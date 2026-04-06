Предлагаем ненадолго сменить тепло морского побережья на свежесть и головокружительные виды гор. Вы посетите все краснополянские курорты — будет достаточно свободного времени, чтобы подобрать развлечение по вкусу. Полюбуетесь Ахштырским каньоном, ущельем Ахцу и танцем фонтанов в вечерней подсветке. А гид познакомит с историей Сочи, Адлера и Олимпиады-2014.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первые остановки сделаем на смотровых под белоснежным мостом Skypark над Ахштырским каньоном и в ущелье Ахцу. Затем посетим курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Здесь каждый найдёт чем заняться:

подняться выше в горы по канатной дороге

прокатиться на родельбане

погулять по Олимпийской деревне

отдохнуть в термальном комплексе

понаблюдать за альпаками, хаски, капибарами

На обратном пути проедем мимо Олимпийского парка — вечером включаются подсветка и шоу фонтанов.

Тайминг

8:00 — выезд из Сочи

11:00 — Ахштырский каньон

11:30 — ущелье Ахцу

13:00 — «Роза Хутор»

17:00 — «Газпром Поляна»

17:30 — «Красная Поляна»

19:00-19:30 — возвращение в Сочи

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Volvo или Scania

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Питание

При подъёме на любую канатную дорогу необходимо оплатить билет в Сочинский нац. парк — 300 ₽ (взрослый)

Актуальные активности и канатные дороги:

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2360 ₽ льг. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатка

— Родельбан + Пик Роза Хутор: 4050 ₽ взр. / 2250 ₽ дет. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатки + один спуск на родельбане

— Олимпийская деревня (Роза Хутор): 1950 ₽ взр. / 1200 ₽ дет. / 1560 ₽ льг. — высота 1170 м, одна гондольная канатка

— Парк альпак + Олимпийская деревня: 3150 ₽ взр. / 2100 ₽ дет. 7–14 лет / 900 ₽ дет. 4–6 лет / 2760 ₽ льг. — высота 1170 м, канатка + посещение парка «Пача Мама» с экскурсией

— Панорама Красной Поляны: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2350 ₽ льг. — высота 2200 м, три гондольные и одна кресельная канатка

— День в горах: 3650 ₽ взр. / 2750 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 3200 ₽ льг. — высота 2200 м, канатки + две активности на выбор

— Красная Поляна: 2950 ₽ взр. / 2200 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 2550 ₽ льг. — высота 960 м, канатка + кресельная + две активности

— Аквапарк «Волна»: 2800 ₽ от 16 лет / 1800 ₽ 2–16 лет, сеанс 3 часа