
4 ноя 2025
Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно!!! Столько узнали нового про Смоленск!!!
Виктория
3 ноя 2025
Экскурсия была очень содержательная, познавательная, интересная. У Елены хорошая грамотная речь и прекрасная, присутствует чувство юмора. Прекрасно преподносит исторические факты. Видно что любит свой родной город и край.
Дмитрий
23 окт 2025
Гущина
19 окт 2025
Из-за погоды немного сократили время экскурсии,но гид Елена много и хорошо рассказал историю Смоленска. Полностью удовлетворены экскурсией.
Наталья
11 сен 2025
Корабельников
11 сен 2025
Мы не просто открыли для себя чудесный город, мы влюбились в тебя, Смоленск!
Во многом благодаря нашему гиду Маргарите. Рассказ о городе был интересен, познавателен, профессионален. Но, главное, чувствовалось сколько любви и души было во все это вложено. Огромное спасибо Маргарите и низкий поклон Смоленску!
Елена
7 сен 2025
Чуткий адаптрирующийся экскурсовод. Спасибо.
Олег
29 авг 2025
Все в этот день сложилось - прекрасный город, погода, отличный экскурсовод. Неспешно, по делу, с прекрасным знанием материала экскурсии. Время пролетело незаметно. Получили много новой информации. Экскурсия стоит потраченного времени и денег.
Ирен
19 авг 2025
Отличная экскурсия, чудесный экскурсовод узнали очень много нового и полюбили город.
Андрей
7 авг 2025
Прошлись по историческому центру Смоленска. Елена познакомила нас со всеми историческими памятниками и рассказала про самые яркие моменты истории города - от момента его зарождения и до наших дней.
очень понравилась. Мы в процессе задавали много вопросов и получали подробнейшие ответы. Так что это были скорее беседы) Елена любит историю своего края и города и по этому получилось очень круто! Спасибо!
При посещении Смоленска крайне рекомендую начинать именно с этой обзорной экскурсии)

Рина
3 авг 2025
Екатерина
3 авг 2025
Экскурсия понравилась, увидели много интересных мест и узнали много фактов.
Марина
1 авг 2025
Прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывает, слушали на одном дыхании! Рекомендуем, не пожалеете и услышите много интересного про Смоленск! Светлане огромное спасибо! 😊
Валерий
29 июл 2025

