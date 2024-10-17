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совпадет, то придется самостоятельно разбираться, почему вышла та или иная цена. Заграницей с организатором придется связываться самостоятельно, так как гиду просто кидают, сколько с кого брать. Но и есть возможность, как это получилось у нас, что организатор будет слишком занят, чтобы вам как-то помочь или как-то объяснить, поэтому берите чуть больше налички чисто на всякий случай (на 2к больше). Благо, мы так и сделали. На наши вопросы об оплате организатор к слову так и не ответил, просто игнорирует сообщения. (Скрины прикреплю)

Мы рассчитывали так (на двоих):

3600 - 900 [предоплата] + 1400 [сбор] = 4100. Как вышло 5100 - непонятно



Про экскурсию:

Гид вам рассказывать ничего практически не будет, по сути вы арендуете себе таксиста, который мельком расскажет о месте, на которое вы приехали и всё. Также у нас постоянно опаздывал (если говорил прийти к 15:00, то сам приходил к 15:15. Было даже, что мы ждали всей группой, пока он купит и поест мороженку)

При том про ПДД в Абхазии не слышали, когда вам предлагают страховку (Тинькофф и тд) - берите)

Обогнать на узком участке дороги при подъеме в гору или при спуске с горы, обогнать на коротком и узком участке дороги три ряда машин, проехать на красный, обогнать в туннеле, развернуться через две сплошные или обогнать - абсолютная норма, причем не только для гидов (ваших таксистов), но и для всей Абхазии.



По самому наполнению (природе и др, которые вам будут показывать):

Сначала вас отвезут к ресторану, в котором нельзя есть, что забавно)

После уже повезут на дегустацию, на которой будут говорить про оплату. На дегустациях все будет очень вкусно, но дороговато, советовал бы съездить в наш Кавказ (Пятигорск, Кисловодск и тп), если хотите купить что-то домашнее и необычное, обойдется дешевле, причем в разы, а кухня одна и та же.



На водопадах ваш гид будет спать, пока вы гуляете (опять же, не надейтесь, что вам будут что о рассказывать). По всей видимости они там работают всё лето без выходных с утра до ночи. Но сама природа крутая, можно сделать много крутых фоток.

Про озеро скажу так же, как и про водопады, но единственное, на этом этапе экскурсии вас ещё и покормят. В принципе все будет довольно вкусно.



На заключительном этапе вас отвезут искупаться, если пойдете налево от колоннады, то там будет хороший душ. Если кто-то будет мыть там ноги, то напор большой не включайте: как только кто-то закончит свое купание и выключит стойку - вас очень хорошо обольёт)) (усилится напор)



Честно, Я бы рекомендовал вам съездить и посмотреть наш Кавказ, природа, местные и организация намного лучше, чем у данных ребят (даже если возьмёте тур у другого организатора, попадаете все равно к тем же ребятам из Абхазии, у которых были мы)



И да, косань мне не жалко, непонятно только, на что он пошел и как так вышло, было бы очень неприятно, если бы я взял с собой меньше налички.