Антон проводит ещё 2 экскурсии

🌴 Поход по зеленому Сочи Знакомство с сочинской флорой стартует на центральных улицах города, где в разное время года нам встретятся магнолия суланжа, бруклинская магнолия, конфетное дерево 🌲 или агава. Затем отправимся в секретный сад в центре Сочи, в котором на одной сотке уместились растения с разных уголков планеты. А после переместимся в субтропики в саду-музее Дерево Дружбы: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве!
🌿 Экспедиция по заповедным окрестностям Изучив главные оазисы Сочи, мы выберемся за пределы города и исследуем еще несколько локаций с интереснейшим растительным миром:
Субтропический парк санатория им. Орджоникидзе с гигантскими кедрами, саговниками и османтусом. Чего стоит одна только галерея с партеноциссусом, который в октябре краснеет, как алое знамя!
Плантация чая — самая большая и живописная в Сочи. Здесь вы понаблюдаете, как выращивают чай, и узнаете, как его правильно собирать, заваривать и пить.
Лес на берегу реки Хосты — царство мертвых самшитников и гигантских тисов с безумным видом на ущелье. Сюда редко добираются туристы, но это место покорит вас атмосферой и фактурой.
А финальной точкой экспедиции станет Древо жизни, крупнейший тополь в мире. Посмотрим, как бамбук соседствует секвойями, а глициния оплетает древние жертвенные камни. И, конечно, ощутим магию самого мистического уголка Сочи.
Организационные детали
Дополнительные оплачивается вход в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 руб. /чел.
Между локациями мы перемещаемся на автомобиле 🚘, транспорт входит в стоимость экскусри
Экскурсия рассчитана на группу до 3 человек, но можно посадить 4-го участника, доплатив 500 рублей
Начало и место завершения
🚩 на Платановой аллее Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.