4 отзыва оставили туристы

Вы посетите все главные места Сочи и раскроете самые интересные факты истории и культуры города. Я расскажу о временах греческих мореплавателей и о том, как здесь строился «социалистический рай». А также о флоре, фауне, геологии и гастрономических традициях нашего живописного региона!
Описание экскурсии
И это всё — Сочи!
Вы рассмотрите «визитные карточки» центра города, оцените олимпийские объекты и насладитесь величественными горами Красной Поляны. Итак, в программе экскурсии:
- Золотая миля Сочи — часть города, где сосредоточены все самые известные достопримечательности. Вы увидите здесь морской порт, набережную реки Сочи, пляж Ривьера, Южный мол и санаторий Орджоникидзе. А также услышите, какие события происходили в этих местах и чем они известны сегодня.
- Олимпийский парк — я покажу самые любопытные спортивные объекты, построенные к Олимпиаде. Вы рассмотрите арены Ледяной куб и Шайба, Поющий фонтан и дворец спорта Большой. Кроме того, раскроете, как Олимпийские игры изменили жизнь Сочи.
- Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы. Вы сможете прогуляться по подвесному мосту, прокатится на троллее и совершить прыжок с высоты.
- Красная Поляна и «Роза Хутор» — проехав по дороге, пролегающей у подножия отвесных скал, вы окажетесь в «маленькой Швейцарии». Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки.
Организационные детали
- Трансфер из отеля (Сочи, Адлер, Хоста) и обратно включен в стоимость
- За доплату мы можем забрать вас из Красной Поляны («Роза Хутор», 560 м) — 1500 ₽
- В Красной Поляне можно остановиться на обед. Средний чек в ресторане — от 900 ₽ на чел.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Скайпарк (посещение по желанию) — от 2000 ₽/чел.
— канатная дорога «Роза Хутор» (посещение по желанию) — от 2850 ₽/чел. Предусмотрены льготы для людей старше 60 лет (нужен документ) и детей 6-14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично знаком с историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно рекомендую! Ян очень интеллигентный молодой человек, распологающий к себе.
Комфортный автомобиль. Узнали много нового, посмотрели красивые места и очень вкусно поели).
Спасибо за Ваш труд!
Комфортный автомобиль. Узнали много нового, посмотрели красивые места и очень вкусно поели).
Спасибо за Ваш труд!
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С
Большое спасибо Яну - очень классная получилась экскурсия. Ян забрал нашу семью из отеля и провез по всем основным точкам Сочи, Адлера, Розы Хутор и Сириуса, а также по нашей
+2
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А
Очень хорошая экскурсия - четко продумана, учтены все наши пожелания, насыщенная, но не утомительная. Гид тактичен, заботлив, грамотен, оооочень хорошо водит машину. Сами мы и половины мест и впечатлений не нашли бы. Большое ему спасибо!
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Ян интересный рассказчик и отличный водитель (поняла поездив потом на такси). Рассказывает как и стандартную историю Сочи и окрестностей, так и интересные нетепичные факты. Экскурсия подстраивалась под наши вкусы и погоду.
Остались максимально довольны, очень рекомендую!
Остались максимально довольны, очень рекомендую!
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М
Брали экскурсию для своих взрослых родителей 65+, заранее согласовали с Яном изменения по маршруту, на усмотрение родителей, Ян оперативно нам ответил на все интересующие вопросы. Родители вернулись очень довольные поездкой,
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Е
Экскурсия очень понравилась.
Ян грамотный, знающий историю гид. интеллигентный человек. Все было подстроено под наш ритм и пожелания.
Ян грамотный, знающий историю гид. интеллигентный человек. Все было подстроено под наш ритм и пожелания.
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