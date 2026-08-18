4 отзыва оставили туристы

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просьбе скорректировал маршрут и за небольшую доплату завёз нас на Агурские водопады. Помог сделать нам отличные семейные кадры. Максимально комфортно водит - дети перенесли поездку отлично, очень хорошая машина и нет, никакого запаха бензина, про который писали в других отзывах в ней не было. Давал комфортно провести время на всех остановках и нигде нас не подгонял. А ещё завёз пообедать в очень вкусное бюджетное место с реально большими порциями. Мне информации на экскурсии хватило, а если чего-то было интересно, то Ян на все вопросы отвечал и рассказывал максимально доступно. Очень рекомендую!