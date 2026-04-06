Вы посетите все краснополянские курорты — будет достаточно свободного времени, чтобы подобрать развлечение по вкусу. Полюбуетесь Ахштырским каньоном, ущельем Ахцу и танцем фонтанов в вечерней подсветке. А гид познакомит с историей Сочи, Адлера и Олимпиады-2014.
Описание экскурсии
Первые остановки сделаем на смотровых под белоснежным мостом Skypark над Ахштырским каньоном и в ущелье Ахцу. Затем посетим курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Здесь каждый найдёт чем заняться:
- подняться выше в горы по канатной дороге
- прокатиться на родельбане
- погулять по Олимпийской деревне
- отдохнуть в термальном комплексе
- понаблюдать за альпаками, хаски, капибарами
На обратном пути проедем мимо Олимпийского парка — вечером включаются подсветка и шоу фонтанов.
Тайминг
8:00 — выезд из Сочи
11:00 — Ахштырский каньон
11:30 — ущелье Ахцу
13:00 — «Роза Хутор»
17:00 — «Газпром Поляна»
17:30 — «Красная Поляна»
19:00-19:30 — возвращение в Сочи
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volvo или Scania
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Питание
- При подъёме на любую канатную дорогу необходимо оплатить билет в Сочинский нац. парк — 300 ₽ (взрослый)
Актуальные активности и канатные дороги:
— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2360 ₽ льг. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатка
— Родельбан + Пик Роза Хутор: 4050 ₽ взр. / 2250 ₽ дет. — высота 2320 м, три гондольные и одна кресельная канатки + один спуск на родельбане
— Олимпийская деревня (Роза Хутор): 1950 ₽ взр. / 1200 ₽ дет. / 1560 ₽ льг. — высота 1170 м, одна гондольная канатка
— Парк альпак + Олимпийская деревня: 3150 ₽ взр. / 2100 ₽ дет. 7–14 лет / 900 ₽ дет. 4–6 лет / 2760 ₽ льг. — высота 1170 м, канатка + посещение парка «Пача Мама» с экскурсией
— Панорама Красной Поляны: 2950 ₽ взр. / 1800 ₽ дет. / 2350 ₽ льг. — высота 2200 м, три гондольные и одна кресельная канатка
— День в горах: 3650 ₽ взр. / 2750 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 3200 ₽ льг. — высота 2200 м, канатки + две активности на выбор
— Красная Поляна: 2950 ₽ взр. / 2200 ₽ дет. 7–14 лет / 1100 ₽ дет. 4–7 лет / 2550 ₽ льг. — высота 960 м, канатка + кресельная + две активности
— Аквапарк «Волна»: 2800 ₽ от 16 лет / 1800 ₽ 2–16 лет, сеанс 3 часа
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионеры
|550 ₽
|Стандартный
|550 ₽
|Дети до 12 лет
|550 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В течение всего дня вы заботились о нас, подробно все объясняя.
Немного подвела погода, не увидели красоты гор на вершине, но это не зависит ни от кого.