Вы побываете на живописном пляже Белые скалы, после чего отправитесь в знаменитую Гагру. Погуляете по Приморскому парку и покатаетесь на качелях с шикарным видом на море. А также оцените символы курорта: заброшенные санатории Грузия и Скала, Зимний театр, замок и ресторан принца Ольденбургского. Кроме того, я покажу водопады Девичьи и Мужские слёзы, величественный Юпшарский каньон и Голубое озеро.
Озеро Рица
Окруженная горами Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы услышите историю ее образования, посетите местный пляж и увидите с обзорной площадки «сердце Рицы». Полюбуетесь водопадами Молочный, Птичий и рекой Лашипсы, питающей озеро. Попробуете вкуснейшую национальную кухню, увидите немецкий мост и Чабгарский карниз, расположенный на высоте 750 метров. Если пожелаете, также заглянете на дачу Сталина.
Организационные детали
Дополнительные расходы: Рицинский парк — 700 ₽ взрослые, 200 ₽ дети 8–12 лет, до 8 лет бесплатно, дача Сталина — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются отдельно
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлерский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 304 туристов
Добрый день, дорогие путешественники!
Я гид с 10-летним стажем и организатор нашей небольшой команды гидов по Сочи и солнечной Абхазии. Мы вместе с моими коллегами проводим индивидуальные туры. Приглашаем вас в мир горных озёр, водопадов, пещер и каньонов. Сделаем один день вашего отдыха самым незабываемым!
До скорых встреч!!!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
Шикарный индивидуальный тур. Абхазия прекрасна и удивительна! Маршрут был необычен и составлен Марией по всем нашим пожеланиям. Посетили множество исторических духовных мест: Илорский храм, Драндский монастырь, Новый Афон, Лыхненский храм. читать дальшеуменьшить
Дополнительно удалось прогуляться по Сухуму и Гагре. Гид Мария пунктуальна и аккуратна. Обладает общими знаниями по республике на хорошем уровне, честно предупредила о непрофильной специфике нашего тура для нее. Чувство юмора отличное, по маршруту не было напряженности. За временем не следит и не подгоняет. На остановках нас не сопровождала, но нам и не хотелось этого. Оплатили оговоренную сумму, хотя и превысили обозначенное время. Автомобиль в отличном состоянии и комфортен, хотя нас немного и укачало. Мария с уважением относится к своим туристам. Удачи в будущем!
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А
Алексей
Путешествовали в Абхазию с Марией. Все было организовано для комфортного путешествия: удобная машина, ценные организационные рекомендации, гибкость в построении маршрута и возможность что-то отменить и добавить по ходу экскурсии по читать дальшеуменьшить
нашему желанию. Мария - интересный компаньон в путешествии, она интересно и доступно рассказала о прошлом и настоящем Абхазии, её природе и традициях, ненавязчиво посоветовала места для фото, отдыха, обеда и покупки вкусных и полезных сувениров. Путешествием остались довольны и рекомендуем другим путешественникам воспользоваться данным предложением.
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Е
Елена
Замечательная экскурсия! Марина показала нам действительно фантастическую Абхазию, рассказала интересные факты и легенды об Абхазии. Посетили все основные достопримечательности, множество сказочных мест. Марина очень позитивный человек, внимательная, доброжелательная, опытный и аккуратный читать дальшеуменьшить
водитель, подсказала нам лучшие локации и сделала шикарные фото. Всё было очень грамотно спланировано, границу прошли за 5 минут и туда и обратно, нигде не пересекались с толпами туристов. 12 часов пролетели незаметно. Очень рекомендуем Марину, с удовольствием поедем с ней ещё)
+1
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Ирина
Экскурсия, проведённая Мариной, очень понравилась. Индивидуально составленный маршрут, интересный рассказ. На обратном пути из Пицунды заехали к очень приятной местной жительнице, которая показала нам свой фруктовый сад. За это Марине отдельное спасибо.
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Александр
Отличная поездка, очень много нового узнали об Абхазии. Гид, Марина, понравилась, хорошо общается с детьми. Рекомендуем.
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Ирина
13 ноября 2022 года мы с мужем впервые посетили Абхазию. Выражаем огромную благодарность Маше, нашему гиду и водителю за интересную экскурсию по Абхазии, остановки в красивых местах и классные фото читать дальшеуменьшить
в исполнении Маши, на которых удалось запечатлить красоту природы этих чудесных мест. Конечно, посмотреть всю Абхазию за один день невозможно, поэтому мы обязательно приедем ещё и, конечно же воспользуемся услугами Маши. Спасибо 🙏💕
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