Антон проводит ещё 2 экскурсии

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Фантастические растения Сочи и где они обитают

Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей

Антон
Антон – Гид из Сочи
От центральных улиц до чайных плантаций, от санатория Орджоникидзе до древнего леса — за один день вы полностью погрузитесь в заповедный мир Сочи и увидите редчайшие и красивейшие 🤩 местные растения.

В дендропарках, самшитниках и в городских оазисах мы отыщем травы-эндемики, яркие цветы, вкусные ягоды и поговорим об их свойствах.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают

Что вас ожидает

🌴 Поход по зеленому Сочи
Знакомство с сочинской флорой стартует на центральных улицах города, где в разное время года нам встретятся магнолия суланжа, бруклинская магнолия, конфетное дерево 🌲 или агава. Затем отправимся в секретный сад в центре Сочи, в котором на одной сотке уместились растения с разных уголков планеты. А после переместимся в субтропики в саду-музее Дерево Дружбы: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве!

🌿 Экспедиция по заповедным окрестностям
Изучив главные оазисы Сочи, мы выберемся за пределы города и исследуем еще несколько локаций с интереснейшим растительным миром:

  • Субтропический парк санатория им. Орджоникидзе с гигантскими кедрами, саговниками и османтусом. Чего стоит одна только галерея с партеноциссусом, который в октябре краснеет, как алое знамя!
  • Плантация чая — самая большая и живописная в Сочи. Здесь вы понаблюдаете, как выращивают чай, и узнаете, как его правильно собирать, заваривать и пить.
  • Лес на берегу реки Хосты — царство мертвых самшитников и гигантских тисов с безумным видом на ущелье. Сюда редко добираются туристы, но это место покорит вас атмосферой и фактурой.
  • А финальной точкой экспедиции станет Древо жизни, крупнейший тополь в мире. Посмотрим, как бамбук соседствует секвойями, а глициния оплетает древние жертвенные камни. И, конечно, ощутим магию самого мистического уголка Сочи.

Организационные детали

  • Дополнительные оплачивается вход в сад-музей «Дерево Дружбы» — 200 руб. /чел.
  • Между локациями мы перемещаемся на автомобиле 🚘, транспорт входит в стоимость экскусри
  • Экскурсия рассчитана на группу до 3 человек, но можно посадить 4-го участника, доплатив 500 рублей
Начало и место завершения
🚩 на Платановой аллее Сочи
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Фантастические растения Сочи и где они обитают

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
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Антон проводит ещё 2 экскурсии

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