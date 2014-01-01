Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по старой Краснополянской дороге

Открытая в последний год 19 века, она была единственной трассой из Сочи в Красную Поляну вплоть до Олимпиады-2014. Вдоль всего пути нас будут сопровождать шум горной реки, потрясающие виды на ущелье и ощущение таинственности. Самые бесстрашные погуляют по закрытым туннелям, вырубленным в скале и ведущим в неизвестность. А попутно вас увидит история 📖 строительства дороги!

Водопад Пасть дракона и каньон Псахо

По живописной тропе мы выйдем к водопаду в пещере с каменными стенами высотой до 54 метров. У вас будет время пофотографировать и насладиться завораживающим зрелищем. Еще одна наша цель — мокрый каньон Псахо шириной от 1, 5 до 10 метров. Это территория самшитовой рощи, поэтому деревья 🌳, покрытые мхом и напоминающие необычных существ, делают каньон еще более сказочным.

Перед каньоном по желанию группы заедем перекусить в кафе неподалеку. Кроме того, с нас горячий чай и домашний пирог для всех!

Организационные детали