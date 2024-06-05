Экскурсии по рекам в Сочи 2024

Найдено 7 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Сочи, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
По следам динозавров в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
«И прогуляться по каньону реки с белоснежными фактурными берегами»
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000 за всё до 7 чел.
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Lite-каньонинг по реке Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
«Приглашаем отправиться к ним симпатичным и несложным маршрутом по руслу реки Псахо»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Рафтинг по реке Мзымта
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
«Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Море эмоций и адреналина. Отличное было приключение по каньону. Всем советую 🙌🏻
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы
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    общались с гостями, а не забавлялись между собой как дети. На обратную дорогу пришлось ждать трансфер около 20 минут, хотя с прогулки нас подгоняли вернуться быстрее.

    Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спускамиЗамечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Это была прекрасная прогулка, очень сильно понравилось с подругой нам, ребята молодцы, один восторг и море впечатлений)))
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Lite-каньонинг по реке Псахо
    Великолепные виды, не сложный маршрут. Интересный рассказ
  • О
    Ольга
    21 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Виды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка) Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная") Спасибо большое за незабываемые впечатления!
  • М
    Марат
    18 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Отличная экскурсия, прокатились на надувных лодках по реке мзымте, любовались природой вокруг. Проехали под мостом Скайпарк, при нас спрыгнул один человек. В конце ждала горячая баня на дровах, обед. Трансфер туда и обратно.
  • Ю
    Юлия
    6 сентября 2023
    По следам динозавров в окрестностях Сочи
    Прекрасная индивидуальная экскурсия с Мариной.
  • Б
    Березнева
    30 августа 2023
    Водное приключение в горах: рафтинг по реке Мзымта и баня
    Отличная прогулка по реке, красивейшие виды! Гид весёлый, супер! Дети и взрослые остались довольны😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «По рекам и каналам»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 800 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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