Затерянный мир среди городских джунглей

Наш тур подойдёт тем, в ком не угас исследовательский задор, и тем, кто всегда готов отправиться навстречу приключениям! Вас ждут величественные столетние сооружения и смотровые площадки с невероятными видами. Парк Принца Ольденбургского — прекрасное место для неспешной прогулки перед обедом. Витые колонны, фонтан на озере. Старая канатная дорога и забытый желтый вагончик….. Горы так близко, что можно дотянуться. ЖД станция «Гагрипш», уникальные колонны и арки, живописные потолки. Немного романтики. Дом призрака — изумительная локация. Лучше один раз увидеть… забравшись на крышу или смотровую.

Стеклянный мост

Когда подойдет время обедать вы отправитесь на Стеклянный мост. Там же бесплатные качели, раскачиваясь на которых вы словно парите над стремительными водами реки. В этом месте вас ожидает обед из национальных абхазских блюд. Будут еще дегустации: медовуха, вино, мед, сыр, копченое мясо, кофе на песке, коньяк с миндалём, лучшая чурчхела. Чуть позже вы окажетесь в здании заброшенной бани. И у вас откроется десятое дыхание. Сотни фоточек в изумительных круглых арочных окнах, увитые плющом. Капает вода. Ощущение уюта…. Вы в сказке. Ущелье, изумрудный мох, вековые деревья-великаны. Такая поездка стоит того, чтобы вы запомнили каждую минуту. Такой формат тура воспринимается совсем по другому. Это так свободно, интересно, красиво… Вы увидите побережье сверху и прикоснетесь к старине. Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь, • солнцезащитный крем, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация:

Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.