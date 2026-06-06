Мы устроим для вас активное и познавательное приключение, позволяющее в полной мере оценить красоту южной природы и местную культуру.
В поездке на форелевую ферму и в Хашупсинский каньон вы не только насладитесь величественными пейзажами и богатствами флоры, но и получите новые знания о традициях региона. На всём пути — потрясающие горные пейзажи, водопады и ущелья.
В поездке на форелевую ферму и в Хашупсинский каньон вы не только насладитесь величественными пейзажами и богатствами флоры, но и получите новые знания о традициях региона. На всём пути — потрясающие горные пейзажи, водопады и ущелья.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белые скалы
- Хашупсинский каньон
- Христофорский каньон
- Форелевое хозяйство
- Самшитовый лес
- Водопад Чидым
И успеете:
- Побывать в нескольких красивейших местах Абхазии
- Узнать о форелевом хозяйстве и увидеть процесс разведения рыб
- Прогуляться по каньону на сапах или вброд
- Попробовать свежеприготовленные блюда из форели (по желанию, за отдельную плату)
- Провести время на природе, отдохнуть от городской суеты и получить заряд положительных эмоций
Примерный тайминг поездки
6:15 — выезд из Сочи
8:00 — переход границы
9:00 — Белые скалы
9:30 — Хашупсинский каньон
10:30 — Христофоровский каньон, форелевая ферма
12:00 — обед
13:00 — самшитовый лес, водопад
17:00 — возвращение в Сочи
Организационные детали
- Основная часть пути проходит по бездорожью на машинах марки УАЗ
- Не рекомендуется детям до 6 лет, взрослым после 55 лет и беременным
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные траты:
- Экологический сбор национального парка — 200 ₽
- Вход в Хашупсинский каньон — 200 ₽
- Вход в Христофоровский каньон (форелевое хозяйство) — 100 ₽
- Обед — по меню, от 700 ₽
Оплачивается по желанию:
- Аренда сапа — 1000 ₽
- Аренда гидрокостюма — 1000 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 06:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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