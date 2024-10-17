Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад

Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
В дружеском путешествии по республике вы навестите курортную Гагру, прогуляетесь среди мандариновых деревьев, отведаете вино и натуральный мед. Осознаете власть тектонических процессов в Юпшарском каньоне. Оцените пейзажи Голубого озера, Рицы и водопадов. Сможете прокатиться на катамаране и зиплайне. А по пути узнаете об исторических вехах гордой Страны Души.
4.45
38 отзывов
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Знакомство с Абхазией

Вы узнаете историю края и посетите его главные символы. Коротко и интересно мы расскажем о главном: расцвете и упадке царской власти, советской эпохе индустриализации и борьбе за независимость. Вы попробуете местную кухню и посетите винодельческие места региона. Проведете день среди пальм и снега, проедете по побережью Черного моря, вдоль живописных построек, гор и занесенных в Красную книгу растений.

Топ-места Страны Души

  • Город Гагра. Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и живописный парк принца Ольденбургского, осмотрите Колоннаду и заглянете в заброшенный Зимний театр.
  • Смотровая площадка. С высоты 250 м над у. м. окинете взглядом панорамы городского побережья.
  • Мандариновый сад. Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки и приятное медитативное настроение (посещаем сад только зимой).
  • Дегустация вина и меда. После сада вы отправитесь на презентацию алкогольных и безалкогольных напитков, а также попробуете настоящий абхазский целебный мед.
  • Голубое озеро. Наслаждаясь пейзажами водоема, узнаете о происхождении его особенного оттенка и услышите легенду о «молодильном» эффекте озера.
  • Зиплайн. Со смотровой площадки в ущелье смельчаки смогут прокатиться над водопадом.
  • Гегский водопад. На скале высотой 530 м над у. м. вы увидите, как зрелищно ее рассекает водный поток.
  • Юпшарский каньон. Перед вами предстанет геологический памятник с шумной горной рекой, зарослями мха, самшитом и вечнозеленым плющом.
  • Озеро Рица. Главное место притяжения в Абхазии покоряет холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами. На берегу вы сможете пообедать, а после покататься на катамаране до центра озера.
  • Смотровая площадка «Прощай, родина!». Новые впечатляющие виды откроются с балкона над обрывом в Чабгарском карнизе — его высота над землей составляет 300 м.
  • Водопад Мужские слезы. Вы откроете секрет водоема и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь. Прогулка по нему принесет не только чудесные панорамы, но и добавит немного адреналина.
  • Купание на живописных Белых скалах.

Организационные детали

Экскурсию проводит квалифицированный гид-водитель из нашей команды.

  • Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
  • На экскурсии может быть до 100 человек на разных машинах
  • В стоимость включена дегустация, страховка, трансфер из Центрального Сочи, завтрак (чай со сладкой булочкой). В подарок идёт бутылка абхазского вина на группу. Гид наполняет бокалы во время остановок
  • Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 ₽; дети 7−14 лет — 200 ₽; дети до 7 лет — бесплатно; обед (опционально)
  • Также по желанию за дополнительную плату вы сможете прокатиться на зиплайне над водопадом (от 500 до 1000 ₽), покататься на катамаране (500 ₽ за 30 минут) или подняться на смотровую, где находится водопад Птичий клюв и Молочный водопад, и так же смотровая на Рицу (200 ₽)

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Накануне экскурсии с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Сочи2240 ₽
Дети до 12 лет из Сочи2200 ₽
Стандартный билет из Адлера и Сириуса1800 ₽
Дети до 12 из Адлера и Сириуса1760 ₽
От границы единый билет1600 ₽
Единый билет из Красной поляны2840 ₽
Индивидуально16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адлере, Сириусе, Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
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Фотографии от путешественников

Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Юлия)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Юлия)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Юлия)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Алина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Андрей)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Андрей)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Екатерина)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (ilya)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Яна)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Крисанова)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Крисанова)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Крисанова)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Крисанова)Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад (Дмитрий)
Юлия
17 окт 2024
Выбрали данную экскурсию из-за Гегского водопада, он правда красивый и мощный!
Александр 2 недели не мог ответить мне платно ли едет ребёнок, но когда отмена бронирования перестала быть бесплатной сообщил, что
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за ребёнка нужно заплатить полную стоимость. Да, место ему от этого не предоставляется.
В утро выезда поменялся автобус, но и об этом решили не сообщать, хотя прямо перед выездом позвонили и уточнили на месте ли мы)
Водитель предупреждал о "разводах" туристов, это плюс.
Были дегустации вина, сыра, мяса, чая.
Если попросить то сделают остановку дополнительно у туристических мест, если вам приспичило купить магнитик или что-то другое. При покупке вина можно не забирать его сразу, заезжают на обратном пути.
Обещанного завтрака не было, ни чая, ни булочки… выезд в 5:30, обед в 13:30
2 зиплайна по пути: над рекой и водопадом. Каждый по 1000 рублей.
Катание на катамаране по озеру Рица 30 минут/500 ₽/ с человека!
Кафе АПСНЫ (куда ближе всего привозят) невкусно, дорого. Лучше поищите другую еду:)

Выбрали данную экскурсию из-за Гегского водопада, он правда красивый и мощный!Выбрали данную экскурсию из-за Гегского водопада, он правда красивый и мощный!Выбрали данную экскурсию из-за Гегского водопада, он правда красивый и мощный!
М
20 сен 2024
В описании написано: Бутылка вина в подарок, но ни один человек этот подарок так и не увидел; экологический сбор на озере Риц для детей с 7 до 14 лет - 200р., дочке 13 лет, взяли как за взрослых; катание на зиплайне не 500р., а 1000р. В остальном всё супер.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Деньги лишние вам вернем. Бутылка вина в подарок идет на всю группу и Гид вам наливает вино на остановках.
Спасибо!
А
3 сен 2024
Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций) Отлично подойдет для молодых. Угощают винами/чачей и другими алкогольными напитками в наличии. С самого
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начала нашего тура нам вручили бутылку вина и мы распили ее нашей подгруппой, советую брать рубашку или ветровку с собой, поездка будет с бешенным ветерком. Так же возьмите с собой денег побольше, в идеале наличку, но почти везде могут раздать интернет для перевода, чтобы вы смогли приобрести все понравившееся, а так же пообедать в одной из локаций. Хочу выделить водителя-гида Эдуарда, очень веселый, создавал настроение музыкой подходящее, так же где разрешено советую прокатиться стоя в машине, особенно съезжая с самого верха нац парка. Настолько всем довольна, что скорее всего съезжу еще раз до окончания отпуска.
П. с. Если вас отвезут купаться, сверьте ваше время, у нас произошел казус и мы после часа на море ждали водителя, но это просто недопонимание

Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций)
А
2 сен 2024
Прекрасный тур. Всё прошло на отлично. Тур полностью оправдал ожидания и подарил незабываемые эмоции!
Андрей
1 сен 2024
Поездка была потрясающая!!! Ездили семьёй, всем довольны: организация, маршрут, водитель, локации, попутчики. Я влюбился в Абхазию, обязательно ещё съезжу
Поездка была потрясающая!!! Ездили семьёй, всем довольны: организация, маршрут, водитель, локации, попутчики. Я влюбился в Абхазию,Поездка была потрясающая!!! Ездили семьёй, всем довольны: организация, маршрут, водитель, локации, попутчики. Я влюбился в Абхазию,
Е
24 авг 2024
Были недавно на экскурсии в Абхазии, природа, погода, прекрасная, но есть и минусы.
Когда локация будет «Озера Рица» перед просмотром, экскурсоводы поведут вас в заведении которая находится рядом, определенно им это
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выгодно, хотя по мимо этого заведения спустись вниз и есть приличные заведения с действительно открытым видом на озеро а не подобная забегаловка где можно отравится.
Так вот, ближе к сути, данное заведение абсолютно портит все впечатление, вся еда готовится в течении 10 минут, даже горячее, вызывает сомнения в их качестве, хуже еды и заведения не видела, обслуживание ужасное, но при этот в меню указано 50% от счета официантов, мы были в шоке, приятно оставить чай за обслуживание и атмосферу, но не это!!!!!! Отвратительно и ужасно все в этом заведение.
Суп лапша это « доширак и куском курицы» и приправой ролтон, по стоимости 400₽, дороговата вышла лапша быстрого приготовления.
Пошли дальше, в еду постоянно залетают осы, не важное даже обычного сока выпить.
Хачапури бледное, погретое в микроволновке!
Сотрудники и официанты сидят на улице около коробках с мусором, все окна открыты в кухню.
Причем странно в данной забегаловки все столы одинаковые, длинные, как в столовых с лавками, а вот в конце стоит 3-4 столика круглых, другого цвета и не вписываться, странно это такая задумка???? Только у этих столиков вы увидите СЛЕГКА озеро, вида там нет, что указано в описание.
Заведение пустое, видимо экскурсоводы приносят выручку хозяину кормим своих туристов едой будто для собак.
Так как столы все пустые когда туристы уходят сами по себе на озеро, не объяснив где можно подойти к озеру ближе, чтобы не платит за катамаран, если нет желание, искали СОМНИТЕЛЬНО!!!
Решили купить колу, подошли к окошку, так как баром это не назвать, не кого нет! Официанты сидят как раз за этими круглыми столами на типа Террасе «забегаловка»
Какая-то женщина сидела около коробок с мусорном, подхожу и спрашиваю «сотрудник работает» на что мне отвечают «да, что не видите» женщина продолжает сидеть, я говорю «на рабочем месте не кого нет» тогда она подошла и продола, две колы по 150₽ и не правильно отдала сдачу, будьте внимательны и осторожны!!! Только потом поняла, когда в пути была, так как уморительно прошла экскурсия.
Итог: природа, погода, вид, все очень красиво, завораживает, но когда за целый день ты ешь со всеми туристами одну булочку с чаем, это не совсем.
Дегустация не большая, по кусочку!
И уже вечером привозят в забегаловку где нет не ввиду на Озеро Рица, что указано в описание, не обслуживание, не еды, еда для собак!!!!
Обслуживание ужасное, за это ещё платить 50% в чеке, не жалко, но не за что!!!!!!

Советую сразу идти кушать в другое место, куча ларьков, а внизу приличные заведения с видом на Рицу!!! Но туда не повели, так как выгоды нет!!!
За виды и природу 5⭐️ за все остальное нет звезд, только одни
комментарии))))

Были недавно на экскурсии в Абхазии, природа, погода, прекрасная, но есть и минусы.
i
19 авг 2024
Одну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальном организация трансфера оставляет желать лучшего. Целый день ждали опаздунов, переходили границу часа 2, обратно минут 30!!! И про то что написано в подарок идет бутылка абхазского вина, не верьте этому! Нас было 16 человек и ни кому ничего не дали 👎
Одну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальномОдну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальномОдну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальномОдну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальномОдну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальномОдну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальном
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Бутылка вина идет в подарок на группу, она есть в машине и Гид вам подливает его на остановках! По поводу трансфера не совсем понятно что вас не устроило…
Спасибо!
С
19 авг 2024
Итак, я считаю что это была самая лучшая в жизни экскурсия)
Нас встретили на границе, все рассказали и показали, далее пройдя границу уже рассадили по джипам и начался наш путь.
по дороге
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рассказали очень много интересного о местах которые мы проезжали, заезжали так же на разные дегустации вин/сыра/колбасы/меда/вина
все что понравилось естественно мы купили)
проехали оч много классных мест, конечно мое сердце больше всего покорил Гегский водопад и естественно сердце Абхазии озеро Рица 😍
но и в остальных местах было очень красиво!
ехали под вайбовую музыку, всем было интересно 😁
остановки по времени были разные где то 20мин где то 40мин, но если вдруг ты не успевал вернуться к машине то все ждали, это очень тактично!
так же можно было походить по навесному мосту над речкой, что было вовсе не страшно лично для меня и можно было прокатиться на тарзанке (это кстати тоже было весело и не страшно, наверное потому что я любитель экстрима 😅)
так же утром кормили булочкой с чаем
и завозили на обед на озеро Рица
в завершении дня приехали в Гагру на пляж, дали время чтоб искупаться но сил уже не было и многие просто сидели на горячих ступеньках у театра и любовались закатом)
в общем мне все понравилось!
Алмас и Инал лучшие гиды из лучших, просто топчики покорящие сердца всех туристов! 😂❤️

Е
11 авг 2024
Было очень весело, все посмотрели, напились вина, потрогали пчелок. Наш гид был великолепен. Весь день пели песни и даже подъем в 4:30 утра не испортил этот день. Советую 1000 раз
Я
6 авг 2024
Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!
Абхазия- потрясающее, живописное место, очень благодарна организаторам, гидам за это приключение.
Дружеская атмосфера, приятная молодёжная музыка сопровождали всю поездку.
Во время экскурсии продегустировали ароматные чаи, сыры, мед, наивкуснейшее вино (бутылочку я даже увезла с собой).
Время пролетело незаметно, а к вечеру остались приятная усталость и море впечатлений)))
Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!
Ксения
4 авг 2024
Не люблю болтовню, да и не особо запоминаю истории, но люблю горы, природу и дорогу) Поэтому мне этот тур «зашел»))) Плюсом была веселая компания разных возрастов и хороший водитель)) Водит
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дерзко, но мне так нравится и я была спокойна, паники не было
Обещанной в программе булочки с утра к чаю, не было, поэтому лучше с собой что-то взять перекусить. Но это не относится к парням которые вас возят, не думаю что у них есть время рекламу тура делать.
Дегустации прошли интересно, ведущие на вопросы отвечали, ещё и с юмором)
В целом мне всё понравилось, посмотрела то что хотела. Спасибо 🙏

М
22 июл 2024
Начнем наверное с того, что могут неверно посчитать оплату и как это будет:
На дегустации к вам подойдёт один из местных гидов и назовет цену, которая, если с вашими подсчётам не
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совпадет, то придется самостоятельно разбираться, почему вышла та или иная цена. Заграницей с организатором придется связываться самостоятельно, так как гиду просто кидают, сколько с кого брать. Но и есть возможность, как это получилось у нас, что организатор будет слишком занят, чтобы вам как-то помочь или как-то объяснить, поэтому берите чуть больше налички чисто на всякий случай (на 2к больше). Благо, мы так и сделали. На наши вопросы об оплате организатор к слову так и не ответил, просто игнорирует сообщения. (Скрины прикреплю)
Мы рассчитывали так (на двоих):
3600 - 900 [предоплата] + 1400 [сбор] = 4100. Как вышло 5100 - непонятно

Про экскурсию:
Гид вам рассказывать ничего практически не будет, по сути вы арендуете себе таксиста, который мельком расскажет о месте, на которое вы приехали и всё. Также у нас постоянно опаздывал (если говорил прийти к 15:00, то сам приходил к 15:15. Было даже, что мы ждали всей группой, пока он купит и поест мороженку)
При том про ПДД в Абхазии не слышали, когда вам предлагают страховку (Тинькофф и тд) - берите)
Обогнать на узком участке дороги при подъеме в гору или при спуске с горы, обогнать на коротком и узком участке дороги три ряда машин, проехать на красный, обогнать в туннеле, развернуться через две сплошные или обогнать - абсолютная норма, причем не только для гидов (ваших таксистов), но и для всей Абхазии.

По самому наполнению (природе и др, которые вам будут показывать):
Сначала вас отвезут к ресторану, в котором нельзя есть, что забавно)
После уже повезут на дегустацию, на которой будут говорить про оплату. На дегустациях все будет очень вкусно, но дороговато, советовал бы съездить в наш Кавказ (Пятигорск, Кисловодск и тп), если хотите купить что-то домашнее и необычное, обойдется дешевле, причем в разы, а кухня одна и та же.

На водопадах ваш гид будет спать, пока вы гуляете (опять же, не надейтесь, что вам будут что о рассказывать). По всей видимости они там работают всё лето без выходных с утра до ночи. Но сама природа крутая, можно сделать много крутых фоток.
Про озеро скажу так же, как и про водопады, но единственное, на этом этапе экскурсии вас ещё и покормят. В принципе все будет довольно вкусно.

На заключительном этапе вас отвезут искупаться, если пойдете налево от колоннады, то там будет хороший душ. Если кто-то будет мыть там ноги, то напор большой не включайте: как только кто-то закончит свое купание и выключит стойку - вас очень хорошо обольёт)) (усилится напор)

Честно, Я бы рекомендовал вам съездить и посмотреть наш Кавказ, природа, местные и организация намного лучше, чем у данных ребят (даже если возьмёте тур у другого организатора, попадаете все равно к тем же ребятам из Абхазии, у которых были мы)

И да, косань мне не жалко, непонятно только, на что он пошел и как так вышло, было бы очень неприятно, если бы я взял с собой меньше налички.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил!
Спасибо вам за такой большой и развернутый отзыв. Прошу заметить что по оплате я вам написал накануне все нюансы,
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видимо вы их не прочитали. Так как вы были в центральном Сочи у вас выходила стоимость выше, о чем я вам написал накануне на Ватс Ап и было видно что вы прочитали сообщение. Так же хочу всем напомнить о том что сбор в Рицинский парк так же оплачивается отдельно, и при подсчете его тоже нужно учитывать. С Гидом проведем беседу по поводу мороженного. Очень сожалеем что у вас сложилось такое впечатление об оплате.

К
20 июл 2024
Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.
Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.
Дмитрий
20 июл 2024
Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!
Все организовано, прошли границу быстро
Всех очень грамотно распределили по машинам
Поездка прошла на высочайшем уровне
Везде успели
Прокатили с ветерком, музыкой
Водитель рассказал множество интересных фактов/ историй
Однозначно, мы влюбились в эту страну и приедем еще
Буду рекомендовать всем и каждому Вас
Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!
О
16 июл 2024
Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍
Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍

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