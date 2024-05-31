1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ААлександра23 мая 2024Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
- ЕЕвгений23 мая 2024Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
- ИИрина3 мая 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
- ССветлана10 апреля 2024Одна из самых лучших экскурсий, на мой взгляд! Светлана-чудесный гид-всё, что она рассказывает-интересно. Без длительных пауз, без лишней воды, с
- ЛЛюдмила28 марта 2024Очень довольны остались от экскурсии! Светлана молодец, ненавязчиво и интересно рассказывала. Во время поездки могли поговорить и на другие темы. Были довольны настолько, что договорились о другой экскурсии на следующий день!! Спасибо!! 😁🤝
- ЕЕлена27 марта 2024Спасибо большое за организацию, за сопровождение и отличное общение. Обязательно вернёмся!
- ффотеев23 марта 2024Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
- ССветлана29 сентября 2023Парк аттракционов SkyPark: природа Кавказа с высотыВсе отлично. Хочеться повторить! Спасибо.
- UUsQSL5sUvp2iPkQjuYYi24 июля 2023Путь к вершинам - Скай парк и Роза ХуторБронировала экскурсию для своих родителей. Остались очень довольны! Сергей - настоящий профессионал своего дела. Очень интересно и легко рассказывает. Спасибо, Сергею, за такой прекрасный день в горах!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочи Парк»
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