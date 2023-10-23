Хайкинг к Змейковским водопадам

Прогуляться вдоль горной реки к живописному каскаду из 5 водопадов на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Этот маршрут хорош тем, что подходит практически каждому путешественнику — от маленьких детей до пожилых людей.

По пути вы полюбуетесь колхидским лесом, отыщете родник с чистой водой, насладитесь мощью бурных водопадов.

А в жаркий день сможете искупаться как под водопадом, так и в укромной заводи, о которой мало кто знает.
Хайкинг к Змейковским водопадам
Хайкинг к Змейковским водопадам
Хайкинг к Змейковским водопадам
Хайкинг к Змейковским водопадам
Хайкинг к Змейковским водопадам
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
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окт
26
окт
27
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лёгкий треккинг

Змейковские водопады — самые легкодоступные для тех, кто отдыхает в центральной части Сочи. Маршрут несложный, доступен практически любому человеку, в том числе семьям с детьми. На пути всего два подъёма, которые преодолеваются за 2-3 минуты. Прохождение занимает немного времени, при этом вы увидите 5 водопадов, сможете набрать воды из родника, а летом — ещё и искупаться.

На тропе есть деревянные столики и лавочки, на которых можно устроить пикник. Мы не торопим путешественников и даём столько времени, сколько нужно, чтобы насладиться отдыхом на природе.

Не только прогулка

Экскурсия сопровождается рассказом квалифицированного гида о природе Сочи, особенностях колхидского леса, о том, как образуются водопады. Также вы узнаете о различиях предгорной и прибрежной частей города-курорта, как в предгорьях живут люди, что выращивают и чем занимаются.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на территорию национального парка — 200 руб., детям бесплатно
  • С собой вы можете взять продукты для пикника. Также, если захотите, зайдём на обед в кафе у водопада (оплата по меню)
  • Добраться до старта маршрута можно на машине, такси или рейсовом автобусе № 120, он идёт по Центральному и Хостинскому районам Сочи
  • В случае сильного дождя экскурсия переносится на другой день или отменяется по согласованию с участниками
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на автобусной остановке «Змейковские водопады»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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