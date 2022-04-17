Гагра, Новый Афон и Пицунда

Вас ждут такие достопримечательности как Древняя крепость «Абаата», базилика первых христиан VIв

Групповая
Вас ждут такие достопримечательности как Древняя крепость «Абаата», базилика первых христиан VIв., Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского.

Вы посетите Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, который был построен в начале ХХв., став центром православия на Кавказе.

И побываете в Карстовой полосте — изумительной по красоте и крупнейшей пещере Европы.
Гагра, Новый Афон и Пицунда
Гагра, Новый Афон и Пицунда
Гагра, Новый Афон и Пицунда
Гагра, Новый Афон и Пицунда
Гагра, Новый Афон и Пицунда
Гагра, Новый Афон и Пицунда

Что вас ожидает 🤩

  • Древняя крепость «Абаата»
  • Базилика первых христиан VIв.
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская колоннада
  • Дворец принца Ольденбургского
  • Приморский парк
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
  • Карстовая полость

Исторические объекты Гагры

Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения. Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.
Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VIв. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.
Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.
Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
Новый Афон — небольшой, но удивительно живописный город на побережье Черного моря. Древнейший христианский центр, место паломничества христиан. Здесь, по преданию, в течение почти 2 лет жил один из 12 апостолов Иисуса Христа — Симон Кананит. Грот, в котором он уединялся и молился, часто посещается туристами и паломниками. Недалеко от своей кельи С. Кананит был убит. На месте его погребения в IX-Хвв. был возведен храм. Этот храм, в недрах которого могила апостола, вы сможете увидеть.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был построен в начале ХХв., став центром православия на Кавказе. Убедительная просьба ко всем желающим посетить обитель, одеваться соответственно требованиям Церкви.

Карстовая полость

И, конечно же, изумительная по красоте, карстовая полость. Многочисленные туристы спешат в Новый Афон, чтобы увидеть одну из крупнейших пещер Европы. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир сталактитов и сталагмитов.

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм. Женщинам: платок и юбку (желательно).

На маршруте можно приобрести:

  • Мёд, вино, сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Эко-сборы
  • Дегустация абхазских вин
Что не входит
  • Трансфер (туда и обратно) — 750 руб. /чел.
  • Храм Лыхны (по желанию) — 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 14 часов
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
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Воскресенье 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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