1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
- ЛЛариса25 мая 2024Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группеКрасивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
- ААлиса25 мая 2024Отличная обзорная экскурсия, посмотрели основные локации, все организовано четко и прозрачно, организаторы всегда на связи! Хороший способ познакомиться с регионом)
- ДДенис18 мая 2024Все круто!!
- ССветлана1 мая 2024«Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый АфонПрошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей
- ХХаёт1 мая 2024Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо АбхазииОтличный тур получился! Для семьи, индивидуальный джип-тур, удачное решение для поездки в Абхазию! Особенно если водителем будет Сергей. Опытный, спокойный, ответственный и знающий Абхазию как свой дом! Спасибо вам за это путешествие!!
- ММария30 апреля 2024«Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый АфонПонравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Мака👍.
- ММария18 апреля 2024Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо АбхазииДобрый день! Поездка получилась приятная. Сергей вежливый, воспитанный и аккуратный Водитель. Десять часов пролетело как два) Мы не попали в пещеры (изменили расписание экс), но нам сразу предложили альтернативу . Рекомендую тур.
- ММарина18 апреля 2024Добрый день! Во первых хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу и водителю Сергею! Человек с потрясающей энергетикой, аккуратный в вождении,
- ССветлана15 апреля 2024Понравилось просто ВСЁ! Много интересной информации! Сергей-внимательный к потребностям путешественников-всё подскажет, обо всём, что, вдруг, привлечёт внимание-расскажет! Всё позитивно и
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонские пещеры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новоафонские пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 1 280 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Новоафонские пещеры», 1280 ⭐ отзывов, цены от 1280₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август