Белла проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Поход к вершинам

Наш путь к Орлиным скалам займет около получаса: это несложный маршрут, к тому же, по дороге встречаются скамейки для отдыха — так что подъем не покажется утомительным. На вершине со смотровой площадки вы полюбуетесь открывающимися видами, встретите Прометея и раскроете легенду, связанную с этой статуей. А после мы, словно герои приключенческих книг, в горных касках и фонариках спустимся в небольшую пещеру — и исследуем ее своды.

Вниз к водопадам по скальной тропе

Далее мы по тропе, вырубленной в скале в начале прошлого века, спустимся к реке Агура — навстречу водопадам. Летом они пересыхают, но это место остается таким же прекрасным, как и в другое время года. Если повезет с погодой, вы сможете искупаться в купелях. А по пути познакомитесь с местной флорой и увидите разные виды деревьев, в том числе пицундские сосны — редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Кому подойдет экскурсия

Для прогулки не требуется высокий уровень физической подготовки, но маленьким детям и пожилым людям маршрут может показаться тяжелым.

Организационные детали