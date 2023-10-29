Вам предстоит насыщенный день, полный красок и вкусов Абхазии. Мы посетим гостеприимную Гагру, отправимся в уникальный этно-парк для близкого знакомства с культурой и бытом абхазцев, а кульминацией маршрута станет озеро Рица. На протяжении пути мы будем рассказывать интересные истории, показывать уникальные уголки природы и угощать вас чачей и домашним вином.

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Описание

Что вас ожидает

Гагра и этно-парк

Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и посетить ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в уникальное место — этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, попробуете стрельбу из лука или конные прогулки — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.

Бирюзовое озеро Рица

Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина» и насладимся бесконечным простором гор. А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.

По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».

Абхазские вкусности

На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы больше предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Заберем вас из любой точки Сочи, Адлера, Абхазии и отвезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-fi. Есть детские кресла.

Начало и длительность экскурсии указаны приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.

Экскурсия проводится ежедневно и круглогодично

Дополнительные расходы