Белла проводит ещё 1 экскурсию

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Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!

Насыщенный день наедине с природой, головокружительные виды на море и рассказы об истории края

Белла
Белла – Гид из Сочи
Я проведу вас по тропам одного из первых пеших маршрутов в Сочи и познакомлю с его достопримечательностями 🏛️.

Вы услышите о появлении пещер, местных легендах и развитии туризма.

Вдоволь надышитесь чистым воздухом и прохладой Агурского ущелья, поймаете брызги 💦 водопадов, увидите, как образуются сталактиты, и насладитесь панорамами с Орлиных скал.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!

Что вас ожидает

Поход к вершинам
Наш путь к Орлиным скалам займет около получаса: это несложный маршрут, к тому же, по дороге встречаются скамейки для отдыха — так что подъем не покажется утомительным. На вершине со смотровой площадки вы полюбуетесь открывающимися видами, встретите Прометея и раскроете легенду, связанную с этой статуей. А после мы, словно герои приключенческих книг, в горных касках и фонариках спустимся в небольшую пещеру — и исследуем ее своды.

Вниз к водопадам по скальной тропе
Далее мы по тропе, вырубленной в скале в начале прошлого века, спустимся к реке Агура — навстречу водопадам. Летом они пересыхают, но это место остается таким же прекрасным, как и в другое время года. Если повезет с погодой, вы сможете искупаться в купелях. А по пути познакомитесь с местной флорой и увидите разные виды деревьев, в том числе пицундские сосны — редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Кому подойдет экскурсия

Для прогулки не требуется высокий уровень физической подготовки, но маленьким детям и пожилым людям маршрут может показаться тяжелым.

Организационные детали

  • Все входные билеты 🎫 включены стоимость
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе на Орлиных скалах (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 у автобусной остановки «Старая Мацеста»
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!
Через Орлиные скалы и пещеру — к Агурским водопадам!

Экскурсия проводится в понедельник, среду и четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Белла
Белла
Люблю Сочи: этот город-курорт дарит радость, яркие впечатления и приятные сюрпризы. И неважно, отдыхаете ли вы в городе, в горах или у моря. Кроме прогулок, экскурсий, походов, организую авторские туры. Мне нравится показывать, рассказывать о Сочи так, чтобы гости всегда оставались довольны. Индивидуальный подход, высокий уровень сервиса и врожденное гостеприимство гарантируют незабываемые впечатления.
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