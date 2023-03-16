Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум

Отправиться из Сочи в групповое путешествие по Абхазии

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Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в городе Гагра и в столице Сухум, в двух ущельях и на термальных источниках. Абхазия, встречай!
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Сочи или Хосты, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.

Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.

Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.

Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.

Ущелье Черниговка. Это настоящий оазис: каньон с бурной рекой, водопадами, замшелыми камнями и деревянными дорожками.

Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.

При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.

Организационные детали

  • При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
  • Обратите внимание: на границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией
  • Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
  • Мы заберём вас из Сочи или Хосты и по окончании привезём обратно

Дополнительные расходы

  • Вход в термальный комплекс: взрослые — 300 руб., дети — 200 руб.
  • Обед в кафе
  • Драндский собор — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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