«Дверь в Хогвартс» — это пространство с экспонатами, фотозонами, спецэффектами и интерактивными играми. У нас каждый юный или взрослый волшебник может зарядиться положительными эмоциями! Если вы ждали заветное письмо в Хогвартс, школу магии и волшебства, — поздравляем, наша сова нашла еще одного замечательного чародея.

Добро пожаловать в мир магии и волшебства! На интерактивной выставке «Дверь в Хогвартс» посетители переступают границу между миром маглов и миром волшебства. Вы станете главным героем поттерианы и сможете придумать собственное продолжение любимой истории!

Здесь вас ждут:

сотни квадратных метров удивительного мира, где соединяются наука и магия;

атмосферные локации из мира Гарри Поттера;

фантастические аттракционы и магические мастер-классы;

фотозоны, чтобы запечатлеть свой визит в школу волшебства;

2 банкетных зала, чтобы отметить волшебный День рождения.

Вы не сможете пройти мимо легендарной Платформы 9 ¾ — сделайте фото с друзьями перед отправлением Хогвартс-экспресса! Не обойдется без волнующей церемонии распределения с помощью волшебной Шляпы. На какой факультет вы хотите попасть? На выставке можно впервые полетать на метле и поучаствовать в турнире по квиддичу, посетить уроки зельеварения профессора Снейпа и теплицы с мандрагорами. Надевайте наушники, растения громко визжат!