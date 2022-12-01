«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры

Этот тур покорит вас контрастами первозданной природы и пришедших в упадок творений рук человеческих

5
7 отзывов
Этот тур покорит вас контрастами первозданной природы и пришедших в упадок творений рук человеческих.

Заброшенные универмаги, ЖД станции, парки и рестораны, за долгие годы ставшие частью абхазского ландшафта, — идеальные локации для фото. Заглянем мы и на смотровые площадки, с которых открывается шикарный вид на Гагру. А также попробуем Абхазию «на вкус» продегустировав местную продукцию.
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
«Дом призраков»: джип-тур по заброшенным местам Гагры
Ближайшие даты:
31
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янв
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янв
10
янв
14
янв
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Что вас ожидает 🤩

  • Белые скалы
  • Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
  • Площадь "Гагарина» (фонтан «Три грации», универмаг «Жоэквара», ЖД Станция «Абаата»), Замок принца Ольденбургского, Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью)., Дом призрака, Парк Принца Ольденбургского, Старая канатка в парке, Ресторан Гагрипш, Колоннада, Зимний театр, Бзыбское ущелье, Дегустационный зал «Отырба» (дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, копченого мяса, высокогорного чая), Пасека (дегустация меда, медовухи), Обед в кафе «Абхазский дворик», (стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки), Водопад девичьи слёзы, Павильон ж/д станции «Гагрипш», Мамзышха «Первая смотровая», Купание в море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться.
ЖД станция «Гагрипш», уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики.
Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.

Стеклянный мост

Когда подойдет время обедать вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела.
Через время вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны.
Такая поездка стоит того, чтобы вы запомнили каждую минуту. Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво…. После данной поездки Вы отмените все походы к психологам, так как перезагрузка 100%. Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине

вторник, суббота 7-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлерскому району
  • Транспортно-экскурсионные расходы
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Питание.
  • Вход в замок Принца Ольденбургского. Для взрослых 150 руб, дети до 18 лет бесплатно
Место начала и завершения?
ул. Урожайная, 112
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, суббота 7-30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Т
1 дек 2022
Работа организатора не понравилась. В описании указано начало в 10, накануне вечером приходит сообщение о переносе на 8 в связи с тем, что темнеет рано. Очень неожиданно в конце ноября… Не на все вопросы перед экскурсией получила ответы, часть информации не соответствует действительности, обратной связи на комментарий после поездки также не было.
Сама поездка прошла отлично - повезло с компанией, водителем (просто чудо!), погодой, программа понравилась.
Е
7 ноя 2022
Экскурсия потрясающая. Мои дети очень любят разные заброшки, а тут было целое раздолье и все рядом и комфортно.
Все согласовали по телефону, все пожелания были учтены. Ездили по красивым местам, слушали историю, гуляли и наслаждались природой и рукотворными памятниками человеческих глупостей. Очень впечатлились. Абхазия покорила наши сердца благодаря отличной организации. Спасибо!
С
25 окт 2022
Путешествие прошло комфортно. Спасибо за прекрасно проведённый день.
М
2 окт 2022
Этого тура почти нет ни в одной компании. Хотелось уже что-то новое посмотреть. Получили массу впечатлений, стеклянный мост, тарзанка, удивительные виды и море…
Приятно удивило отношение организаторов: я была с двумя детьми. Удобно разместили, даже вызвали такси к границе и обратно до отеля. Однозначно рекомендую организатора Екатерину. Водитель Лёва- просто душевный, дети от него в восторге.
Ю
7 июля 2022
Очень хорошо, мне очень понравился водитель – экскурсавод Аик. У меня очень хорошие впечатления, передайте пожалуйста ему большое спасибо, все было очень хорошо, мне очень очень очень понравилось 🥰
М
17 мар 2022
Это было нечто, до этого я была на Джип Туре Гегский Водопад, кстати у Екатерины, ездили с подругой, тогда было всё необычно! Особенно горы и вид на море с смотровой площадки. Озеро Рица видела на фото, но когда оно вот, рядом, это совсем по другому смотрится. А эта, авторская, экскурсия нашей (мы её уже так называем) Екатерины. Она же, занимается организацией и перевозкой гостей. Все этапы, сбор гостей по месту жительства, переход границы и сама поездка, организованна так чётко, что живу даёшься,"Что так можно?" На джип туре, мы были в прошлом году в сентябре, в этом году Катя нас пригласила на "Дом Призрака" Сделала хорошую скидку. Сердце замирало от такой КРАСОТЫ
Н
13 мар 2022
Спасибо, за чудесную поездку интересный, интригующий и яркий! Екатерина прекрасный организатор туров!!! Все очень четко, комфортно, наш водитель был тоже профессионалом своего дела! Всем очень понравилась поездка! Много локаций для фотосьемок для любителей истории, архитектуры, заброшек! И просто шикарной природы!!! Места для питания и дегустации хорошие выбраны! Спасибо вам большое!

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