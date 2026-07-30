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Абхазский колорит: горячие источники, ущелье, Гагра, Сухум, Новый Афон из Сочи

Полюбоваться буйной природой и южной архитектурой, полакомиться на дегустациях и отдохнуть в термах
Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в Гагре Сухуме, Новом Афоне, ущелье и на термальных источниках. Абхазия, встречай!
4.8
21 отзыв
Абхазский колорит: горячие источники, ущелье, Гагра, Сухум, Новый Афон из Сочи
Абхазский колорит: горячие источники, ущелье, Гагра, Сухум, Новый Афон из Сочи
Абхазский колорит: горячие источники, ущелье, Гагра, Сухум, Новый Афон из Сочи

Описание экскурсии

Трансфер заберёт вас из Мамайки, Сочи или Хосты, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.

Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.

Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.

Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19–20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.

Новый Афон. Город паломников и монастырей. Увидим святыни Абхазии, посетим рукотворный водопад.

Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.

При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.

Организационные детали

  • Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость.
  • Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
  • Мы заберём вас из Сочи, Мамайки или Хосты и по окончании привезём обратно
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в термальный комплекс: взрослые — 300 ₽, дети — 200 ₽
  • Обед в кафе
  • Драндский собор — 300 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Дети до 12 лет2400 ₽
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мамайке, Сочи или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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1
Альбина
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Обязательно вернёмся к вам ещё!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю!
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Наталья
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Впервые была в Сухум, очень понравился город, захотелось туда вернутся самостоятельно на более длительный период. Спасибо организатору Марии 😍в решении вопроса почти в 23 часа ночи
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(на телефон не доходила информация от диспетчера об экскурсии). Отдельно хочется отметить нашего гида Сабину, приятная, потрясающая девушка, любящая свою Родину, прекрасная рассказчица с хорошо поставленной речью. Спасибо 🙏 всем причасным к организации экскурсии и группе за отлично проведенное время.

Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!!
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Ю
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Лукас, интересная подача информации. На всех локациях было достаточно времени. Водитель Адам вез аккуратно и безопасно. От экскурсии остались только положительные впечатления. В целом организация была на высшем уровне от трансфера от места проживания и до границы, сам переход, все четко и быстро. Спасибо большое!
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Лукас, интересная подача информации. На всех локациях было достаточно времени. Водитель
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Лукас, интересная подача информации. На всех локациях было достаточно времени. Водитель
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Лукас, интересная подача информации. На всех локациях было достаточно времени. Водитель
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Чекарова
Очень понравилась поездка. Красивые места. Все отлично было организовано от начала до конца экскурсии. Забрали вовремя, проводили через границу и после экскурсии также всех развезли до места посадки на экскурсию.
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Даже с нерадивыми туристами, кто опаздывал и забывал свои вещи обошлись по-человечески. Всех терпеливо ждали и забывшему в автобусе рюкзак туристу водитель лично после экскурсии отвез отставленные в автобусе вещи. Понравилась гид Мактина, интересно рассказывала, отвечала на вопросы, эрудированная и с чувством юмора. Получили массу положительных эмоций от экскурсии. Единственное,хотелось бы увидеть в списке экскурсий по Абхазии Черниговку. Ее из нашей экскурсии убрали и заменили на другой объект. А Черниговку очень хотелось бы посмотреть.

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Ю
Все прошло, как и планировалось!!!
Все прошло, как и планировалось!!!
Все прошло, как и планировалось!!!
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А
Экскурсия очень понравилась. Всё отлично. Очень насыщенно, интересно, чёткий тайминг. Времени вполне хватало, чтобы всё внимательно изучить, особо не торопясь. Потрясающие набережные Гагры и Сухума, водопады, и купание в термальных
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источниках просто супер❤

Также хочется отметить грамотную работу, отзывчивость, позитив, и большую вовлечённость гида Мактины, и водителя Дмитрия. Огромное им спасибо за хорошее настроение, полезную информацию, и прекрасную организацию экскурсии ❤ Будем обращаться ещё)

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