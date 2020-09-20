Мы отправимся в Абхазию на автобусе. Вас ждут эвкалиптовые рощи, горные склоны, чистейшие минеральные родники и геотермальные источники.
На прогулке по курортным улочкам Гагры, Нового Афона и Сухума вы прикоснетесь к абхазской истории, а затем расслабитесь в грязевых ваннах и горячих природных бассейнах комплекса Кындыг.
На прогулке по курортным улочкам Гагры, Нового Афона и Сухума вы прикоснетесь к абхазской истории, а затем расслабитесь в грязевых ваннах и горячих природных бассейнах комплекса Кындыг.
Описание экскурсии
Гагра, Новый Афон и Сухум
За один день мы объедем ключевые культурные центры Абхазии, по пути любуясь пышными лесами и зелеными горными склонами. В программе:
- Гагра — самый ухоженный и посещаемый курорт Абхазии. Вы прогуляетесь по Приморскому парку, увидите знаменитый ресторан «Гагрипш» и расположившийся неподалеку символ республики — белоснежную Гагрскую колоннаду с арками в мавританском стиле.
- Новый Афон — духовный центр региона, где вы осмотрите местные достопримечательности от храма Симона Кананита до Псырцхинской башни, а еще полюбуетесь искусственной плотиной-водопадом, построенной монахами в 19 веке.
- В Сухуме мы пройдем по живописной набережной столицы, рассмотрим фонтан с мифическими грифонами и архитектурные памятники советской эпохи.
Целебные источники Кындыг
Вы расслабитесь, оздоровитесь и даже немного помолодеете: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски! А мы расскажем, как появились и чем полезны источники Кындыг.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в комплекс Кындыг — 300 ₽, обед, сувениры
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- В поездку необходимо взять мелкие наличные деньги (обед и сувениры) и купальные принадлежности.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Платановой аллеи
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 1895 туристов
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия с таким маршрутом была выбрана из-за заезда в Сухум. Все соответствовало ожиданиям. Экскурсовод был великолепен! С его подачи увидела Абхазию с другой стороны. Несмотря на продолжительность экскурсии, приехала полной сил.
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л
Слишком продолжительная по времени. Считаю было бы лучше, если бы более узкая тематика и поменьше бы времени занимала, Сама экскурсия длилась 10 часов где-то и переход границы занял в общем
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Поездка понравилась, были небольшие недочеты:автобус наш ждали очень долго после посещения термальных источников Гид Гарий очень красиво и долго рассказывал историю Абхазии!! Молодец!!! Рекомендую! Возраст средний и выше, детям тяжело,
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А
Получили огромное удовольствие от поездки! В восторге от экскурсовода - Артема.
Вкусная, красивая и приятная экскурсия)
Благодарим Вас, Валентина и команда)
Вкусная, красивая и приятная экскурсия)
Благодарим Вас, Валентина и команда)
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И
Очень понравилась экскурсия. А термальный источники, просто, восторг! Рекомендую! Красиво и познавательно!
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О
Прекрасный гид, который нас сопровождал
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