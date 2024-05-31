А Анастасия Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))

А Александра Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах читать дальше адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!! Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,

Е Евгений Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!

И Ирина Вечерний Олимпийский парк Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!

С Светлана По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура читать дальше шутками и занимательными историями с важной информацией. Подвисной мост в скайпарке-огонь! Верёвочный парк с 6 вариантами сложности-высший! Подъем на гору на Роза-хуторе! Виды! Обед с видом на Кавказский хребет! Несмотря на снежную шапку-тепло и солнечно… очень красиво и грандиозно! Эмоций-море! Впечатлений от видов и информации-не на один месяц! Ребёнок 12 лет под впечатлением.:).. Однозначно рекомендую экскурсию с гидом Светланой. Одна из самых лучших экскурсий, на мой взгляд! Светлана-чудесный гид-всё, что она рассказывает-интересно. Без длительных пауз, без лишней воды, с

Л Людмила По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура Очень довольны остались от экскурсии! Светлана молодец, ненавязчиво и интересно рассказывала. Во время поездки могли поговорить и на другие темы. Были довольны настолько, что договорились о другой экскурсии на следующий день!! Спасибо!! 😁🤝

Е Елена По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура Спасибо большое за организацию, за сопровождение и отличное общение. Обязательно вернёмся!

ф фотеев Вечерний Олимпийский парк Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.

С Светлана Парк аттракционов SkyPark: природа Кавказа с высоты Все отлично. Хочеться повторить! Спасибо.