Начало экскурсии обговаривается с вами

Если вы не знаете что посмотреть в Сочи, устали от большого числа отдыхающих и попсовых мест — это предложение для вас!

Частный гид составит параграмму исходя из ваших предпочтений, учтет ваши особенности и интересы. Возможны как полностью автомобильные маршруты по городу, так и выезд за город на водопады и каньоны. Выходы в полностью дикую природу. Выходы в горы — трекинг в один день, на налегке без ночевки.

Частный гид сделает знакомство с Сочи максимально комфортным. Гид заберет вас из отеля и привезет обратно. Возможно проведение на авто бизнес класса. Проведите свой день в компании частного гида и узнайте много нового о истории и современных реалиях Сочи! Позвольте себе лучший отдых!