Фантастическая Абхазия из Сочи

Все главные места страны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Приглашаю насладиться потрясающей природой Абхазии и погрузиться в ее богатую историю! Я покажу вам озеро Рица, пляж Белые скалы, Юпшарский каньон и водопады.

Проведу по самым интересным уголкам Гагры и Нового Афона, поделюсь местными традициями, культурой и особенностями бытовой жизни.
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи
Фантастическая Абхазия из Сочи

Что вас ожидает

Гагра и природные сокровища страны

Вы побываете на живописном пляже Белые скалы, после чего отправитесь в знаменитую Гагру. Погуляете по Приморскому парку и покатаетесь на качелях с шикарным видом на море. А также оцените символы курорта: заброшенные санатории Грузия и Скала, Зимний театр, замок и ресторан принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу водопады Девичьи и Мужские слезы, величественный Юпшарский каньон и Голубое озеро.

Озеро Рица

Окруженная горами Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы услышите историю ее образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». Полюбуетесь водопадами Молочный, Птичий и рекой Лашипсы, питающей озеро. Попробуете вкуснейшую национальную кухню, увидите немецкий мост и Чабгарский карниз, расположенный на высоте 750 метров. Если пожелаете, также заглянете на дачу Сталина.

Новый Афон: монастырь и не только

Вы посетите Новоафонскую обитель, раскроете историю собора Великомученика Пантелеймона и осмотрите древнюю церковь, где хранятся мощи Симона Кананита. Увидите старый вокзал Псырцха, отдохнете у пруда с лебедями и сфотографируетесь на фоне арочной плотины, построенной для первой местной ГЭС. Спуститесь в Новоафонскую пещеру и оцените волшебные подземные озера.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: Рицинский парк — 350 р. взрослые, 100 р. дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 250 р. с человека, Новоафонская пещера — 500 р. с человека
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я гид с 10-летним стажем. Провожу экскурсии по Большому Сочи и Абхазии. Приглашаю вас в мир горных озер, водопадов, пещер и каньонов.
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1 реальный отзыв

Е
10 окт 2021
Марина показала нам ту Абхазию, которую мы хотели.
С учётом местного калорита поведения на дороге, с Мариной было безопасно.
Машина высокая, отличные виды при поездке.
В Новый Афон надо ехать.
Я бы ещё рекомендовал развивать гастро или фрукто туры)

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