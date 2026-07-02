Антон проводит ещё 2 экскурсии

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и как коренной житель Сочи, знает изнутри все уголки и особенности края. Мы не ожидали, что в Сочи столько всего необычного и фантастического! Экскурсия составлена очень грамотно и по запросам и особенностям туристов. Еще до начала экскурсии Антон поинтересовался нашим возрастом (50+) и составил экскурсию так, чтобы нам было комфортно и удобно, за что отдельное спасибо))) Мы посетили Национальный парк Сочи, Навалищенское ущелье с живописным каньоном, известного под названием «Белые скалы» (где выпили прекрасный кофе на берегу реки Большая Хоста), чайные плантации в Хосте (где продегустировали несколько сортов чая), удивительные мини-парки в самом Сочи. План экскурсии обсуждали вместе с Антоном, с учетом наших потребностей и возможностей))) Антон интересен как гид, заботливый человек, душевный собеседник)) Автомобиль комфортный, вождение аккуратное и профессиональное, речь правильная и грамотная, слушать одно удовольствие) Мы планировали, но забыли, а вот Антон предусмотрительно взял с собой аэрозоль-репеллент для туристов))) комары не спят, даже в 9 утра. Так что если соберетесь на экскурсию, то прихватите с собой что-то от комаров, пригодиться. Также рекомендую удобную обувь и прихватить с собой парочку целлофановых пакетиков;)):)) И прежде, чем положить какую-либо ягодку в рот, уточните у Антона, съедобная ли это ягодка)) В парке растет ягодка, очень! похожая на землянику, но не стоит ее есть, можно отравиться (()) Антон все покажет и расскажет, что можно съесть, а что не стоит)) Антон сам нас фотографировал, а позже переслал фотографии в отличном качестве и очень профессионально сделанные! Мы довольны, что доверились по фотографиям ему, потому что локации он выбирает прекрасные))), знает места)) А закончили экскурсию дегустацией наливок, которые Антон лично готовит из плодов растений, произрастающих в Сочи. Очень необычные и вкусные наливочки, мне особенно понравилась из мандаринов))) У Антона много интересных экскурсий и надеюсь, что в следующий наш визит в Сочи, обязательно что-то посетим. Антон, спасибо Вам огромное! Успехов и процветания!