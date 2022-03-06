ежедневно в 10:45

Курорты Сочи: большое путешествие

Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии

4
1 отзыв
Групповая
На автобусной экскурсии в группе до 50 человек вы посетите три главных курортных города Сочи и увидите объекты, построенные к Олимпиаде 2014.

Прокатитесь на канатной дороге к вершине Розы Хутор, погуляете по набережной Красной поляны, рассмотрите интерактивную выставку в научном центре Галактика и услышите интересные факты о природе, истории и культуре региона.
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Курорты Сочи: большое путешествие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природные памятники

Дорога к главным курортам Западного Кавказа лежит через живописное Ущелье Ахцу. Мы проедем по серпантину над каменным карнизом, наслаждаясь головокружительным видом на горную реку Мзымту. Далее заедем на минеральный нарзанный источник «Чвижепсе», где вы сможете попробовать легендарную целебную воду, насыщенную йодом, медью, железом и марганцем.

Сытный обед

К обеду мы прибудем в горное кафе пикникового комплекса «Медвежий угол», которое славится блюдами из форели. Пока обед готовится, вам предложат бесплатно продегустировать краснополянский мёд и домашнее вино.

Обзорная программа

Далее в нашей программе три главных курорта Сочи:

  • Красная поляна, где вы сможете совершить променад по Горки Городу, слушая историю строительства проекта и рассматривая симпатичные домики. А если захотите — поднимитесь на фуникулере на высоту 540 метров, чтобы полюбоваться панорамными пейзажами.
  • Роза Хутор — это горы с заснеженными холмами, шикарно продуманная инфраструктура в европейском стиле и Романов мост, нависший над рекой. Гид расскажет о главных объектах времен зимней Олимпиады 2014, а после вы при желании прокатитесь на канатной дороге на лучшую смотровую площадку Розу пик.
  • Газпром Лаура знаменита своим научным центром «Галактика». Вы рассмотрите цветные фото проекции космоса на стенах и на полу и прогуляетесь по торговой галерее развлекательного комплекса.

После экскурсии вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке или же отправиться в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Вход к минеральному источнику Чвижепсе — 100 рублей
  • Обед в «Медвежьем угле» по желанию (оплачивается отдельно)
  • Канатная дорога:
    — на пик Розы Хутор (2320 м): для взрослых 1950 р. /чел., для детей с 7 до 14 лет — 1600 р. /чел., льготный для посетителей старше 60 лет — 1000 р. /чел., дети до 6 лет бесплатно
    — на Панораму (2200 м): для взрослых и детей с 7 до 14 лет — 1790 р. /чел., льготный для посетителей старше 60 лет — 1100 р. /чел., дети до 6 лет бесплатно
    — Русские Горки (960 м): для взрослых 1000 р. /чел., для детей с 7 до 14 лет — 800 р. /чел., льготный для посетителей старше 60 лет — 600 р. /чел., дети до 6 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашему отелю
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:45

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
6 мар 2022
Ездили на экскурсию Курорты Сочи в начале марта. Операторы быстро и оперативно представили информацию по всем интересующим вопросам во время бронирования. За это отдельное спасибо! Именно поэтому, недолго раздумывая, решение было принято окончательно. Организация сбора и построение маршрута вполне устроили, никого не ждали: ни мы автобус, ни водитель нас и других эксеурсантов. Посетили все три курорта с достаточным временем для каждого из них. Плюс хорошее место на обед и дегустацию с достаточным временем и на это. Экскурсовод Екатерина интересно, доходчиво, достаточно эмоционально рассказывала про край, историю, курорты и прочее. Лично мне было интересно. Екатерине тоже отдельное спасибо! Все было бы ещё лучше, если бы с погодой свездо: весь день шёл дождь, а на Красной поляне накрыло ливнем, с перемещением выше в горы дождь превратился в мокрый снег. Про погоду знали, но не стали останавливаться при решении ехать или нет. Только на канатке поднимались до первого уровня: дальше посчитала не интересным, т. к. дождь сопровождается облачность и туманом обычно 😉Поэтому все ожидания полностью оправданы от поездки.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьмиГоры☀️На весь деньНабережная🗽Достопримечательности🏞Роза Хутор🏞ПаркиКрасная полянаОлимпийская деревняПанорамыОлимпийский паркКанатная дорога

Еще несколько похожих предложений в Сочи

"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Мария
4.8
26 отзывов
"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
Предлагаем вам посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! "Красная Поляна", "Роза Хутор"
1 000 за 1 человека
Олимпийское наследие: горнолыжные курорты Красной Поляны
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Федор
Нет отзывов
Олимпийское наследие: горнолыжные курорты Красной Поляны
Осмотрите визитные карточки трёх главных курортов: "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром Лаура"
1 000 за 1 человека
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
9 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории города-курорта Сочи
9 000 за 1-4 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Никита
4.8
8 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
800 за 1 человека
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
4.9
36 отзывов
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
92007 820 за 1-3 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ануш
5
7 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Роза Хутор, Ахштырское ущелье, Белые скалы и аквапарк на авто-пешеходной экскурсии
8 000 за 1-6 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Гарий
4.8
106 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
898449 за 1 человека
3 курорта Красной Поляны
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Владислава
4.6
324 отзыва
3 курорта Красной Поляны
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
950380 за 1 человека
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Владислава
4.8
327 отзывов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
Сочи - это не только побережье Черного моря, но и горы
1 000 за 1 человека
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Петрос
5
74 отзыва
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
100009 000 за 1-7 чел.
Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
ШиК
Нет отзывов
Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
от 25 000 за 1 человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Азамат
4.3
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ