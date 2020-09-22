4 отзыва оставили туристы

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Сочи и его живописные окрестности на автомобиле

Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день

5
4 отзыва
Ян
Ян – Гид из Сочи
Вы посетите все главные места Сочи и раскроете самые интересные факты истории 📖 и культуры города.

Я расскажу о временах греческих мореплавателей и о том, как здесь строился «социалистический рай».

А также о флоре, фауне, геологии и гастрономических традициях нашего живописного региона!
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле

Что вас ожидает

И это все — Сочи!
Вы рассмотрите «визитные карточки» центра города, оцените олимпийские объекты и насладитесь величественными горами Красной Поляны. Итак, в программе экскурсии:

  • Золотая миля Сочи — часть города, где сосредоточены все самые известные достопримечательности 🏛️. Вы увидите здесь морской порт, набережную реки Сочи, пляж 🏖️ Ривьера, Южный мол и санаторий Орджоникидзе. А также услышите, какие события происходили в этих местах и чем они известны сегодня.
  • Олимпийский парк — я покажу самые любопытные спортивные объекты, построенные к Олимпиаде. Вы рассмотрите арены Ледяной куб и Шайба, Поющий фонтан ⛲ и дворец спорта Большой. Кроме того, раскроете, как Олимпийские игры изменили жизнь Сочи.
  • Скайпарк — парк 🌳 приключений, расположенный на вершине горы ⛰️. Вы сможете прогуляться 👣 по подвесному мосту, прокатится на троллее и совершить прыжок с высоты.
  • Красная Поляна и Роза Хутор — проехав по дороге, пролегающей у подножия отвесных скал, вы окажетесь в «маленькой Швейцарии». Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки.

Организационные детали

  • Трансфер из Сочи и обратно включен в стоимость
  • В Красной Поляне можно остановиться на обед. Средний чек в ресторане — 700 рублей на человека.
  • Входной билет 🎫 в Скайпарк оплачивается дополнительно (посещение по желанию) — 1250 рублей на человека
Начало и место завершения
🚩 От Вашего отеля
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ян
Ян
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично владею историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
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4 отзыва оставили туристы

22 сентября 2020
21 сентября 2020 года мы с мужем были на экскурсии "Сочи и его живописные окрестности". Экскурсовод Ян провел экскурсию на самом высоком уровне. Экскурсия шла в виде беседы, что было очень интересно и материал легко запоминался. Ян учел все наши пожелания. Показал нам много интересных и красивых мест. Время пролетело незаметно, а впечатления были отличные. Желаем Яну успехов и дальнейшего профессионального роста. Всем путешественникам, желающим ознакомиться с прекрасным городом Сочи и его окрестностями, рекомендуем экскурсовода Яна. Елена и Михаил из Москвы
21 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Комфортный автомобиль. Ян прекрасно всё рассказывает, было интересно. Очень вкусно пообедали. День пролетел незаметно. Спасибо большое!
17 августа 2020
Спасибо Яну за интересную экскурсию.
10 августа 2020
Спасибо Яну, вежливый и плнимающий. Скорректировал маршрут, рассказал все, что нужно, все в меру, все как надо. На все вопросы ответил, все просьбы встречал спокойно и организовал по максимуму все передвижения, как нам было удобно. Терппливо ждал, коода мы померяли планы и час катаьись на лодке) никакого колхоза и дедовских глупых шуток. И еще у него классная музыка в машине :) рекомендуем

Ян проводит ещё 1 экскурсию

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