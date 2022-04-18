Профилактика фонтана:

С 18.04.22 по 22.04.22

Шоу фонтанов с 23.04.22 Предположительно с 20:00 до 21:00

Ваше путешествие начинается с Центрального района города Сочи. В районе аэропорта автобус поворачивает на Краснополянскоешоссе и Вы почти на 50 км удаляетесь от берега моря. Наша спутница на протяжении всего маршрута – то зажатая горным ущельем узница, то, бушующая где-то далеко внизу река Мзымта. Первая наша остановка – смотровая площадка, где вы сможете сделать чудесные фотографии на фоне гор.

Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет позновательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы можете попробовать и приобрести разные сорта меда, и, конечно медовуха и всбитень(вино с мёдом).

Сам посёлок Красная поляна расположен в сорока км от побережья Черного моря, на высоте 650 метров над уровнем моря. Курорт со всех сторон окружён величественными горными вершинами. С севера скалистая гряда Ачишхо, с южной стороны высится мощный массив четырёхглавой Аибги. Горы Чугуш, Ассара, Дзитаку, Псеашхо – с востока, и с северо-востока.

На северном склоне хребта Аибга в 7 км от посёлка расположен горнолыжный комплекс. Канатно-кресельная дорога состоящая из четырёх очередей, поднимет Вас на высоту 2230 метров. Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов, где будет проходить зимняя Олимпиада в 2014 году. Это красивейшее место, от которого захватывает дух. И летом, и, особенно, зимой Красная поляна – настоящая туристическая Мекка, где созданы все условия для активного отдыха.