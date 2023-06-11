Квесты для детей – экскурсии в Сочи

Найдено 10 экскурсий в категории «Квесты для детей» в Сочи, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Квест «Форт Боярд» в Сочи
🚶 Пешая
Билеты
1 час
3 отзыва
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Квест
2 часа
Исторический квест «Золото Боспорского царства»
Начало: Пластунская улица, 80В, Сочи
Расписание: С 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Квест «Ловушка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест «Ловушка»
Начало: Сочи, переулок Армянский 1/1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Квест
2 часа
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Начало: Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Хоррор Квест «Неврастения»
Квест
1 час
Хоррор Квест «Неврастения»
Начало: Сириус, Олимпийский парк, Сочи Автодром
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Интерактивный пол «Пиксель Рум»
Начало: Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    11 июня 2023
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Путеводная нить старого Сочи
    Сергей, спасибо большое за прогулку! Очень порадовал спокойный темп движения и неспешный рассказ! Благодаря вам мы выдержали 2.5 часа даже с двухлетним ребёнком, это просто невероятно. Обязательно хотим попасть и на другие ваши экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2023
    Путеводная нить старого Сочи
    Экскурсия очень понравилась. Вся группа была в восторге))
  • И
    Ирина
    7 сентября 2022
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Квест конечно рассчитан на детей,но и для взрослых очень познавательно.
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2021
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Сразу не написала… ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилась экскурсия квест - как раз как и хотели: узнать про город и прогуляться! Самая идея квеста
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    - прекрасна! Но и "подача" - задачки в стихах, шифр и пр. Все продумано. Как вишенка на торте - маленькие уголочки - скверики, я бы прошла мимо и не заглянула за эту "зеленую дверь", а теперь буду знать, что с Сочи есть такиЕ чудА. Рекомендую всем детям от 4 до 104 лет. С уважением, Лариса

  • Э
    Эльвира
    23 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
  • Д
    Динара
    19 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для
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    себя взрослых, я не поверила что это так, но теперь мы все хотим свои дни рождения так праздновать! Только с вами! Всё настолько динамично, ярко, зажигательно. Я испугалась вашего старца)) Мне, кажется, просто каждый остался в восторге!!

  • П
    Полина
    24 декабря 2020
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Я прошла квест и он меня впечатлил. Очень хочу, чтобы о вас узнало, как можно больше людей. Желаю не меньше миллиона подписчиков, вы этого достойны.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Квесты для детей»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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