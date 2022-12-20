Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка Галактика с открытым теплым бассейном под открытым небом.

Незабываемые впечатления для вас и вашей семьи, идеально подходит для тех кто ищет полноценную экскурсию с профессиональным экскурсоводом чтобы слышать подлинные истории по Олимпийским объектам и не хочет подниматься на канатные дороги а просто отдыхать купаясь в теплых бассейнах с живописным видом на горы.