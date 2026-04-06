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3 главных горнолыжных курорта - из Сочи

"Роза Хутор", "Газпром Поляна" и "Красная Поляна" за 1 день
Предлагаем ненадолго сменить тепло морского побережья на свежесть и головокружительные виды гор.

Вы посетите все краснополянские курорты — будет достаточно свободного времени, чтобы подобрать развлечение по вкусу. Полюбуетесь Ахштырским каньоном, ущельем Ахцу и танцем фонтанов в вечерней подсветке. А гид познакомит с историей Сочи, Адлера и Олимпиады-2014.
5
1 отзыв
3 главных горнолыжных курорта - из Сочи
3 главных горнолыжных курорта - из Сочи
3 главных горнолыжных курорта - из Сочи

Описание экскурсии

Первые остановки сделаем на смотровых под белоснежным мостом Skypark над Ахштырским каньоном и в ущелье Ахцу. Затем посетим курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Здесь каждый найдёт чем заняться:

  • подняться выше в горы по канатной дороге
  • прокатиться на родельбане
  • погулять по Олимпийской деревне
  • отдохнуть в термальном комплексе
  • понаблюдать за альпаками, хаски, капибарами

На обратном пути проедем мимо Олимпийского парка — вечером включаются подсветка и шоу фонтанов.

Тайминг

8:00 — выезд из Сочи
11:00 — Ахштырский каньон
11:30 — ущелье Ахцу
13:00 — «Роза Хутор»
17:00 — «Газпром Поляна»
17:30 — «Красная Поляна»
19:00-19:30 — возвращение в Сочи

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volvo или Scania
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Питание
  • При подъёме на любую канатную дорогу необходимо оплатить билет в Сочинский нац. парк — 300 ₽ (взрослый)

Актуальные активности и канатные дороги:

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2360 ₽ льг. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатка
— Родельбан + Пик Роза Хутор: 4050 ₽ взр. / 2250 ₽ дет. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатки + один спуск на родельбане
— Олимпийская деревня (Роза Хутор): 1950 ₽ взр. / 1200 ₽ дет. / 1560 ₽ льг. — высота 1170 м, одна гондольная канатка
— Парк альпак + Олимпийская деревня: 3150 ₽ взр. / 2100 ₽ дет. 7–14 лет / 900 ₽ дет. 4–6 лет / 2760 ₽ льг. — высота 1170 м, канатка + посещение парка «Пача Мама» с экскурсией
— Панорама Красной Поляны: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2350 ₽ льг. — высота 2200 м, три гондольные и одна кресельная канатка
— День в горах: 3650 ₽ взр. / 2750 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 3200 ₽ льг. — высота 2200 м, канатки + две активности на выбор
— Красная Поляна: 2950 ₽ взр. / 2200 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 2550 ₽ льг. — высота 960 м, канатка + кресельная + две активности
— Аквапарк «Волна»: 2800 ₽ от 16 лет / 1800 ₽ 2–16 лет, сеанс 3 часа

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры550 ₽
Стандартный550 ₽
Дети до 12 лет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 11352 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
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фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остаётся забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Выбирала экскурсию по отзывам. За два полных дня хотелось посмотреть как можно больше. Хорошая организация, все четко по времени. Организатор связался разными способами, информация полная. Особая благодарность экскурсоводу Кристине! Спасибо за вашу работу!!!!
В течение всего дня вы заботились о нас, подробно все объясняя.
Немного подвела погода, не увидели красоты гор на вершине, но это не зависит ни от кого.
Выбирала экскурсию по отзывам. За два полных дня хотелось посмотреть как можно больше. Хорошая организация, все
Выбирала экскурсию по отзывам. За два полных дня хотелось посмотреть как можно больше. Хорошая организация, все
Выбирала экскурсию по отзывам. За два полных дня хотелось посмотреть как можно больше. Хорошая организация, все
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