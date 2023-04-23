Приглашаю насладиться потрясающей природой Абхазии и погрузиться в её богатую историю! Я покажу вам озеро Рица, пляж Белые скалы, Юпшарский каньон и водопады. Проведу по самым интересным уголкам Гагры, поделюсь местными традициями, культурой и особенностями бытовой жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра и природные сокровища страны

Вы побываете на живописном пляже Белые скалы, после чего отправитесь в знаменитую Гагру. Погуляете по Приморскому парку и покатаетесь на качелях с шикарным видом на море. А также оцените символы курорта: заброшенные санатории Грузия и Скала, Зимний театр, замок и ресторан принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу водопады Девичьи и Мужские слёзы, величественный Юпшарский каньон и Голубое озеро.

Озеро Рица

Окруженная горами Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы услышите историю ее образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». Полюбуетесь водопадами Молочный, Птичий и рекой Лашипсы, питающей озеро. Попробуете вкуснейшую национальную кухню, увидите немецкий мост и Чабгарский карниз, расположенный на высоте 750 метров. Если пожелаете, также заглянете на дачу Сталина.

Организационные детали

Дополнительные расходы: Рицинский парк — 700 ₽ взрослые, 200 ₽ дети 8–12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 300 ₽ с чел.

Еда и напитки оплачиваются отдельно

Пересечение границы