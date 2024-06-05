А Антон Каньонинг - лучшее приключение лета Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!

М Марина Каньонинг - лучшее приключение лета Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!

Т Татьяна Каньонинг - лучшее приключение лета Море эмоций и адреналина. Отличное было приключение по каньону. Всем советую 🙌🏻

И Ирина Конная прогулка по заповедной Кудепсте читать дальше общались с гостями, а не забавлялись между собой как дети. На обратную дорогу пришлось ждать трансфер около 20 минут, хотя с прогулки нас подгоняли вернуться быстрее. Замечательные лошади, аккуратно везут, маршрут интересный с подьёмами и спусками. Из минусов: прогулка сопровождалась общением организаторов между собой, хотелось бы, чтобы

А Александра Конная прогулка по заповедной Кудепсте Это была прекрасная прогулка, очень сильно понравилось с подругой нам, ребята молодцы, один восторг и море впечатлений)))

О Ольга Lite-каньонинг по реке Псахо Великолепные виды, не сложный маршрут. Интересный рассказ

О Ольга Сплав по реке Мзымта Виды захватывают дух) Проплывая мимо заповедника, увидели маленького медвежонка) Умиротворенно и в меру экстремально (если хотите больше - приезжайте в мае, когда вода полноводна и оправдывает свое название "бешеная") Спасибо большое за незабываемые впечатления!

М Марат Сплав по реке Мзымта Отличная экскурсия, прокатились на надувных лодках по реке мзымте, любовались природой вокруг. Проехали под мостом Скайпарк, при нас спрыгнул один человек. В конце ждала горячая баня на дровах, обед. Трансфер туда и обратно.

Ю Юлия По следам динозавров в окрестностях Сочи Прекрасная индивидуальная экскурсия с Мариной.