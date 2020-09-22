4 отзыва оставили туристы

21 сентября 2020 года мы с мужем были на экскурсии "Сочи и его живописные окрестности". Экскурсовод Ян провел экскурсию на самом высоком уровне. Экскурсия шла в виде беседы, что было очень интересно и материал легко запоминался. Ян учел все наши пожелания. Показал нам много интересных и красивых мест. Время пролетело незаметно, а впечатления были отличные. Желаем Яну успехов и дальнейшего профессионального роста. Всем путешественникам, желающим ознакомиться с прекрасным городом Сочи и его окрестностями, рекомендуем экскурсовода Яна. Елена и Михаил из Москвы