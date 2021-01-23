Лучшие квест-комнаты для прохождения – экскурсии в Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «Лучшие квест-комнаты для прохождения» в Сочи, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест «Форт Боярд» в Сочи
🚶 Пешая
Билеты
1 час
3 отзыва
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Квест «Ловушка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    23 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
  • Д
    Динара
    19 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для
    читать дальше

    себя взрослых, я не поверила что это так, но теперь мы все хотим свои дни рождения так праздновать! Только с вами! Всё настолько динамично, ярко, зажигательно. Я испугалась вашего старца)) Мне, кажется, просто каждый остался в восторге!!

  • П
    Полина
    24 декабря 2020
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Я прошла квест и он меня впечатлил. Очень хочу, чтобы о вас узнало, как можно больше людей. Желаю не меньше миллиона подписчиков, вы этого достойны.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лучшие квест-комнаты для прохождения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
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  4. Исторический квест «Золото Боспорского царства»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Лучшие квест-комнаты для прохождения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 290 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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