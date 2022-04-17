Исторические объекты Гагры

Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения. Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VIв. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь

Новый Афон — небольшой, но удивительно живописный город на побережье Черного моря. Древнейший христианский центр, место паломничества христиан. Здесь, по преданию, в течение почти 2 лет жил один из 12 апостолов Иисуса Христа — Симон Кананит. Грот, в котором он уединялся и молился, часто посещается туристами и паломниками. Недалеко от своей кельи С. Кананит был убит. На месте его погребения в IX-Хвв. был возведен храм. Этот храм, в недрах которого могила апостола, вы сможете увидеть.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был построен в начале ХХв., став центром православия на Кавказе. Убедительная просьба ко всем желающим посетить обитель, одеваться соответственно требованиям Церкви.

Карстовая полость

И, конечно же, изумительная по красоте, карстовая полость. Многочисленные туристы спешат в Новый Афон, чтобы увидеть одну из крупнейших пещер Европы. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир сталактитов и сталагмитов.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм. Женщинам: платок и юбку (желательно).

На маршруте можно приобрести: