Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте Страны Души.
Описание экскурсии
Старинная Гагра
В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом.
- Дополнительные расходы:
— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8−12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (300 ₽ с чел.)
- Аренда детского кресла — 500 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 10252 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Забрали нас от красной поляны. Пересекли границу и комфортно ехали по всем точкам экскурсии. У нас был гид Алан. Мастер своего дела. Замечательно все рассказывает! Очень интересно и информативно. День прошел незаметно. Спасибо еще раз!
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Прекрасная экскурсия, даже не ожидали такого высокого уровня. наш экскурсовод Инал был выше всех похвал, практически 8 часов интереснейшего рассказа об истории Абхазии, быте народа, традициях, культуре. особенно впечатлил рассказ
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С уверенностью могу порекомендовать данную экскурсию! Очень интересный и четко продуманный маршрут: за пол дня мы смогли увидеть нереальные красоты Абхазии, познакомиться с местной культурой и традициями, попробовать национальную кухню,
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Хотим выразить благодарность нашему гиду Владимиру за прекрасно проведённое время! Маршрут был идеально подобран, мы посетили множество красивых мест и узнали много нового. Владимир увлекательно рассказывал о достопримечательностях, проявил себя как внимательный гид, учёл наши пожелания и адаптировал маршрут под наши интересы. Экскурсия оставила незабываемые впечатления, и мы рекомендуем Владимира как отличного гида.
+2
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И
Шикарное знакомство с Абхазией!! У нас был гид Алхас, который безумно любит свою родину и знает о ней все, благодаря ему теперь и мы знаем многое) Проехали по Гагре, съездили на озеро Рица, заехав на дачу Сталина. Было все интересно, комфортный автомобиль и увлекательный рассказ. Все было сделано на высшем уровне. Обязательно приедем еще!
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Взяли индивидуальную экскурсию, за день до экскурсии с нами связался наш гид Дамей, с ним обговорили где встречаемся. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы остались довольны от всего, что нам рассказывал и показывал Дамей об Абхазии. Мы обязательно обратимся снова, что бы узнать новые места Абхазии. Спасибо, огромное.
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