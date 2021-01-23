1 чел.
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Билеты
1 час
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира23 января 2021Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
- ДДинара19 января 2021Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для
- ППолина24 декабря 2020Я прошла квест и он меня впечатлил. Очень хочу, чтобы о вас узнало, как можно больше людей. Желаю не меньше миллиона подписчиков, вы этого достойны.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лучшие квест-комнаты для прохождения»
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