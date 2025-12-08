Мои заказы

Эндуро в горах Сочи

Мотопутешествие за пределами асфальта - для начинающих и опытных райдеров
Поездка на эндуро — отличный способ оценить горизонт своих возможностей и поверить в себя.

Вас ждут крутые спуски и подъёмы, переезды речек вброд, серпантины, лесные тропинки и головокружительные виды.

Перед стартом — инструктаж и обучение, а в пути — сопровождение гида, поддержка и остановки в самых живописных точках для фото.
Эндуро в горах Сочи© Михаил
Описание экскурсии

Подбор маршрута под ваш уровень — от новичка до уверенного райдера. Я учитываю вашу физическую подготовку, опыт и пожелания.

Подробный инструктаж по технике безопасности и управлению мотоциклом. Новичкам — мини-обучение перед стартом.

Эндуро-путешествие по труднодоступным местам Сочи: скалы, лесные тропы, горные серпантины, броды и крутые подъёмы.

Проезд через Каменский карьер — памятник природы с интересным рельефом для катания.

Посещение долины реки Псахо с возможностью увидеть мокрый и сухой каньоны — природные жемчужины региона.

Заезд на смотровую площадку полей Дурнабел, откуда открываются захватывающие виды на горные хребты.

Поддержка на протяжении всего маршрута: подсказываю, как безопасно проезжать сложные участки, помогаю освоиться на мотоцикле.

Организационные детали

  • Программа подходит как опытным райдерам, так и новичкам без опыта в эндуро
  • К участию допускаются взрослые и подростки 12+ в сопровождении родителей (едут за рулём на отдельном мотоцикле). Водительское удостоверение не требуется
  • Я предоставлю вам всю необходимую экипировку: мотоботы, наколенники, защиту груди, джерси и штаны, шлем и перчатки
  • Мотоцикл подбираю для вас по росту и исходя из ваших навыков и опыта. Есть питбайк полуавтомат, среднеразмерный мотоцикл, полноразмерные 4т и 2т
  • По желанию участников можем посетить Сочинский нацпарк (водопад/каньон) — 500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Сочи
Занимаюсь эндуро в Сочи с 2020 года. В 2016 году переехал в горы Сочи. Круглый год провожу время и работаю в горах. Ранее водил туристов в горные походы и треккинги к водопадам. Сейчас показываю неизведанную природу Сочи на эндуро мотоциклах. Зимой, когда в горах ложится снег, занимаюсь сноубордингом и фрирайдом.

