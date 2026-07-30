Абхазский колорит: горячие источники, ущелье, Гагра, Сухум, Новый Афон из Сочи
Полюбоваться буйной природой и южной архитектурой, полакомиться на дегустациях и отдохнуть в термах
Абхазский шарм — в живописной природе, южной курортной архитектуре или в людях и гостеприимстве? Мы предлагаем насладиться всем сразу на экскурсии в комфортной группе до 18 человек. Вы побываете в Гагре Сухуме, Новом Афоне, ущелье и на термальных источниках. Абхазия, встречай!
Трансфер заберёт вас из Мамайки, Сочи или Хосты, а наш гид присоединится на границе, которую вы пройдёте минут за 20. По прибытии в Абхазию мы накормим вас лёгким завтраком.
Гагра. В этом курортном городе вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с пышной тропической растительностью и полюбуетесь морскими видами с Колоннады.
Бзыбское ущелье. Далее едем в горную местность, где в живописном ущелье вас встретят бесплатным чаепитием с дегустацией вина и мёда.
Сухум. Мы пройдём по знаменитой набережной с домами рубежа 19–20 веков, увидим белоснежный драмтеатр с южными мотивами и фонтан с грифонами.
Новый Афон. Город паломников и монастырей. Увидим святыни Абхазии, посетим рукотворный водопад.
Кындыгские термы. Кульминация нашей экскурсии: в посёлке Кындыг вы расслабитесь душой и телом в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны.
При желании и согласии всех участников мы можем добавить в маршрут Драндский собор, основанный в 6 веке.
Организационные детали
Трансфер, сопровождение гида, лёгкий завтрак (чай, кофе, выпечка), дегустация, экосбор в ущелье Черниговка включены в стоимость.
Время отправления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
Как проходит экскурсия
На микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 18 человек
Мы заберём вас из Сочи, Мамайки или Хосты и по окончании привезём обратно
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в термальный комплекс: взрослые — 300 ₽, дети — 200 ₽
Обед в кафе
Драндский собор — 300 ₽
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с печатью о гражданстве
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2600 ₽
Дети до 12 лет
2400 ₽
Дети до 6 лет без места
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мамайке, Сочи или Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Альбина
Спасибо за прекрасное путешествие! День был насыщенный и увлекательный, отдельное спасибо нашему гиду Лукасу и профессиональному водителю! Обязательно вернёмся к вам ещё!
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Наталья
Великолепная экскурсия, всё было замечательно!!!! Впервые была в Сухум, очень понравился город, захотелось туда вернутся самостоятельно на более длительный период. Спасибо организатору Марии 😍в решении вопроса почти в 23 часа ночи читать дальшеуменьшить
(на телефон не доходила информация от диспетчера об экскурсии). Отдельно хочется отметить нашего гида Сабину, приятная, потрясающая девушка, любящая свою Родину, прекрасная рассказчица с хорошо поставленной речью. Спасибо 🙏 всем причасным к организации экскурсии и группе за отлично проведенное время.
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Ю
Юлия
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод Лукас, интересная подача информации. На всех локациях было достаточно времени. Водитель Адам вез аккуратно и безопасно. От экскурсии остались только положительные впечатления. В целом организация была на высшем уровне от трансфера от места проживания и до границы, сам переход, все четко и быстро. Спасибо большое!
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Чекарова
Очень понравилась поездка. Красивые места. Все отлично было организовано от начала до конца экскурсии. Забрали вовремя, проводили через границу и после экскурсии также всех развезли до места посадки на экскурсию. читать дальшеуменьшить
Даже с нерадивыми туристами, кто опаздывал и забывал свои вещи обошлись по-человечески. Всех терпеливо ждали и забывшему в автобусе рюкзак туристу водитель лично после экскурсии отвез отставленные в автобусе вещи. Понравилась гид Мактина, интересно рассказывала, отвечала на вопросы, эрудированная и с чувством юмора. Получили массу положительных эмоций от экскурсии. Единственное,хотелось бы увидеть в списке экскурсий по Абхазии Черниговку. Ее из нашей экскурсии убрали и заменили на другой объект. А Черниговку очень хотелось бы посмотреть.
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Ю
Юлия
Все прошло, как и планировалось!!!
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А
Алёна
Экскурсия очень понравилась. Всё отлично. Очень насыщенно, интересно, чёткий тайминг. Времени вполне хватало, чтобы всё внимательно изучить, особо не торопясь. Потрясающие набережные Гагры и Сухума, водопады, и купание в термальных читать дальшеуменьшить
источниках просто супер❤
Также хочется отметить грамотную работу, отзывчивость, позитив, и большую вовлечённость гида Мактины, и водителя Дмитрия. Огромное им спасибо за хорошее настроение, полезную информацию, и прекрасную организацию экскурсии ❤ Будем обращаться ещё)
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