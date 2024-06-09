Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта. Она окружена фруктовым садом, и в летний зной чудесно прятаться от жары в тени деревьев. Вы увидите, как мы разводим улиток, и узнаете много интересного об этих созданиях. Почувствуете неповторимый вкус эскарго, попробуете лучшие местные вина, сыры, хурмовую чачу. И, если захотите, посадите на себя живую улитку.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут.
Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам французское блюдо эскарго. А к нему — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд.
Желающие испытают на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых (18+)
- По запросу мы организуем трансфер до фермы. Детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Я Василий. Родился в Адлере, и продолжаю приносить пользу родному городу, а также нашим дорогим гостям. Я винодел в третьем поколении, а теперь ещё фермер на улиточной ферме. Я и моя команда отдаём предпочтение всему полезному и натуральному.Задать вопрос
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