Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Время наедине с природой Наша прогулка 👣 займет около 4 часов. Первая часть пути не очень живописная и проходит вдоль нового Краснополянского шоссе — зато потом вы попадёте в сказку дикого реликтового леса, где мох укрывает ветки деревьев, где легко и приятно дышится. Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой. Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный. По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года.
Дружеский формат Погружение в историю 📖 с датами и именами — не про этот трекинг, но я с радостью расскажу вам о флоре и фауне нашего края. У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы.
Организационные детали
Специальная подготовка не нужна
Чаем я вас угощаю 😃
После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
Желательно иметь хорошую обувь с протектором (кроссовки/ботинки) и трекинговые палки (можно взять в аренду в Сочи или Красной Поляне)
Начало и место завершения
🚩 на остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, друзья. Меня зовут Кирилл, раньше я работал проф. фотографом (фотографией занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге, до того как влюбился в горы и переехал в Красную поляну. Я живу здесь круглогодично уже 4-ый год, катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую трекинговые прогулки и фотопоходы) Красная поляна — уникальное место, сочетающее в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру, которая позволяет утром отправиться на вершину горы над облаками, на высоту более 2000 м, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы)