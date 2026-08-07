Прогуляться вдоль горной реки к живописному каскаду из 5 водопадов на групповой экскурсии
Этот маршрут хорош тем, что подходит практически каждому путешественнику — от маленьких детей до пожилых людей.
По пути вы полюбуетесь колхидским лесом, отыщете родник с чистой водой, насладитесь мощью бурных водопадов.
А в жаркий день сможете искупаться как под водопадом, так и в укромной заводи, о которой мало кто знает.
Описание экскурсии
Лёгкий треккинг
Змейковские водопады — самые легкодоступные для тех, кто отдыхает в центральной части Сочи. Маршрут несложный, доступен практически любому человеку, в том числе семьям с детьми. На пути всего два подъёма, которые преодолеваются за 2-3 минуты. Прохождение занимает немного времени, при этом вы увидите 5 водопадов, сможете набрать воды из родника, а летом — ещё и искупаться.
На тропе есть деревянные столики и лавочки, на которых можно устроить пикник. Мы не торопим путешественников и даём столько времени, сколько нужно, чтобы насладиться отдыхом на природе.
Не только прогулка
Экскурсия сопровождается рассказом квалифицированного гида о природе Сочи, особенностях колхидского леса, о том, как образуются водопады. Также вы узнаете о различиях предгорной и прибрежной частей города-курорта, как в предгорьях живут люди, что выращивают и чем занимаются.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход на территорию национального парка — 200 руб., детям бесплатно
С собой вы можете взять продукты для пикника. Также, если захотите, зайдём на обед в кафе у водопада (оплата по меню)
Добраться до старта маршрута можно на машине, такси или рейсовом автобусе № 120, он идёт по Центральному и Хостинскому районам Сочи
В случае сильного дождя экскурсия переносится на другой день или отменяется по согласованию с участниками
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 3-4 человека — 4350 руб., 5-8 человек — 7250 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке «Змейковские водопады»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трём поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Хайкинг к Змейковским водопадам»