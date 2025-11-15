За один день вы побываете там, где цветёт лаванда и продегустируете лавандовый мёд. Заглянете в музей ретро-автомобилей и выпьете местного чая. Искупаетесь в Дагомысских корытах и попробуете чурчхелу.
А мы расскажем о появлении лаванды в условиях субтропиков, поделимся историей русского чая — и не только!
Описание экскурсии
Дом чая и музей ретро-автомобилей
- Вы оцените крупнейшую коллекцию самоваров и выпьете местного чая.
- Увидите первые экскурсионные сочинские автобусы, автомобили из фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 мгновений весны» и многое другое.
Лавандовая ферма
- Вы увидите, как выращивают лаванду на плантациях.
- Попробуете лавандовый чай и лавандовый мёд: классически и суфле.
- Если захотите — приобретёте продукцию ручной работы.
- Погладите кроликов и исследуете фотозоны.
Дагомысские корыта
- Сначала — дегустация вкусной чурчхелы.
- А затем вы сможете искупаться в горной реке в окружении субтропического леса (около 40–60 мин.).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах от 10 до 50 мест.
- В стоимость включено: посещение лавандовой фермы с дегустацией мёда, посещение музея ретро-автомобилей, чаепитие, дегустация чурчхелы.
- Лаванда цветёт в июне, затем — в начале августа.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник и четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1950 ₽
|Детский 5–18
|1750 ₽
|Детский до 5 без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На на остановках Лазаревского района - Дагомыс, Лоо, Варадне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иоанна — ваша команда гидов в Сочи
Живу в Сочи в четвертом поколении. Три поколения моей семьи работает в туризме — наше агентство основано в 2008 году. Мы проводим и разрабатываем авторские туры по всему Большому Сочи — и приглашаем вас к ним присоединиться.
