Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Мы посетим гостеприимную Гагру, отправимся в уникальный этно-парк для близкого знакомства с культурой и бытом абхазцев, а кульминацией маршрута станет озеро Рица.
На протяжении пути мы будем рассказывать интересные истории, показывать уникальные уголки природы и угощать вас чачей и домашним вином.
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Описание
Что вас ожидает
Гагра и этно-парк
Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и посетить ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в уникальное место — этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, попробуете стрельбу из лука или конные прогулки — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.
Бирюзовое озеро Рица
Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина» и насладимся бесконечным простором гор. А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.
По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».
Абхазские вкусности
На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы больше предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Заберем вас из любой точки Сочи, Адлера, Абхазии и отвезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-fi. Есть детские кресла.
- Начало и длительность экскурсии указаны приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.
- Экскурсия проводится ежедневно и круглогодично
Дополнительные расходы
- Входной билет в этно-парк — 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно);
- Входной билет в Рицинский заповедник — 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно);
- Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Обед, чай, кофе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сочи, Адлере или Абхазии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.