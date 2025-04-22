Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Наш авторский маршрут для тех путешественников, которые ищут атмосферные места вдали от суеты городов и курортов. Для тех, кто любит дружеский формат. Старт в Сочи, а дальше — исследуем сухой каньон реки Псахо, который является дном океана Тетис. Погуляем по мокрому каньону в заповедной самшитовой роще и осмотрим древние дольмены.

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Описание экскурсии

Смотровая ущелья Ах-Цу, с которой отрываются виды на старую Краснополянскую дорогу

Открытая в последний год 19 века, она была единственной трассой из Сочи в Красную Поляну вплоть до Олимпиады-2014.

Мокрый и Сухой каньоны Псахо

Вы окажетесь на территория самшитовой рощи, где деревья покрыты мхом и напоминают сказочных существ. По желанию искупаетесь среди белых скал и вечнозелёных растений. А затем прогуляетесь к Сухому каньону, где встречают аммониты и другие остатки океанической жизни.

Перед каньоном по желанию группы заедем перекусить в кафе неподалеку. Кроме того, с нас горячий чай и домашний пирог для всех!

Краснополянские дольмены

Эти уникальные сооружения привлекают внимание многих людей своей древней историей и природой возникновения. Прогуляемся по лабиринтам желаний и по желанию дойдём до купели на реке Бешенка. Даже в летние время вода в ней освежает и придаёт бодрости.

Конечно, мы не проедем мимо смотровой на улице Ачишховская, где вы сможете сделать шикарные кадры на фоне горных пиков.

Организационные детали