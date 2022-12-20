Смотровая площадка от которой захватывает дух – ущелье Ах-Цу (белые скалы)
Ахштырский каньон
Смотровая площадка Skypark
Пчельник с мёдом
Дегустации всевозможных винных напитков
Курорт «Газпром»
Курорт «Роза Хутор»
Ратуша с часами на «Площади Роза Хутор»
Научно-познавательный центр «Галактика»
Зеленая планета — парк топиари от Бачо Красная Поляна
Олимпийский парк после Красной Поляны
Едем на новых комфортных микроавтобусах Мерседес-бенц Sprinter или больших туристических автобусах с панорамными окнами (в зависимости от загрузки), все удобные и комфортные, на качество экскурсии это не влияет)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом.
Незабываемые впечатления для вас и вашей семьи, идеально подходит для тех кто ищет полноценную экскурсию с профессиональным экскурсоводом чтобы слышать подлинные истории по Олимпийским объектам и не хочет подниматься на канатные дороги а просто отдыхать купаясь в теплых бассейнах с живописным видом на горы.
Ответы на вопросы
Что входит
Полная страховка
Трансфер по Адлеру
Трансфер из центрального Сочи от ЖД вокзала и по Курортному проспекту от остановок
Услуги профессионального аттестованного экскурсовода
Дегустации
Что не входит
Питание (по желанию, средний чек от 500 руб. \чел)
Нарзанный минеральный источник «Чвижепсе»
Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
Взрослый - 3000 руб.
Детский 5-9 лет 2000 руб.
Дети до 5 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок
Завершение: Ваш отель или ближайшая к нему остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:40-9:20 из центра Сочи, 9:30-10:30 из Адлера
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Здравствуйте! Накануне тура свяжемся с вами в WhatsApp. Если у вас появятся вопросы прежде
Чем мы с вами свяжемся
Можете смело написать нам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.