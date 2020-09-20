Мы отправимся в Абхазию на автобусе. Вас ждут эвкалиптовые рощи, горные склоны, чистейшие минеральные родники и геотермальные источники. На прогулке по курортным улочкам Гагры, Нового Афона и Сухума вы прикоснетесь к абхазской истории, а затем расслабитесь в грязевых ваннах и горячих природных бассейнах комплекса Кындыг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гагра, Новый Афон и Сухум

За один день мы объедем ключевые культурные центры Абхазии, по пути любуясь пышными лесами и зелеными горными склонами. В программе:

Гагра — самый ухоженный и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с арками в мавританском стиле.

— самый ухоженный и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с арками в мавританском стиле. Новый Афон — духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственной плотиной-водопадом, построенной монахами в 19 веке.

— духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственной плотиной-водопадом, построенной монахами в 19 веке. В Сухуме мы пройдем по живописной набережной столицы, рассмотрим фонтан с мифическими грифонами и архитектурные памятники советской эпохи.

Целебные источники Кындыг

Вы расслабитесь, оздоровитесь и даже немного помолодеете: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски! А мы расскажем, как появились и чем полезны источники Кындыг.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в комплекс Кындыг — 300 ₽, обед, сувениры

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

В поездку необходимо взять мелкие наличные деньги (обед и сувениры) и купальные принадлежности.

Пересечение границы