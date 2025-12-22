Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, постреляете из лука или покатаетесь на лошадях — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.
Бирюзовое озеро Рица
Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина». А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.
По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».
Абхазские вкусности
На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору. Все дегустации алкоголя — для путешественников 18+.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
Заберём вас из любой точки Сочи, Адлера, Абхазии и отвезём обратно
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.
Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.
Экскурсия проводится круглый год
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в этно-парк — 600 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)
Входной билет в Рицинский заповедник — 1000 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)
Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)
Обед, чай, кофе
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 148 туристов
Я родился и живу в Абхазии. Я носитель культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Историк по образованию.
С 2017 года я и моя команда организовываем индивидуальные тематические экскурсии, паломнические туры и авторские туры для самых избирательных.
Делаем всё, чтобы каждый уехал от нас счастливым и довольным, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Татьяна
Первое знакомство с Абхазией! И с Данилой! Все четко, на протяжении всей дороги внимателен к деталям (бутылочки воды для нас), интересно рассказывает на протяжении всего маршрута. А в конце экскурсии - подарок) Рекомендуем!
Данил
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь✋ Рады, что довольны отдыхом!
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С
Сергей
Огромное Спасибо за потрясающую экскурсию Данилу!!! Первый раз в Абхазии. Посетили оз. Рица. То, что мы увидели нас приятно удивило! В сопровождении нашего гида Данила, природу, море, кухню, отношение людей, увидели с удивительной стороны! К сожалению, одного дня не достаточно, для изучения Абхазии. Но с чего-то нужно начинать. Обязательно вернемся сюда. Всем рекомендуем нашего Гида Данила!!! Спасибо!
Данил
Ответ организатора:
Благодарим за обратную связь✋ Рады, что довольны отдыхом!
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Г
Галина
Экскурсия очень понравилась. Особенно на озере Рица, где покатались на катере за доплату с дачи Сталина. Гагра, реки, ущелья, много разных водопадов, реликтовый лес и т. п. Много нового узнала. читать дальшеуменьшить
Умиляют коровы, которые гуляют на свободном выпасе. Дороги хорошие. Часто встречаются дикие кони вдоль дорог. Даниил хороший водитель, но из головы не убрать, что за любым поворотом может гулять дикая или домашняя живность) Ездила одна и это было везде, как с вип сопровождением!) Красиво, живая дикая природа, свежий воздух и добрые гостеприимные люди. Очень увлекательно про семейные обычаи и традиции. Рекомендую!
+2
Данил
Ответ организатора:
Довольный клиент — лучшая награда для нас😇 Спасибо, за обратную связь.
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И
Ирина
Посетили с детьми Абхазию в компании замечательного Данила, который очень много рассказывал о своей стране, показал прекрасные места, мы увидели все великолепие природы и ощутили местный колорит, гостеприимство и попробовали читать дальшеуменьшить
национальную кухню. Путешествие было максимально комфортным, не утомило нас. Поразили горы, каньон и озеро Рица. Много красивейших фото останется нам на память. Страна удивительная и люди, живущие в ней тоже. Спасибо большое и процветания вашей команде!!!
Данил
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Рады, что вы довольны! Приезжайте к нам еще)
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Максим
Спасибо большое, мы сложная и очень требовательная группа, учитывая количество детей и абсолютно разный возраст!!!! Но Данил нашел подход ко всем, учел все пожелания и корректировал маршрут по нашим просьбам. Абсолютно точно рекомендую!!!! Ещё раз спасибо, Данил! Визитку оставил, до скорых встреч
Данил
Ответ организатора:
Довольный клиент — лучшая награда для нас😇 Спасибо, за обратную связь.
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Н
Надежда
Замечательная экскурсия! Великолепные места! Отдыхали всей семьей с детьми! Всем было очень интересно! Даже 8-му сыну! Данил позаботился, чтобы нам было комфортно и увлекательно! Рассказал и показал самые важные, лучшие, незабываемые места! Организовал катание на катере по озеру Рица! Дети могли сами управлять! От этого впечатлений было еще больше! Большое спасибо нашему экскурсоводу!
Данил
Ответ организатора:
Довольный клиент — лучшая награда для нас😇 Спасибо, за обратную связь.
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