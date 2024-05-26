Новоафонские пещеры – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Новоафонские пещеры» в Сочи, цены от 1 280 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
116 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
87 отзывов
«Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16001 280 за человека
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Гранд-тур Абхазия: Гагра, озеро Рица, Новый Афон в мини-группе
    Красивая экскурсия, как всегда не хватает времени налюбоваться всем подольше. Все понравилось. Спасибо гиду Баграту за интересные рассказы про быт и традиции
  • А
    Алиса
    25 мая 2024
    «Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
    Отличная обзорная экскурсия, посмотрели основные локации, все организовано четко и прозрачно, организаторы всегда на связи! Хороший способ познакомиться с регионом)
  • Д
    Денис
    18 мая 2024
    «Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
    Все круто!!
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый Афон
    Прошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей
  • Х
    Хаёт
    1 мая 2024
    Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо Абхазии
    Отличный тур получился! Для семьи, индивидуальный джип-тур, удачное решение для поездки в Абхазию! Особенно если водителем будет Сергей. Опытный, спокойный, ответственный и знающий Абхазию как свой дом! Спасибо вам за это путешествие!!
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый Афон
    Понравилась экскурсия. Отличный экскурсовод Мака👍.
  • М
    Мария
    18 апреля 2024
    Джип-тур на Land Cruiser - Золотое кольцо Абхазии
    Добрый день! Поездка получилась приятная. Сергей вежливый, воспитанный и аккуратный Водитель. Десять часов пролетело как два) Мы не попали в пещеры (изменили расписание экс), но нам сразу предложили альтернативу . Рекомендую тур.
  • М
    Марина
    18 апреля 2024
    Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
    Добрый день! Во первых хочу сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу и водителю Сергею! Человек с потрясающей энергетикой, аккуратный в вождении,
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    знающий и интересно рассказывающий историю Абхазии. С ним было очень легко, интересно, было чувство, что всю поездку с нами был близкий родственник))) Посетили много интересных мест, которые на автобусах проезжают мимо. Парк с фигурами Зураба Церетели, красивый лес во мху, охладили ноги в горной реке. Побывали на чайной фабрике, это отдельная любовь, невероятно гостеприимный хозяин Роман провёл дегустацию чая и разных напитков Абхазии! Посмотрели футбол на лошадях. Побывали в церкви и на развалинах замка 10 века. Ну и конечно же посетили места гордости Абхазии - голубого озера и озера Рицца. Всем советую ездить в Абхазию именно с Сергеем, гарантирую, вы будете в восторге!!!

  • С
    Светлана
    15 апреля 2024
    Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
    Понравилось просто ВСЁ! Много интересной информации! Сергей-внимательный к потребностям путешественников-всё подскажет, обо всём, что, вдруг, привлечёт внимание-расскажет! Всё позитивно и
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    с юмором. :).. 12 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. И виды потрясающие. . и границу прошли без приключений и быстро. . Небольшая пробочка в Адлере… из-за ремонта ЖД путей… но и это не испортило общего впечатления.. Обед над ревущей горной рекой-незабываемо! Спасибо огромное и Сергею и Спутнику, через который уже не первый год нахожу интереснейшие экскурсии.:)..

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонские пещеры»

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  3. «Сокровище Апсны». Путешествие по Золотому кольцу Абхазии в мини группе
  4. Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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