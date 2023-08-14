Экскурсии по фермам Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Сочи, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: В Адлерском районе
«По запросу мы организуем трансфер до фермы»
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    14 августа 2023
    Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
    Изначально выбрали эту экскурсию из-за посещения мест интересных для ребёнка и угадали на 100%. Денис очень приятный человек, сразу сложилось
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    впечатление что путешествуешь со старым знакомым, хорошо знает историю родного края и интересно рассказывает. Спасибо Вам огромное Денис за то что помогли дочке поймать эту рыбу и так терпеливо ждали🙏 Нам всем очень-очень понравилась экскурсия!! Вероника Вам передаёт привет 🤗 И всего Вам самого хорошего!

  • Н
    Наталья
    1 августа 2023
    Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    4 июня 2023
    Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
    Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и подача на высшем уровне.
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    Увидела те места, о которых даже не подозревала, несмотря на 6 отпусков проведённых ранее в Сочи. Это места, в которые хочется вернуться. Ребёнок побыл в контакте с козами, которые его взяли в плен), погулял на поводке с лошадкой-фалабелой по имени Марика, которая щипала травку и ту же травку ела с его рук. Прокатился круг по манежу, как настоящий наездник. Кролики, фазаны, павлины, куриный Лас-Вегас!!! Всего не перечислить… Рыбалка тоже удалась, рыбку,хоть и маленькую, но поймал и потом отпустил. И всё это под рассказы Дениса. Его помощь и доброжелательность были на каждом шагу: в поиске червей для наживки, в лайфхаке для защиты от насекомых (которых в принципе не было), в питьевой воде. Денис-отличный гид, имеющий индивидуальный подход к клиентам. Однозначно рекомендую и обращусь к его услугам в следующий приезд! Спасибо огромное Денису за чудесный день!

    Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и
  • И
    Инна
    10 мая 2023
    Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
    Всё прошло очень хорошо. Гид Денис очень приятный в общении, предупредительный. Мы остановились в Красной Поляне, и он предложил нам
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    оптимальный вариант, как добраться до места начала экскурсии. Так как мы были привязаны к электричке, Денис спланировал и скорректировал маршрут по нашему времени и предпочтениям. Мы были с ребёнком, и обилие на маршруте мест с животными было плюсом. Очень понравилось посещение чайной фабрики. Там отдельная экскурсия по плантации и "цехам", дегустация и просмотр мини-фильма. На мой взгляд, основная "фишка" этой экскурсии в том, что можно за один раз посетить местные локации, о которых ты и не знал (ферма, Бабушкина хата). Там можно почувствовать местный колорит.

  • Б
    Будылина
    22 апреля 2023
    Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land Cruiser
    Экскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда
  • Е
    Елена
    2 апреля 2023
    Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land Cruiser
    Данную экскурсию мы ждали с большим интересом. День х настал и мы отправились в путешествие) За рулём внедорожника был опытный
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    водитель и замечательный экскурсовод Денис. У нас захватывало дух от красоты, высоты и милоты… Самим вам не удастся найти эти сказочные места и тайные ходы, с которыми знакомы местные жители. Если вы желаете ярких впечатлений с просмотром незабываемых фото, вам сюда))))

  • О
    Олеся
    24 февраля 2023
    Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land Cruiser
    Всем добрый день! Оставлю отзыв об экскурсии. Мы списались на сайте Марией и договорились об экскурсии на 23 февраля. К нам, ветер
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    по времени приехал наш экскурсовод Денис. Он оказался очень приятным и знающим человеком. Рассказывал о городе Сочи и о достопримечательностях, по которым возил нас. Автомобиль (Лэнд Крузер), очень комфортный и проходимый, кое где мы ехали по такой дороге, которую и дорогой то сложно назвать, и все прошло замечательно! Мы остались ооочень довольны!

  • Л
    Людмила
    5 ноября 2022
    Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
    Сам Владислав-ПРЕКРАСЕН! Ответсвенный, что очень важно для семей с детьми! Привезёт, отвезёт, проследит, сопровадит, ответит на любые вопросы. Доброжелательный человек!!!
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    И ответственный водитель!!! О плюсах не буду писать. Бабушкина хата это ни о чёи(к Владиславу не имеет отношения) помните наши дачи. Помните наше старое радио, а мишек на стене…. так вам хозяева ничего не расскажут, ну может дети подростки с недовольным лицом расскажут о трудностдигустации вина около фермы,мы разочарованы. Обдираловка с малолетства Хата как хата, пусть будет, но только проснусшаяся дочь хозяина которая не знает истории отца трудно назвать гидом! Хоткла фото приложить, но оказываеься не делали фото. Да и встресали нас долго, сп али.

  • А
    Анастасия
    29 октября 2022
    Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
    Чудесная прогулка в чудесный день! Выбрали экскурсию "Вино, форель и обезьяны…", но "братьев меньших" поменяли по нашему желанию на смотровую
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    башню на горе Ахун, с которой открываются потрясающей красоты виды. Очень удивило и порадовало форелевое хозяйство, колоссальный труд и соответствующие результаты. Ферма Экзархо оставляет впечатления для всех, от мала до велика, с тактильным эффектом, нельзя не умилиться лощадкам, козочкам, борашкам, коровкам и прочей живности. Спасибо Владу, открытый человечек! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На ферму»

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  1. Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
  2. Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
  3. Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год на ферму, 18 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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