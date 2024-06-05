1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
«И прогуляться по каньону реки с белоснежными фактурными берегами»
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
«Приглашаем отправиться к ним симпатичным и несложным маршрутом по руслу реки Псахо»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
«Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ТТатьяна24 мая 2024Море эмоций и адреналина. Отличное было приключение по каньону. Всем советую 🙌🏻
- ИИрина22 мая 2024Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
- ААлександра13 мая 2024Это была прекрасная прогулка, очень сильно понравилось с подругой нам, ребята молодцы, один восторг и море впечатлений)))
- ООльга25 апреля 2024Великолепные виды, не сложный маршрут. Интересный рассказ
- ООльга21 сентября 2023Сплав по реке МзымтаВиды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка) Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная") Спасибо большое за незабываемые впечатления!
- ММарат18 сентября 2023Сплав по реке МзымтаОтличная экскурсия, прокатились на надувных лодках по реке мзымте, любовались природой вокруг. Проехали под мостом Скайпарк, при нас спрыгнул один человек. В конце ждала горячая баня на дровах, обед. Трансфер туда и обратно.
- ЮЮлия6 сентября 2023Прекрасная индивидуальная экскурсия с Мариной.
- ББерезнева30 августа 2023Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта и баняОтличная прогулка по реке, красивейшие виды! Гид весёлый, супер! Дети и взрослые остались довольны😊
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 800 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Сочи – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август