Антон проводит ещё 2 экскурсии

От центральных улиц до чайных плантаций, от берега Хосты до древнего леса - за один день вы полностью погрузитесь в заповедный мир Сочи и увидите редчайшие и красивейшие местные растения.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная флора Сочи
- 🌴 Секретный сад в центре города
- 🍋 Сад-музей «Дерево Дружбы»
- 🍃 Чайная плантация
- 🌲 Лес на берегу реки Хосты
- 🌳 Древо жизни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда в Сочи теплая и сухая погода, что делает прогулки по зеленым маршрутам максимально комфортными. В это время флора особенно разнообразна и впечатляюща. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди, но туристов меньше, что добавляет уединенности. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, а некоторые растения не будут в полном цветении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Секретный сад
- Сад-музей «Дерево Дружбы»
- Чайная плантация
- Лес на берегу реки Хосты
- Древо жизни
Описание экскурсии
🌴 Поход по зеленому Сочи
Знакомство с сочинской флорой стартует на центральных улицах города, где в разное время года нам встретятся магнолия суланжа, бруклинская магнолия, конфетное дерево или агава. Затем отправимся в секретный сад в центре Сочи, в котором на одной сотке уместились растения с разных уголков планеты. А после переместимся в субтропики в саду-музее «Дерево Дружбы»: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве!
🌿 Экспедиция по заповедным окрестностям
Изучив главные оазисы Сочи, мы выберемся за пределы города и исследуем еще несколько локаций с интереснейшим растительным миром:
- Плантация чая — самая большая и живописная в Сочи. Здесь вы понаблюдаете, как выращивают чай, и узнаете, как его правильно собирать, заваривать и пить.
- Лес на берегу реки Хосты — царство мертвых самшитников и гигантских тисов с безумным видом на ущелье. Сюда редко добираются туристы, но это место покорит вас атмосферой и фактурой.
- А финальной точкой экспедиции станет Древо жизни, крупнейший тополь в мире. Посмотрим, как бамбук соседствует секвойями, а глициния оплетает древние жертвенные камни. И, конечно, ощутим магию самого мистического уголка Сочи.
Организационные детали
- Дополнительные оплачивается вход в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 руб. /чел.
- Между локациями мы перемещаемся на автомобиле, транспорт входит в стоимость экскурсии
- Экскурсия рассчитана на группу до 3 человек, но можно посадить 4-го участника, доплатив 500 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Платановой аллее Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2511 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Мы с семьёй были в однодневном туре с Антоном. Что можно сказать: мы поехали с ним на ещё одну экскурсию — думаю, это о многом говорит. Это человек большой эрудиции, хороший рассказчик, с ним интересно. С таким гидом вам будет приятно и легко!
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Антон - прекрасный и вдохновенный рассказчик. Экскурсия не формальная, это настоящее путешествие с человеком, который любит растения всей душой. Очень и очень понравилось. спасибо!
+1
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Я
Посетили с Антоном экскурсию "Фантастические растения Сочи и чайные плантации" 9 июля 2026г. Экскурсия очень понравилась и превзошла наши скромные ожидания! Антон очень интересующийся и увлеченный гид, как дипломированный гид
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И
Прекрасная экскурсия! Антон - отличный рассказчик, чудесный организатор и знаток удивительной природы Сочи. Мы увидели действительно фантастические растения, обитающие в Сочи. Одни в абсолютно волшебном лесу, другие в ущелье, а некоторые даже центре города! А история чая просто покорила нас, изменила восприятие этого знакомого всем напитка. Спасибо огромное Антону за чудесную экскурсию!
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П
Огромное спасибо Антону за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления! День прошел легко и позитивно. Антон - приятный в общении человек, замечательный рассказчик! Мы не заметили, как пролетело время, открыли для себя новый мир и познакомились со многими фантастическими растениями. Приехали уставшие, но ДОВОЛЬНЫЕ.
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Л
Были на экскурсии 28 февраля. Не самое интересное время, но, несмотря на это, экскурсия была замечательная!
Антон прекрасный рассказчик, увлеченный и знающий. Показал нам удивительные места, до которых мы сами навряд ли добрались. Хороший организатор, смог подстроиться под наши планы. Спасибо!
Антон прекрасный рассказчик, увлеченный и знающий. Показал нам удивительные места, до которых мы сами навряд ли добрались. Хороший организатор, смог подстроиться под наши планы. Спасибо!
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