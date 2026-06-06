На нашей ферме площадью 7 гектаров растут лаванда, дамасская роза, алоэ вера и ещё десятки растений, из которых мы создаём косметические продукты. Вы увидите плантации, теплицы, пасеку и необычную улиточную ферму.
Узнаете, как получают гидролаты и другие натуральные средства, а в завершение сможете выпить чай и насладиться атмосферой цветущего сада.
Узнаете, как получают гидролаты и другие натуральные средства, а в завершение сможете выпить чай и насладиться атмосферой цветущего сада.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, как создаются натуральные средства по уходу за кожей, а также познакомитесь с историей фермы и особенностями выращивания разных культур.
- Познакомитесь с каждым этапом производства косметической продукции — от выращивания растений до готового средства.
- Узнаете о принципах регенеративного земледелия, благодаря которым удалось превратить ранее малоплодородные земли в цветущие поля.
- Посетите экологичную ферму, использующую возобновляемые источники энергии.
- Особое внимание уделим гидролатам — цветочной воде, содержащей полезные водорастворимые вещества растений. Вы узнаете, как её получают и где применяют.
- Увидите первую в России косметическую улиточную ферму и познакомитесь с особенностями производства косметики на основе улиточного муцина.
- Посетите фирменный магазин на территории фермы, где сможете подобрать средства по уходу за кожей и приобрести растения, выращенные здесь.
В мае и июне:
- Краткий инструктаж по сбору цветов.
- Участие в сборе лаванды или дамасской розы под руководством бригадира.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и чаепитие на ферме.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Краснофлотская 2/15 (встреча с гидом)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я аттестованный экскурсовод города Сочи. Наш город удивительное место, здесь вы сможете за один день искупаться в море и сходить к белым вершинам Люблю местную природу, историю этого гордого края и те
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