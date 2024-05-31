Сочи Парк – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Сочи Парк» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350 за человека
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
  • С
    Светлана
    10 апреля 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Одна из самых лучших экскурсий, на мой взгляд! Светлана-чудесный гид-всё, что она рассказывает-интересно. Без длительных пауз, без лишней воды, с
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    шутками и занимательными историями с важной информацией. Подвисной мост в скайпарке-огонь! Верёвочный парк с 6 вариантами сложности-высший! Подъем на гору на Роза-хуторе! Виды! Обед с видом на Кавказский хребет! Несмотря на снежную шапку-тепло и солнечно… очень красиво и грандиозно! Эмоций-море! Впечатлений от видов и информации-не на один месяц! Ребёнок 12 лет под впечатлением.:).. Однозначно рекомендую экскурсию с гидом Светланой.

  • Л
    Людмила
    28 марта 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Очень довольны остались от экскурсии! Светлана молодец, ненавязчиво и интересно рассказывала. Во время поездки могли поговорить и на другие темы. Были довольны настолько, что договорились о другой экскурсии на следующий день!! Спасибо!! 😁🤝
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
    Спасибо большое за организацию, за сопровождение и отличное общение. Обязательно вернёмся!
  • ф
    фотеев
    23 марта 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Парк аттракционов SkyPark: природа Кавказа с высоты
    Все отлично. Хочеться повторить! Спасибо.
  • U
    UsQSL5sUvp2iPkQjuYYi
    24 июля 2023
    Путь к вершинам - Скай парк и Роза Хутор
    Бронировала экскурсию для своих родителей. Остались очень довольны! Сергей - настоящий профессионал своего дела. Очень интересно и легко рассказывает. Спасибо, Сергею, за такой прекрасный день в горах!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочи Парк»

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  4. По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
  5. Вечерний Олимпийский парк
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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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