В дружеском путешествии по республике вы навестите курортную Гагру, прогуляетесь среди мандариновых деревьев, отведаете вино и натуральный мед. Осознаете власть тектонических процессов в Юпшарском каньоне. Оцените пейзажи Голубого озера, Рицы и водопадов. Сможете прокатиться на катамаране и зиплайне. А по пути узнаете об исторических вехах гордой Страны Души.
Описание экскурсии
Знакомство с Абхазией
Вы узнаете историю края и посетите его главные символы. Коротко и интересно мы расскажем о главном: расцвете и упадке царской власти, советской эпохе индустриализации и борьбе за независимость. Вы попробуете местную кухню и посетите винодельческие места региона. Проведете день среди пальм и снега, проедете по побережью Черного моря, вдоль живописных построек, гор и занесенных в Красную книгу растений.
Топ-места Страны Души
- Город Гагра. Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и живописный парк принца Ольденбургского, осмотрите Колоннаду и заглянете в заброшенный Зимний театр.
- Смотровая площадка. С высоты 250 м над у. м. окинете взглядом панорамы городского побережья.
- Мандариновый сад. Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки и приятное медитативное настроение (посещаем сад только зимой).
- Дегустация вина и меда. После сада вы отправитесь на презентацию алкогольных и безалкогольных напитков, а также попробуете настоящий абхазский целебный мед.
- Голубое озеро. Наслаждаясь пейзажами водоема, узнаете о происхождении его особенного оттенка и услышите легенду о «молодильном» эффекте озера.
- Зиплайн. Со смотровой площадки в ущелье смельчаки смогут прокатиться над водопадом.
- Гегский водопад. На скале высотой 530 м над у. м. вы увидите, как зрелищно ее рассекает водный поток.
- Юпшарский каньон. Перед вами предстанет геологический памятник с шумной горной рекой, зарослями мха, самшитом и вечнозеленым плющом.
- Озеро Рица. Главное место притяжения в Абхазии покоряет холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами. На берегу вы сможете пообедать, а после покататься на катамаране до центра озера.
- Смотровая площадка «Прощай, родина!». Новые впечатляющие виды откроются с балкона над обрывом в Чабгарском карнизе — его высота над землей составляет 300 м.
- Водопад Мужские слезы. Вы откроете секрет водоема и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.
- Подвесной мост над рекой Бзыбь. Прогулка по нему принесет не только чудесные панорамы, но и добавит немного адреналина.
- Купание на живописных Белых скалах.
Организационные детали
Экскурсию проводит квалифицированный гид-водитель из нашей команды.
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот
- На экскурсии может быть до 100 человек на разных машинах
- В стоимость включена дегустация, страховка, трансфер из Центрального Сочи, завтрак (чай со сладкой булочкой). В подарок идёт бутылка абхазского вина на группу. Гид наполняет бокалы во время остановок
- Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 ₽; дети 7−14 лет — 200 ₽; дети до 7 лет — бесплатно; обед (опционально)
- Также по желанию за дополнительную плату вы сможете прокатиться на зиплайне над водопадом (от 500 до 1000 ₽), покататься на катамаране (500 ₽ за 30 минут) или подняться на смотровую, где находится водопад Птичий клюв и Молочный водопад, и так же смотровая на Рицу (200 ₽)
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Накануне экскурсии с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Сочи
|2240 ₽
|Дети до 12 лет из Сочи
|2200 ₽
|Стандартный билет из Адлера и Сириуса
|1800 ₽
|Дети до 12 из Адлера и Сириуса
|1760 ₽
|От границы единый билет
|1600 ₽
|Единый билет из Красной поляны
|2840 ₽
|Индивидуально
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адлере, Сириусе, Красной поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 9939 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
17 окт 2024
Выбрали данную экскурсию из-за Гегского водопада, он правда красивый и мощный!
Александр 2 недели не мог ответить мне платно ли едет ребёнок, но когда отмена бронирования перестала быть бесплатной сообщил, что
Александр 2 недели не мог ответить мне платно ли едет ребёнок, но когда отмена бронирования перестала быть бесплатной сообщил, что
М
Мария
20 сен 2024
В описании написано: Бутылка вина в подарок, но ни один человек этот подарок так и не увидел; экологический сбор на озере Риц для детей с 7 до 14 лет - 200р., дочке 13 лет, взяли как за взрослых; катание на зиплайне не 500р., а 1000р. В остальном всё супер.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Деньги лишние вам вернем. Бутылка вина в подарок идет на всю группу и Гид вам наливает вино на остановках.
Спасибо!
Спасибо!
А
Алина
3 сен 2024
Мне очень понравилась эта экскурсия) и да, это больше не занудная экскурсия, а прям шквал эмоций) Отлично подойдет для молодых. Угощают винами/чачей и другими алкогольными напитками в наличии. С самого
А
Александр
2 сен 2024
Прекрасный тур. Всё прошло на отлично. Тур полностью оправдал ожидания и подарил незабываемые эмоции!
Андрей
1 сен 2024
Поездка была потрясающая!!! Ездили семьёй, всем довольны: организация, маршрут, водитель, локации, попутчики. Я влюбился в Абхазию, обязательно ещё съезжу
Е
Екатерина
24 авг 2024
Были недавно на экскурсии в Абхазии, природа, погода, прекрасная, но есть и минусы.
Когда локация будет «Озера Рица» перед просмотром, экскурсоводы поведут вас в заведении которая находится рядом, определенно им это
Когда локация будет «Озера Рица» перед просмотром, экскурсоводы поведут вас в заведении которая находится рядом, определенно им это
i
ilya
19 авг 2024
Одну звезду ставлю за то что реально красиво и с ветерком покатали по горам. В остальном организация трансфера оставляет желать лучшего. Целый день ждали опаздунов, переходили границу часа 2, обратно минут 30!!! И про то что написано в подарок идет бутылка абхазского вина, не верьте этому! Нас было 16 человек и ни кому ничего не дали 👎
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Бутылка вина идет в подарок на группу, она есть в машине и Гид вам подливает его на остановках! По поводу трансфера не совсем понятно что вас не устроило…
Спасибо!
Спасибо!
С
Снежана
19 авг 2024
Итак, я считаю что это была самая лучшая в жизни экскурсия)
Нас встретили на границе, все рассказали и показали, далее пройдя границу уже рассадили по джипам и начался наш путь.
по дороге
Нас встретили на границе, все рассказали и показали, далее пройдя границу уже рассадили по джипам и начался наш путь.
по дороге
Е
Елизавета
11 авг 2024
Было очень весело, все посмотрели, напились вина, потрогали пчелок. Наш гид был великолепен. Весь день пели песни и даже подъем в 4:30 утра не испортил этот день. Советую 1000 раз
Я
Яна
6 авг 2024
Отличная экскурсия, восхитительные виды, очень понравилось!
Абхазия- потрясающее, живописное место, очень благодарна организаторам, гидам за это приключение.
Дружеская атмосфера, приятная молодёжная музыка сопровождали всю поездку.
Во время экскурсии продегустировали ароматные чаи, сыры, мед, наивкуснейшее вино (бутылочку я даже увезла с собой).
Время пролетело незаметно, а к вечеру остались приятная усталость и море впечатлений)))
Абхазия- потрясающее, живописное место, очень благодарна организаторам, гидам за это приключение.
Дружеская атмосфера, приятная молодёжная музыка сопровождали всю поездку.
Во время экскурсии продегустировали ароматные чаи, сыры, мед, наивкуснейшее вино (бутылочку я даже увезла с собой).
Время пролетело незаметно, а к вечеру остались приятная усталость и море впечатлений)))
Ксения
4 авг 2024
Не люблю болтовню, да и не особо запоминаю истории, но люблю горы, природу и дорогу) Поэтому мне этот тур «зашел»))) Плюсом была веселая компания разных возрастов и хороший водитель)) Водит
М
Михаил
22 июл 2024
Начнем наверное с того, что могут неверно посчитать оплату и как это будет:
На дегустации к вам подойдёт один из местных гидов и назовет цену, которая, если с вашими подсчётам не
На дегустации к вам подойдёт один из местных гидов и назовет цену, которая, если с вашими подсчётам не
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил!
Спасибо вам за такой большой и развернутый отзыв. Прошу заметить что по оплате я вам написал накануне все нюансы,
Спасибо вам за такой большой и развернутый отзыв. Прошу заметить что по оплате я вам написал накануне все нюансы,
К
Крисанова
20 июл 2024
Было все великолепно, очень понравилось. Спасибо большое за отличное настроение и увлекательную экскурсию.
Дмитрий
20 июл 2024
Спасибо огромное за такое шикарное знакомство с этой великолепной страной!!
Все организовано, прошли границу быстро
Всех очень грамотно распределили по машинам
Поездка прошла на высочайшем уровне
Везде успели
Прокатили с ветерком, музыкой
Водитель рассказал множество интересных фактов/ историй
Однозначно, мы влюбились в эту страну и приедем еще
Буду рекомендовать всем и каждому Вас
Все организовано, прошли границу быстро
Всех очень грамотно распределили по машинам
Поездка прошла на высочайшем уровне
Везде успели
Прокатили с ветерком, музыкой
Водитель рассказал множество интересных фактов/ историй
Однозначно, мы влюбились в эту страну и приедем еще
Буду рекомендовать всем и каждому Вас
О
Ольга
16 июл 2024
Очень понравилось!!! Не было обширных рассказов про местность и достопримечательности. Но было всё равно очень весело и безумно красиво 😍
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