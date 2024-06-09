Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта. Она окружена фруктовым садом, и в летний зной чудесно прятаться от жары в тени деревьев. Вы увидите, как мы разводим улиток, и узнаете много интересного об этих созданиях. Почувствуете неповторимый вкус эскарго, попробуете лучшие местные вина, сыры, хурмовую чачу. И, если захотите, посадите на себя живую улитку.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут.

Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам французское блюдо эскарго. А к нему — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд.

Желающие испытают на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия.

Организационные детали