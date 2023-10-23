Прогуляться вдоль горной реки к живописному каскаду из 5 водопадов на групповой экскурсии
По пути вы полюбуетесь колхидским лесом, отыщете родник с чистой водой, насладитесь мощью бурных водопадов.
А в жаркий день сможете искупаться как под водопадом, так и в укромной заводи, о которой мало кто знает.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Лёгкий треккинг
Змейковские водопады — самые легкодоступные для тех, кто отдыхает в центральной части Сочи. Маршрут несложный, доступен практически любому человеку, в том числе семьям с детьми. На пути всего два подъёма, которые преодолеваются за 2-3 минуты. Прохождение занимает немного времени, при этом вы увидите 5 водопадов, сможете набрать воды из родника, а летом — ещё и искупаться.
На тропе есть деревянные столики и лавочки, на которых можно устроить пикник. Мы не торопим путешественников и даём столько времени, сколько нужно, чтобы насладиться отдыхом на природе.
Не только прогулка
Экскурсия сопровождается рассказом квалифицированного гида о природе Сочи, особенностях колхидского леса, о том, как образуются водопады. Также вы узнаете о различиях предгорной и прибрежной частей города-курорта, как в предгорьях живут люди, что выращивают и чем занимаются.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход на территорию национального парка — 200 руб., детям бесплатно
- С собой вы можете взять продукты для пикника. Также, если захотите, зайдём на обед в кафе у водопада (оплата по меню)
- Добраться до старта маршрута можно на машине, такси или рейсовом автобусе № 120, он идёт по Центральному и Хостинскому районам Сочи
- В случае сильного дождя экскурсия переносится на другой день или отменяется по согласованию с участниками
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на автобусной остановке «Змейковские водопады»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 10:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.