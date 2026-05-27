Мы прокатимся на скоростном катере вдоль побережья, вы ощутите ветер в волосах и солёные брызги волн. Если повезёт, встретим игривых дельфинов, а в тёплое время сможем искупаться. На борт можно взять перекус и устроить эстетичный пикник.
Описание экскурсии
Организационные детали
- В море выйдем на скоростной парусной яхте. На борту есть спасжилеты и тёплые пледы, перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности.
- С собой можно взять продукты и напитки.
- Дополнительные расходы (по желанию): трансфер в порт и обратно на Mercedes Sprinter — 300 ₽ за чел.
- С вами будут капитан и помощник капитана.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|2300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 140 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.
Похожие экскурсии на «Прогулка на парусной яхте в Чёрном море»
