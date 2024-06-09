Что вас ждет

Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

После пересечения границы мы пересядем на джипы и поедем по сельской местности к ущелью. Примерно в полдень мы пойдем пешком по горной тропе к водопадам через грабовые, буковые, самшитовые леса. Посетим целый каскад водопадов и окунемся в воронку основного водопада. Устроим пикник у каньона реки Аапста. В меню входит: шашлык, хлеб, сыр домашний (местный), вино домашнее (сельское), салат из свежих овощей (местных), соусы, приправы, напитки сладкие. После вас ждет купание в реке Аапста. А еще в нашу программу войдут катание на надувных лодках в каньоне реки Аапста, фотосессия, рыбалка, конные прогулки (лошади местные, домашние, мирные), катание на тарзанке, стрельба из арбалетов и луков, отдых на гамаках и спортивные состязания. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, а в случае дождя — зонт и дождевик.