На этой экскурсии по горным тропам Лазаревского района вы увидите хорошо сохранившиеся дольмены Сочи, побываете на стоянке первобытного племени и рассмотрите средневековые каменные саркофаги. Узнаете, для чего на самом деле строились эти каменные исполины и какие племена населяли эти земли тысячи лет назад.

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся с подъёма по живописной горной тропе. По пути вы откроете для себя следы минувших эпох:

средневековое захоронение с каменными гробницами

остатки древнего жилища

Вы побываете в гроте, который служил домом для первобытного человека. Здесь, у каменного уступа, где наши предки поддерживали огонь, вы сможете ясно представить их быт.

Спускаясь с горного хребта в долину, вы обнаружите группу плиточных дольменов. Эти погребальные и культовые сооружения сильно пострадали от деятельности современного человека, что делает их историю ещё более драматичной.

Природа и панорамы Кавказа

Маршрут подарит вам не только исторические открытия, но и яркие природные впечатления

Вы подниметесь на скальный гребень, чтобы полюбоваться панорамой Чёрного моря и Кавказских гор

Увидите старую астрофизическую обсерваторию, притаившуюся среди скал

Пройдёте мимо уютных дачных участков с яблонями и фейхоа, через зелёные чайные поля

Спуститесь вдоль русла горной реки сквозь заросли папоротников, лиан и плюща

А если повезёт, встретите местных обитателей — например, енота или лисицу

Волконский дольмен — сердце маршрута

Главная точка нашего путешествия — гигантский Волконский дольмен. Это уникальный памятник, внутри которого могут поместиться несколько человек. Это единственный в мире полностью монолитный дольмен. Всё его внутреннее помещение, камера, было выдолблено из цельной глыбы песчаника через небольшое входное отверстие.

Неподалёку от дольмена находится путь к целебному источнику и долине ручья Годлик. Вы ощутите мощную энергетику этого места и, стоя под сенью двух огромных валунов-братьев, оставите все свои печали и тревоги.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлекающимся археологией, историей и мистицизмом, которые гостят в Лазаревском районе.

Организационные детали