ежедневно в 10:45

На автобусной экскурсии в группе до 50 человек можно посетить три главных курортных города Сочи.



Участники увидят объекты, построенные к Олимпиаде 2014, прокатятся на канатной дороге к вершине Розы Хутор, прогуляются по набережной Красной Поляны и рассмотрят интерактивную выставку в научном центре Галактика.



Экскурсия включает посещение природных памятников, таких как Ущелье Ахцу и минеральный источник Чвижепсе, а также обед в горном кафе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Сочи - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, а курорты оживают, предлагая множество развлечений. Однако, стоит учитывать, что в пик сезона здесь многолюдно. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но туристов меньше, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в более спокойной обстановке. Зимой, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны, всё же можно ощутить особую атмосферу горных курортов.

Сейчас август — это идеальное время.