Начало экскурсии обговаривается с вами

Free Way - Составь свою экскурсию сам

Многие ещё будучи дома, задаются вопросом, а что посмотреть в Сочи

Многие ещё будучи дома, задаются вопросом, а что посмотреть в Сочи? Какие достопримечательности есть и что из них нужно непременно посетить.

Любой уважающий себя гид ответит на этот вопрос примерно так: — «Следует исходить из ваших интересов и предпочтений».

Индивидуально составим маршрут с учётом ваших интересов, или особенностей восприятия, а так же просто учтём ваши пожелания.
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Free Way - Составь свою экскурсию сам
Если вы не знаете что посмотреть в Сочи, устали от большого числа отдыхающих и попсовых мест — это предложение для вас!
Частный гид составит параграмму исходя из ваших предпочтений, учтет ваши особенности и интересы. Возможны как полностью автомобильные маршруты по городу, так и выезд за город на водопады и каньоны. Выходы в полностью дикую природу. Выходы в горы — трекинг в один день, на налегке без ночевки.
Частный гид сделает знакомство с Сочи максимально комфортным. Гид заберет вас из отеля и привезет обратно. Возможно проведение на авто бизнес класса. Проведите свой день в компании частного гида и узнайте много нового о истории и современных реалиях Сочи! Позвольте себе лучший отдых!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу из любого района, кроме Лазаревского
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Василий Д.
Василий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские⚙️НеобычныеГоры🔭Обзорные💧Водопады🪨Пещеры#VIP-туры

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
4.4
30
800
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
После нашей экскурсии вы точно не заблудитесь в Сочи
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Индивидуальная экскурсия
18 750
за 1-4 чел.
Таинственный Сочи: дом с приведениями, истории и легенды
Мы называем эту экскурсию «женской» потому что в результате, у вас останется много фотографий в...
Ежедневно с 09:00
Любимый Сочи, от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
3.7
24
800
за 1 чел.
Любимый Сочи, от моря и до гор - обзорная экскурсия в мини-группе
Что вы знаете о Сочи
Ежедневно с 12:00
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2 000
за 1-6 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
Вторник, четверг, суббота
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Индивидуальная экскурсия
5
26
6ч 30м
9 000
за 1-6 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-4 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории...
Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Экскурсия: Тайны забытого Сочи
4.5
47
1 300
за 1 чел.
Экскурсия: Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
4.8
5
900
за 1 чел.
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
В 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры
Ежедневно с 9:10-10 часов из центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Таинственный Сочи
5
2
1 300
за 1 чел.
Таинственный Сочи
Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям
Каждый вторник, четверг и воскресенье с 11-00
На квадроциклах по окрестностям Сочи
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-2 чел.
На квадроциклах по окрестностям Сочи
Предлагаем Вам незабываемую экскурсию на квадроциклах по окрестностям Сочи
Ежедневно в удобное для вас время до 17:00
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
4.5
33
900
за 1 чел.
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
Отправляйтесь на экскурсию по необычным местам Сочи
Вторник, суббота в 13:00

Василий Д. проводит ещё 9 экскурсий

Красная поляна - горы и море
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Красная поляна - горы и море
Вы поедете на Красную поляну, а значит гид будет завозить Вас в места, которые более интересны...
ежедневно, время договорное
Знакомьтесь - Сочи
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Знакомьтесь - Сочи
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами,...
ежедневно, время договорное
Сюда не возят туристов
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Сюда не возят туристов
Вы побываете в тех местах, где еще не ступала нога туриста
Авторский тур в Мацесту
Индивидуальный тур
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Авторский тур в Мацесту
Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные...
ежедневно, время договорное
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
ежедневно, время договорное
Не попсовые фотолокации Сочи
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Не попсовые фотолокации Сочи
В интернете собрано много банальных подборок фотозон начиная от санатория Орджоникидзе до арок Санта...
Персональная экскурсия на авто бизнес-класса
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
19 500
за 1-4 чел.
Персональная экскурсия на авто бизнес-класса
Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида
Ежедневно, время договорное
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
8 500
за 1-4 чел.
Незабываемая прохлада водопадов в окрестностях Сочи
Искупаться под струями Ажекских водопадов, отдохнуть в тени густого леса, напиться воды из холодного...
Ежедневно, время договорное
Незабываемая природа местных субтропиков
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Незабываемая природа местных субтропиков
Вы попадёте туда, где весь Большой Сочи окажется как на ладони, - на вершину башни на горе Ахун
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺