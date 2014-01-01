Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Необыкновенные окрестности Красной поляны

Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду

Эдуард
Эдуард – представитель из Сочи
Наш авторский маршрут для тех путешественников, которые ищут атмосферные места вдали от суеты городов и курортов.

Для тех, кто любит дружеский формат.

Старт в Сочи, а дальше — исследуем скальные туннели старой Краснополянской дороги, отыщем водопад Пасть дракона и погуляем по мокрому каньону Псахо в заповедной самшитовой роще.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по старой Краснополянской дороге
Открытая в последний год 19 века, она была единственной трассой из Сочи в Красную Поляну вплоть до Олимпиады-2014. Вдоль всего пути нас будут сопровождать шум горной реки, потрясающие виды на ущелье и ощущение таинственности. Самые бесстрашные погуляют по закрытым туннелям, вырубленным в скале и ведущим в неизвестность. А попутно вас увидит история 📖 строительства дороги!

Водопад Пасть дракона и каньон Псахо
По живописной тропе мы выйдем к водопаду в пещере с каменными стенами высотой до 54 метров. У вас будет время пофотографировать и насладиться завораживающим зрелищем. Еще одна наша цель — мокрый каньон Псахо шириной от 1, 5 до 10 метров. Это территория самшитовой рощи, поэтому деревья 🌳, покрытые мхом и напоминающие необычных существ, делают каньон еще более сказочным.

Перед каньоном по желанию группы заедем перекусить в кафе неподалеку. Кроме того, с нас горячий чай и домашний пирог для всех!

Организационные детали

  • Мы заберем вас у вашего отеля в Сочи. Трансфер включен в стоимость.
  • В теплое время года в каньоне можно поплавать, поэтому возьмите с собой купальные принадлежности
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Необыкновенные окрестности Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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