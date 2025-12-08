Поездка на эндуро — отличный способ оценить горизонт своих возможностей и поверить в себя. Вас ждут крутые спуски и подъёмы, переезды речек вброд, серпантины, лесные тропинки и головокружительные виды. Перед стартом — инструктаж и обучение, а в пути — сопровождение гида, поддержка и остановки в самых живописных точках для фото.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Сочи

Михаил Ваш гид в Сочи

Описание экскурсии

Подбор маршрута под ваш уровень — от новичка до уверенного райдера. Я учитываю вашу физическую подготовку, опыт и пожелания.

Подробный инструктаж по технике безопасности и управлению мотоциклом. Новичкам — мини-обучение перед стартом.

Эндуро-путешествие по труднодоступным местам Сочи: скалы, лесные тропы, горные серпантины, броды и крутые подъёмы.

Проезд через Каменский карьер — памятник природы с интересным рельефом для катания.

Посещение долины реки Псахо с возможностью увидеть мокрый и сухой каньоны — природные жемчужины региона.

Заезд на смотровую площадку полей Дурнабел, откуда открываются захватывающие виды на горные хребты.

Поддержка на протяжении всего маршрута: подсказываю, как безопасно проезжать сложные участки, помогаю освоиться на мотоцикле.

Организационные детали