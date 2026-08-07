Этот маршрут хорош тем, что подходит практически каждому путешественнику — от маленьких детей до пожилых людей. По пути вы полюбуетесь колхидским лесом, отыщете родник с чистой водой, насладитесь мощью бурных водопадов. А в жаркий день сможете искупаться как под водопадом, так и в укромной заводи, о которой мало кто знает.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лёгкий треккинг

Змейковские водопады — самые легкодоступные для тех, кто отдыхает в центральной части Сочи. Маршрут несложный, доступен практически любому человеку, в том числе семьям с детьми. На пути всего два подъёма, которые преодолеваются за 2-3 минуты. Прохождение занимает немного времени, при этом вы увидите 5 водопадов, сможете набрать воды из родника, а летом — ещё и искупаться.

На тропе есть деревянные столики и лавочки, на которых можно устроить пикник. Мы не торопим путешественников и даём столько времени, сколько нужно, чтобы насладиться отдыхом на природе.

Не только прогулка

Экскурсия сопровождается рассказом квалифицированного гида о природе Сочи, особенностях колхидского леса, о том, как образуются водопады. Также вы узнаете о различиях предгорной и прибрежной частей города-курорта, как в предгорьях живут люди, что выращивают и чем занимаются.

Организационные детали