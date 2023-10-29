Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы

Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу

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Вам предстоит насыщенный день, полный красок и вкусов Абхазии.

Мы посетим гостеприимную Гагру, отправимся в уникальный этно-парк для близкого знакомства с культурой и бытом абхазцев, а кульминацией маршрута станет озеро Рица.

На протяжении пути мы будем рассказывать интересные истории, показывать уникальные уголки природы и угощать вас чачей и домашним вином.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
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Описание

Что вас ожидает

Гагра и этно-парк

Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и посетить ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в уникальное место — этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, попробуете стрельбу из лука или конные прогулки — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.

Бирюзовое озеро Рица

Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина» и насладимся бесконечным простором гор. А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.

По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».

Абхазские вкусности

На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы больше предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Заберем вас из любой точки Сочи, Адлера, Абхазии и отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-fi. Есть детские кресла.
  • Начало и длительность экскурсии указаны приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.
  • Экскурсия проводится ежедневно и круглогодично

Дополнительные расходы

  • Входной билет в этно-парк — 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно);
  • Входной билет в Рицинский заповедник — 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно);
  • Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Обед, чай, кофе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи, Адлере или Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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