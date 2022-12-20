Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика

Хотите провести один день под облаками среди гор

Хотите провести один день под облаками среди гор? Я помогу исполнить ваше желание — мы отправляемся на Красную Поляну.

Вы увидите Олимпийскую деревню и познакомитесь с историей Олимпийских игр в Сочи, насладитесь горными пейзажами и поднимитесь на высоту 2320 метров на канатной дороге. Вдохните полной грудью чистый горный воздух!
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика

Что вас ожидает 🤩

  • Вантовый мост (висячий мост)
  • Медвежий угол и нарзанные источники «Чвижепсе»
  • Смотровая площадка от которой захватывает дух – ущелье Ах-Цу (белые скалы)
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая площадка Skypark
  • Пчельник с мёдом
  • Дегустации всевозможных винных напитков
  • Курорт «Газпром»
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Ратуша с часами на «Площади Роза Хутор»
  • Научно-познавательный центр «Галактика»
  • Зеленая планета — парк топиари от Бачо Красная Поляна
  • Олимпийский парк после Красной Поляны
  • Едем на новых комфортных микроавтобусах Мерседес-бенц Sprinter или больших туристических автобусах с панорамными окнами (в зависимости от загрузки), все удобные и комфортные, на качество экскурсии это не влияет)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом.
Незабываемые впечатления для вас и вашей семьи, идеально подходит для тех кто ищет полноценную экскурсию с профессиональным экскурсоводом чтобы слышать подлинные истории по Олимпийским объектам и не хочет подниматься на канатные дороги а просто отдыхать купаясь в теплых бассейнах с живописным видом на горы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полная страховка
  • Трансфер по Адлеру
  • Трансфер из центрального Сочи от ЖД вокзала и по Курортному проспекту от остановок
  • Услуги профессионального аттестованного экскурсовода
  • Дегустации
Что не входит
  • Питание (по желанию, средний чек от 500 руб. \чел)
  • Нарзанный минеральный источник «Чвижепсе»
  • Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
  • Взрослый - 3000 руб.
  • Детский 5-9 лет 2000 руб.
  • Дети до 5 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок
Завершение: Ваш отель или ближайшая к нему остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:40-9:20 из центра Сочи, 9:30-10:30 из Адлера
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Накануне тура свяжемся с вами в WhatsApp. Если у вас появятся вопросы прежде
  • Чем мы с вами свяжемся
  • Можете смело написать нам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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