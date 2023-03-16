Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в городе Гагра и в столице Сухум, в двух ущельях и на термальных источниках. Абхазия, встречай!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога займёт где-то час. Трансфер заберёт вас из Сочи или Хосты, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.

Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.

Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.

Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19-20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.

Ущелье Черниговка. Это настоящий оазис: каньон с бурной рекой, водопадами, замшелыми камнями и деревянными дорожками.

Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.

При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.

Организационные детали

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания

Обратите внимание: на границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией

на границе могут не пропустить людей из Центральной Украины и Грузии/с грузинской фамилией Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость

Как проходит экскурсия

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек

Мы заберём вас из Сочи или Хосты и по окончании привезём обратно

Дополнительные расходы