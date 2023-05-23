Дверь в Хогвартс

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Погрузитесь в мир магии и волшебства, посетив интерактивную выставку «Дверь в Хогвартс».

Здесь вас ждет множество экспонатов, фотозон, фантастических локаций из мира Гарри Поттера и увлекательных игр.

Вы станете главным героем поттерианы, полетаете на метле, поучаствуете в турнире по квиддичу и сами придумаете продолжение любимой истории.
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Дверь в Хогвартс
Ближайшие даты:
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Описание

«Дверь в Хогвартс» — это пространство с экспонатами, фотозонами, спецэффектами и интерактивными играми. У нас каждый юный или взрослый волшебник может зарядиться положительными эмоциями! Если вы ждали заветное письмо в Хогвартс, школу магии и волшебства, — поздравляем, наша сова нашла еще одного замечательного чародея.
Добро пожаловать в мир магии и волшебства! На интерактивной выставке «Дверь в Хогвартс» посетители переступают границу между миром маглов и миром волшебства. Вы станете главным героем поттерианы и сможете придумать собственное продолжение любимой истории!

Здесь вас ждут:

  • сотни квадратных метров удивительного мира, где соединяются наука и магия;
  • атмосферные локации из мира Гарри Поттера;
  • фантастические аттракционы и магические мастер-классы;
  • фотозоны, чтобы запечатлеть свой визит в школу волшебства;
  • 2 банкетных зала, чтобы отметить волшебный День рождения.
Вы не сможете пройти мимо легендарной Платформы 9 ¾ — сделайте фото с друзьями перед отправлением Хогвартс-экспресса! Не обойдется без волнующей церемонии распределения с помощью волшебной Шляпы. На какой факультет вы хотите попасть? На выставке можно впервые полетать на метле и поучаствовать в турнире по квиддичу, посетить уроки зельеварения профессора Снейпа и теплицы с мандрагорами. Надевайте наушники, растения громко визжат!

Ежедневно с 10:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по выставке
Что не входит
  • Мастер-классы и квесты
Место начала и завершения?
г. Сочи, ул. Приморская, 6 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Напоминаем
  • Что посетители в возрасте до 13 лет проходят на выставку в сопровождении взрослого. Билет для сопровождающего обязателен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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