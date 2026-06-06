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эмоции, что сопровождают меня здесь. Умею удивляться и удивлять других теми чудесами, что окружают нас вокруг. С уважением и гордостью отношусь к наследию и давних времен и таким важным событиям нашей страны, как Олимпиада 2014 года. Это событие создало уникальное место на карте нашей страны и одну из самых ярких точек на карте мира. Буду рада показать вам то, что люблю сама.