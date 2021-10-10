Что вас ожидает

Гагра и природные сокровища страны

Вы побываете на живописном пляже Белые скалы, после чего отправитесь в знаменитую Гагру. Погуляете по Приморскому парку и покатаетесь на качелях с шикарным видом на море. А также оцените символы курорта: заброшенные санатории Грузия и Скала, Зимний театр, замок и ресторан принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу водопады Девичьи и Мужские слезы, величественный Юпшарский каньон и Голубое озеро.

Озеро Рица

Окруженная горами Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы услышите историю ее образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». Полюбуетесь водопадами Молочный, Птичий и рекой Лашипсы, питающей озеро. Попробуете вкуснейшую национальную кухню, увидите немецкий мост и Чабгарский карниз, расположенный на высоте 750 метров. Если пожелаете, также заглянете на дачу Сталина.

Новый Афон: монастырь и не только

Вы посетите Новоафонскую обитель, раскроете историю собора Великомученика Пантелеймона и осмотрите древнюю церковь, где хранятся мощи Симона Кананита. Увидите старый вокзал Псырцха, отдохнете у пруда с лебедями и сфотографируетесь на фоне арочной плотины, построенной для первой местной ГЭС. Спуститесь в Новоафонскую пещеру и оцените волшебные подземные озера.

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