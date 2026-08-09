Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Друзья, предлагаю вам отправиться в легкий треккинг, на фотопрогулку к водопаду Хрустальный. Добраться сюда труднее, чем до популярных локаций — поэтому здесь нет толп туристов. После дороги через заповедный лес и вдоль реки Мзымта вас ждет водопад, который не заметен, пока не подойдёшь к нему почти вплотную! Дополнят приключение пикник у воды и фотосессии.

Описание фото-прогулки

Время наедине с природой

Наша прогулка займет около 4 часов. Первая часть пути не очень живописная и проходит вдоль нового Краснополянского шоссе — зато потом вы попадёте в сказку дикого реликтового леса, где мох укрывает ветки деревьев, где легко и приятно дышится. Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой. Кульминацией станет нетуристический водопад Хрустальный. По разным оценкам, его высота от 20 до 40 метров, наиболее полноводен он весной, но впечатляет в любое время года.

Дружеский формат

Погружение в историю с датами и именами — не про этот треккинг, но я с радостью расскажу вам о флоре и фауне нашего края. У водопада вас ждет привал с чаепитием и фотосессией: я найду лучшие ракурсы и поймаю в объектив ваши впечатления от природы.

Организационные детали