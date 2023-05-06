Многие приезжают в Абхазию за красивой природой. Но я хочу вам показать совершенно другую Страну Души. Среди гор и лесов вы можете встретить заброшенные универмаги и ЖД станции. Это и станет главной целью нашего путешествия.
Вы узнаете тайну ЖД станции «Гагрипш», заглянете в дом призрака, прогуляетесь по Стеклянному мосту и попробуете местное вино. Откройте для себя другую Абхазию!
Вы узнаете тайну ЖД станции «Гагрипш», заглянете в дом призрака, прогуляетесь по Стеклянному мосту и попробуете местное вино. Откройте для себя другую Абхазию!
Описание квеста
Затерянный мир среди городских джунглей
Наш тур подойдёт тем, в ком не угас исследовательский задор, и тем, кто всегда готов отправиться навстречу приключениям! Вас ждут величественные столетние сооружения и смотровые площадки с невероятными видами. Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться. ЖД станция «Гагрипш», уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики. Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.
Стеклянный мост
Когда подойдет время обедать вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела. Чуть позже вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны. Такая поездка стоит того, чтобы вы запомнили каждую минуту. Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво… Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине. Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь, • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация:
Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.
вторник, четверг, суббота 7-30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
- Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата")
- Замок принца Ольденбургского
- Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью)
- Дом призрака
- Парк Принца Ольденбургского
- Старая канатка в парке
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Зимний театр
- Бзыбское ущелье
- Дегустационный зал «Отырба» (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, копченого мяса, высокогорного чая)
- Пасека (дегустация меда, медовухи)
- Обед в кафе «Абхазский дворик» (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки)
- Водопад девичьи слёзы
- Павильон ж/д станции «Гагрипш»
- Мамзышха «Первая смотровая»
- Купание в море
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные услуги (водитель-гид не имеет квалификации экскурсовода, он сопровождает вас в течение всего маршрута и поддерживает легкую беседу для комфортного отдыха)
- Страхование
- Дегустации
Что не входит в цену
- Питание
- Вход в замок Принца Ольденбургского: 150 руб. /взрослые, дети до 18 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота 7-30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 190 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Сетрак - очень харизматичный, умный и тонкий гид, чувствующий своих гостей и настраивающийся с ними на одну волну. Экскурсия пролетела на одном дыхании, оставила много эмоций и мыслей, всё это
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В
Мне очень нравится, когда есть крутой сервис, это то, на что я в целом впервую очередь смотрю. Ребята профессионалы, и это наблюдалось с начала поездки. Приятно, когда Екатерина отвечала на
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Е
Путешествие проходило в составе мини-группы из 8 человек на джипе. Забрали из удобного для нас места. Профессиональный гид-водитель Грачик провез по самым красивым местам Абхазии, останавливались в Гагре и ее
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Р
Экскурсия с Сетраком понравилась всей нашей семье, включая детей 21 и 11 лет, и скрасила безнадёжно дождливую неделю отпуска. Сетрак интересный рассказчик и профессиональный гид. Обладает энциклопедическими и житейскими знаниями
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З
В Сочи остановились всего на пару дней, хотелось, чтобы поездка запомнилась надолго, тем более, у подруги был день рождение. Я решила подарить ей это маленькое путешествие в Абхазию и не
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В
Этот день однозначно идет в копилку лучших дней по незабываемым впечатлениям!! Благодаря компетенции Екатерины согласилась на экскурсию. Катя всегда была на связи, и когда возникали какие либо сомнения всегда аргументируя
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Входит в следующие категории Сочи
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