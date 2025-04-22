Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Необыкновенные окрестности Красной Поляны: дольмены, каньоны, водопады
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе
Наш авторский маршрут для тех путешественников, которые ищут атмосферные места вдали от суеты городов и курортов. Для тех, кто любит дружеский формат. Старт в Сочи, а дальше — исследуем сухой каньон реки Псахо, который является дном океана Тетис. Погуляем по мокрому каньону в заповедной самшитовой роще и осмотрим древние дольмены.
Смотровая ущелья Ах-Цу, с которой отрываются виды на старую Краснополянскую дорогу
Открытая в последний год 19 века, она была единственной трассой из Сочи в Красную Поляну вплоть до Олимпиады-2014.
Мокрый и Сухой каньоны Псахо
Вы окажетесь на территория самшитовой рощи, где деревья покрыты мхом и напоминают сказочных существ. По желанию искупаетесь среди белых скал и вечнозелёных растений. А затем прогуляетесь к Сухому каньону, где встречают аммониты и другие остатки океанической жизни.
Перед каньоном по желанию группы заедем перекусить в кафе неподалеку. Кроме того, с нас горячий чай и домашний пирог для всех!
Краснополянские дольмены
Эти уникальные сооружения привлекают внимание многих людей своей древней историей и природой возникновения. Прогуляемся по лабиринтам желаний и по желанию дойдём до купели на реке Бешенка. Даже в летние время вода в ней освежает и придаёт бодрости.
Конечно, мы не проедем мимо смотровой на улице Ачишховская, где вы сможете сделать шикарные кадры на фоне горных пиков.
Организационные детали
Мы заберём вас у вашего отеля в Сочи. Трансфер включён в стоимость
Дополнительно оплачиваются билеты в национальном парке: водопад - каньон — 300 ₽ за чел., посещение дольменов — 300 ₽ за чел.
Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1921 туриста
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, читать дальшеуменьшить
то смело выбирайте нас!
Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга.
Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса.
Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
–
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1
–
Светлана
Спасибо Эдуарду за классный маршрут и гибкость в организации:) И прогулялись по тропам, и посидели на берегу речки, и комфортно прокатились, и в брод, и в гору и со вкусным пирогом!
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Екатерина
Восхитительная экскурсия! Спасибо Эдуарду! Очень красивая заброшенная дорога, водопады. Мы ездили маленькой сборной группой 3 человека и это идеальный формат для экскурсии. Нам показали интересные места, а еще накормили пирогами и чаем.
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И
Игорь
по-моему это один из лучших маршрутов, которые можно взять в сочи. доступность, невероятные красоты и только положительные эмоции. большое спасибо эдуарду за организацию такой поездки, все прошло просто отлично
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Акимов
Очень интересные и не заезженные места Красной поляны. Большой плюс что забируют от места проживания. Были вкусные домашние пироги и чаепитие. До новых встреч.
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Н
Никита
Большое спасибо Эдуарду за организацию тура! Поездка была очень комфортной. Понравилось, что удалось посмотреть красивые природные места без толп туристов.
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Анастасия
Классный маршрут, спасибо за угощения. Единственное, что желаю Эдуарду стать более раскрепощенным, немного не хватило именно разговорного сопровождения
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