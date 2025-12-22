Вам предстоит насыщенный день, полный красок и вкусов Абхазии. Мы посетим гостеприимную Гагру, отправимся в этно-парк для близкого знакомства с культурой и бытом абхазцев, а кульминацией маршрута станет озеро Рица. На протяжении пути мы будем рассказывать интересные истории, показывать уникальные уголки природы и угощать вас чачей и домашним вином.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра и этно-парк

Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, постреляете из лука или покатаетесь на лошадях — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.

Бирюзовое озеро Рица

Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина». А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.

По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».

Абхазские вкусности

На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору. Все дегустации алкоголя — для путешественников 18+.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

Заберём вас из любой точки Сочи, Адлера, Абхазии и отвезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.

Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.

Экскурсия проводится круглый год

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Входной билет в этно-парк — 600 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)

Входной билет в Рицинский заповедник — 1000 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)

Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)

Обед, чай, кофе

Пересечение границы