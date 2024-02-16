Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
На этой экскурсии по горным тропам Лазаревского района вы увидите хорошо сохранившиеся дольмены Сочи, побываете на стоянке первобытного племени и рассмотрите средневековые каменные саркофаги.
Узнаете, для чего на самом деле строились эти каменные исполины и какие племена населяли эти земли тысячи лет назад.
7 отзывов
Наша прогулка начнётся с подъёма по живописной горной тропе. По пути вы откроете для себя следы минувших эпох:
средневековое захоронение с каменными гробницами
остатки древнего жилища
Вы побываете в гроте, который служил домом для первобытного человека. Здесь, у каменного уступа, где наши предки поддерживали огонь, вы сможете ясно представить их быт.
Спускаясь с горного хребта в долину, вы обнаружите группу плиточных дольменов. Эти погребальные и культовые сооружения сильно пострадали от деятельности современного человека, что делает их историю ещё более драматичной.
Природа и панорамы Кавказа
Маршрут подарит вам не только исторические открытия, но и яркие природные впечатления
Вы подниметесь на скальный гребень, чтобы полюбоваться панорамой Чёрного моря и Кавказских гор
Увидите старую астрофизическую обсерваторию, притаившуюся среди скал
Пройдёте мимо уютных дачных участков с яблонями и фейхоа, через зелёные чайные поля
Спуститесь вдоль русла горной реки сквозь заросли папоротников, лиан и плюща
А если повезёт, встретите местных обитателей — например, енота или лисицу
Волконский дольмен — сердце маршрута
Главная точка нашего путешествия — гигантский Волконский дольмен. Это уникальный памятник, внутри которого могут поместиться несколько человек. Это единственный в мире полностью монолитный дольмен. Всё его внутреннее помещение, камера, было выдолблено из цельной глыбы песчаника через небольшое входное отверстие.
Неподалёку от дольмена находится путь к целебному источнику и долине ручья Годлик. Вы ощутите мощную энергетику этого места и, стоя под сенью двух огромных валунов-братьев, оставите все свои печали и тревоги.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, увлекающимся археологией, историей и мистицизмом, которые гостят в Лазаревском районе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Прогулка начинается от туристической базы поселка Каткова щель. К месту старта предусмотрен трансфер от вашего отеля в Сочи
Дополнительно оплачивается взнос за вход к Волконскому дольмену: 250 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 3374 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
5
Основано на 7 отзывах
Максим
16 фев 2024
Отличная экскурсия! Если вы любите следы древних цивилизаций - то однозначно стоит пройти этим маршрутом. Если пока не уверены в своей любви к древностям - это шанс пройти совершенно необычный читать дальше
маршрут. Сергей прекрасно ориентируется и на местности, и в истории, и в разновидностях деревьев. Любит свой край, рассказывает с душой,. ведёт в спокойной темпе, не торопит. Подкинул нас на своём авто от остановки автобуса до начала пешей тропы) один из замечательных дней этого года!
Амир
18 дек 2023
Сергей отличный проводник и краевед, хорошо знает природу и историю Краснодарского края, рассказывает с научной точки зрения. Путешествие по дольменам оставило исключительно положительные эмоции!
Ирина
9 ноя 2023
Экскурсия интересна будет тем, кто Хоть маленько интересуется дольменами. Путь довольно сложный, в гору, по непроторенным тропам, но такого вы больше нигде не найдете. Тем, кому нравится активный и познавательный читать дальше
отдых, очень советую. У нас экскурсия проходили под проливным дождем и это было необыкновенно, такой драйф. Это того стоило. Но если вы предпочитаете те экскурсии, которые привозят до места на автобусе: вышли, посмотрели, зашли, сели, поехали, то это не для вас, точно.
Сергей
19 янв 2022
Необычный маршрут. Всей красоты долин, вида на море не передать. Уникальные дольмены удалось посетить на этом маршруте. Огромная благодарность!!!
Татьяна
2 авг 2021
Отлично, спасибо!
Татьяна
5 янв 2021
Александр отличный знаток края, рассказала в сто раз больше информации не только про дольмены, но и про край вообще. Очень приятный человек. Спасибо большое
Виталий
7 мая 2019
Все понравилось
