1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
«Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: В Адлерском районе
«По запросу мы организуем трансфер до фермы»
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр14 августа 2023Изначально выбрали эту экскурсию из-за посещения мест интересных для ребёнка и угадали на 100%. Денис очень приятный человек, сразу сложилось
- ННаталья1 августа 2023Спасибо за экскурсию!
- ИИрина4 июня 2023Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и подача на высшем уровне.
- ИИнна10 мая 2023Всё прошло очень хорошо. Гид Денис очень приятный в общении, предупредительный. Мы остановились в Красной Поляне, и он предложил нам
- ББудылина22 апреля 2023Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land CruiserЭкскурсия просто потрясающая Гид профессиональный, доброжелательный. За день посмотрели почти все самые интересные места. Впечатлений масса. Если вы хотите за один день познакомился с Сочи и окрестностями, вам сюда
- ЕЕлена2 апреля 2023Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land CruiserДанную экскурсию мы ждали с большим интересом. День х настал и мы отправились в путешествие) За рулём внедорожника был опытный
- ООлеся24 февраля 2023Ферма Экзархо и чайные плантации Мацесты на Land CruiserВсем добрый день! Оставлю отзыв об экскурсии. Мы списались на сайте Марией и договорились об экскурсии на 23 февраля. К нам, ветер
- ЛЛюдмила5 ноября 2022Сам Владислав-ПРЕКРАСЕН! Ответсвенный, что очень важно для семей с детьми! Привезёт, отвезёт, проследит, сопровадит, ответит на любые вопросы. Доброжелательный человек!!!
- ААнастасия29 октября 2022Чудесная прогулка в чудесный день! Выбрали экскурсию "Вино, форель и обезьяны…", но "братьев меньших" поменяли по нашему желанию на смотровую
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На ферму»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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