День ярких впечатлений в Сочи

Вас ждет незабываемая экскурсия в Сочи

В группе
до 5 чел.
Вас ждет незабываемая экскурсия в Сочи.

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай.

А в завершении экскурсии — прогулка на высоте 450 метров над уровнем моря, знакомство с животными и дегустация фермерских блюд.
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи

Что вы можете увидеть 🤩

  • Первые термальные источники в Сочи
  • Змейковские водопады
  • Чайные плантации
  • Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай. А в завершении экскурсии — прогулка на высоте 450 метров над уровнем моря, знакомство с животными и дегустация фермерских блюд.
Что вас ждет
  • первые термальные источники в Сочи
  • купание в водопадах
  • мобильная фотосессия на чайных плантациях
  • дегустация и история чая
  • фермерское хозяйство с животными
  • мобильная фотосессия в полях
  • ужин на закате с видом на горы

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт между локациями
  • Мобильная фотосъемка
Что не входит
  • Входные билеты (оплачиваются на месте, цены могут меняться на ферме в зависимости от дня недели):
  • Источники — 100 рублей
  • Змейковские водопады — 200 рублей
  • Ферма — 450 рублей
  • Питание (оплата по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ж/д станция Мацеста
Завершение: ж/д Мацеста
Когда и сколько длится
Когда: Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00

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