Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк

Давайте отправимся туда, где круглый год открыты одни из лучших мест отдыха нашей страны! Мы с вами побываем на курортах

5
19 отзывов
Групповая
Давайте отправимся туда, где круглый год открыты одни из лучших мест отдыха нашей страны! Мы с вами побываем на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор», полюбуемся горными вершинами с канатно-кресельной дороги и заедем на пасеку в окружении головокружительных гор.
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк
Курорт «Красная Поляна» | Горки-Город и вечерний Олимпийский парк

Что вас ожидает 🤩

  • Красная поляна
  • Канатно-кресельная дорога
  • Пасека
  • Смотровая площадка
  • Олимпийский парк

Профилактика фонтана:

    С 18.04.22 по 22.04.22
    Шоу фонтанов с 23.04.22 Предположительно с 20:00 до 21:00
    Ваше путешествие начинается с Центрального района города Сочи. В районе аэропорта автобус поворачивает на Краснополянскоешоссе и Вы почти на 50 км удаляетесь от берега моря. Наша спутница на протяжении всего маршрута – то зажатая горным ущельем узница, то, бушующая где-то далеко внизу река Мзымта. Первая наша остановка – смотровая площадка, где вы сможете сделать чудесные фотографии на фоне гор.
    Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет позновательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы можете попробовать и приобрести разные сорта меда, и, конечно медовуха и всбитень(вино с мёдом).
    Сам посёлок Красная поляна расположен в сорока км от побережья Черного моря, на высоте 650 метров над уровнем моря. Курорт со всех сторон окружён величественными горными вершинами. С севера скалистая гряда Ачишхо, с южной стороны высится мощный массив четырёхглавой Аибги. Горы Чугуш, Ассара, Дзитаку, Псеашхо – с востока, и с северо-востока.
    На северном склоне хребта Аибга в 7 км от посёлка расположен горнолыжный комплекс. Канатно-кресельная дорога состоящая из четырёх очередей, поднимет Вас на высоту 2230 метров. Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов, где будет проходить зимняя Олимпиада в 2014 году. Это красивейшее место, от которого захватывает дух. И летом, и, особенно, зимой Красная поляна – настоящая туристическая Мекка, где созданы все условия для активного отдыха.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Канатная дорога по желанию:
    • Красная поляна: взр. — 1800 руб., дети от 6-14 лет — 1100 руб., льгота — 1100 руб
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Важная информация
    • Расписание остановок:
    • Мамайка - 10:15
    • Русь - 10:35
    • Политехническая - 10:40
    • Горбольница - 10:45
    • Спортивная - 11:00
    • Ривьера - 11:00
    • Платановая аллея - 11:05
    • ЖД вокзал - 11:05
    • Гостиница Москва - 11:05
    • Морпорт - 11:05
    • Парк отель - 11:10
    • Приморская - 11:10
    • Зимний театр - 11:15
    • Летний парк - 11:15
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

    Отзывы от туристов

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