Антон проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

🌴 Поход по зеленому Сочи

Знакомство с сочинской флорой стартует на центральных улицах города, где в разное время года нам встретятся магнолия суланжа, бруклинская магнолия, конфетное дерево 🌲 или агава. Затем отправимся в секретный сад в центре Сочи, в котором на одной сотке уместились растения с разных уголков планеты. А после переместимся в субтропики в саду-музее Дерево Дружбы: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве!

🌿 Экспедиция по заповедным окрестностям

Изучив главные оазисы Сочи, мы выберемся за пределы города и исследуем еще несколько локаций с интереснейшим растительным миром:

Субтропический парк санатория им. Орджоникидзе с гигантскими кедрами, саговниками и османтусом. Чего стоит одна только галерея с партеноциссусом, который в октябре краснеет, как алое знамя!

с гигантскими кедрами, саговниками и османтусом. Чего стоит одна только галерея с партеноциссусом, который в октябре краснеет, как алое знамя! Плантация чая — самая большая и живописная в Сочи. Здесь вы понаблюдаете, как выращивают чай, и узнаете, как его правильно собирать, заваривать и пить.

— самая большая и живописная в Сочи. Здесь вы понаблюдаете, как выращивают чай, и узнаете, как его правильно собирать, заваривать и пить. Лес на берегу реки Хосты — царство мертвых самшитников и гигантских тисов с безумным видом на ущелье. Сюда редко добираются туристы, но это место покорит вас атмосферой и фактурой.

— царство мертвых самшитников и гигантских тисов с безумным видом на ущелье. Сюда редко добираются туристы, но это место покорит вас атмосферой и фактурой. А финальной точкой экспедиции станет Древо жизни, крупнейший тополь в мире. Посмотрим, как бамбук соседствует секвойями, а глициния оплетает древние жертвенные камни. И, конечно, ощутим магию самого мистического уголка Сочи.

Организационные детали