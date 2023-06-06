ежедневно в 10:45

На автобусной экскурсии в группе до 50 человек можно посетить три главных курортных города Сочи.
Участники увидят объекты, построенные к Олимпиаде 2014, прокатятся на канатной дороге к вершине Розы Хутор, прогуляются по набережной Красной Поляны и рассмотрят интерактивную выставку в научном центре Галактика.
Экскурсия включает посещение природных памятников, таких как Ущелье Ахцу и минеральный источник Чвижепсе, а также обед в горном кафе
Участники увидят объекты, построенные к Олимпиаде 2014, прокатятся на канатной дороге к вершине Розы Хутор, прогуляются по набережной Красной Поляны и рассмотрят интерактивную выставку в научном центре Галактика.
Экскурсия включает посещение природных памятников, таких как Ущелье Ахцу и минеральный источник Чвижепсе, а также обед в горном кафе
6 причин купить эту экскурсию
- 🚍 Путешествие на комфортабельном автобусе
- 🏔️ Восхитительные виды на горы и ущелья
- 🎢 Канатная дорога на Розу Хутор
- 🍽️ Дегустация местных деликатесов
- 🏛️ Интерактивная выставка в Галактике
- 🎶 Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Сочи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, а курорты оживают, предлагая множество развлечений. Однако, стоит учитывать, что в пик сезона здесь многолюдно. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но туристов меньше, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в более спокойной обстановке. Зимой, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны, всё же можно ощутить особую атмосферу горных курортов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Газпром Поляна
- Галактика
- Олимпийский парк
Описание экскурсии
Природные памятники
Дорога к главным курортам Западного Кавказа лежит через живописное Ущелье Ахцу. Мы проедем по серпантину над каменным карнизом, наслаждаясь головокружительным видом на горную реку Мзымту. Далее заедем на минеральный нарзанный источник «Чвижепсе», где вы сможете попробовать легендарную целебную воду, насыщенную йодом, медью, железом и марганцем.
Сытный обед
К обеду мы прибудем в горное кафе пикникового комплекса «Медвежий угол», которое славится блюдами из форели. Пока обед готовится, вам предложат бесплатно продегустировать краснополянский мёд и домашнее вино.
Обзорная программа
Далее в нашей программе три главных курорта Сочи:
- «Красная Поляна», где вы сможете совершить променад по Горки Городу, слушая историю строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами.
- «Роза Хутор» — это горы с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку «Роза Пик».
- «Газпром Поляна» знаменита своим научным центром «Галактика». Вы рассмотрите цветные фото проекции космоса на стенах и на полу и прогуляетесь по торговой галерее развлекательного комплекса.
После экскурсии вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке или же отправиться в обратный путь.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
- Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
- Канатная дорога:
— на пик «Роза Хутор» (2320 м): для взрослых 2250 р. /чел., для детей с 7 до 14 лет — 1350 р. /чел., дети до 6 лет бесплатно. Три гондольные, одна кресельная канатка.
— на Панораму (2200 м): взрослый — 1950 рублей, детский — 1200 рублей. Три гондольные и три кресельные канатки.
— День в горах (взрослый — 2350 рублей, детский — 1600 рублей). Три гондольные, три кресельные канатки + хаски центр.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2236 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо большое организаторам, отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ирине! Настоящий профессионал своего дела 👍 Всё доступно, интересно, получили кучу эмоций. За один день увидели множество интересных мест. Спасибо 🌷🌷🌷
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На экскурсию вывозили большую группу.
Переживала слегка. Но организовано все великолепно. Маршрут спланирован логично. Только положительные впечатления. Это то что касается организации.
А о шикарных местах писать не имеет смысла. Нужно ехать и наслаждаться.
Могу смело рекомендовать.
Переживала слегка. Но организовано все великолепно. Маршрут спланирован логично. Только положительные впечатления. Это то что касается организации.
А о шикарных местах писать не имеет смысла. Нужно ехать и наслаждаться.
Могу смело рекомендовать.
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Д
Отлично отдохнули. Очень удобный маршрут составлен. Экскурсовод Дарья очень позитивная, и водителю Эдуарду огромная благодарность за безопасную поездку. Всем организаторам огромное спасибо.
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17 мая 2023 ездили с сыном на Красную поляну и Розу Хутор. Очень понравилось. Экскурсовод Екатерина выше всякие похвал. Четко, организованно, интересно. Сами мы и половину программы не успели. А тут. Столько впечатлений. Горы. Роза Пик. И завершение на шоу Поющих фонтанов. Это просто чудесно. Однозначно буду рекомендовать Вас друзьям.
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К
Экскурсия очень понравилась!
Всё очень организовано и понятно 👍🏼 Ирина замечательный экскурсовод с очень приятным голосом 🤍
Всё очень организовано и понятно 👍🏼 Ирина замечательный экскурсовод с очень приятным голосом 🤍
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А
Путешествовали по Курортам Сочи вместе с гидом Ириной и водителем Андреем. Экскурсия прекрасно организована и умело проведена. Впечатлений получили больше, чем рассчитывали, и все они положительные. Комфортабельный автобус, прекрасный водитель,
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