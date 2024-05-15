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🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 48 отзывов Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля «форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»» 15 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов День развлечений в окрестностях Сочи Увлекательное путешествие для взрослых и детей Начало: Ж/д вокзал г. Адлера «Форелевое хозяйство и бурная Мзымта» 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Чудеса долины реки Мзымта Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны Начало: В вашем отеле «Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель» 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 12 отзывов Сочный Сочи: гастрономический тур Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона «— экскурсия по форелевому хозяйству— 400 руб» 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 26 отзывов Красная Поляна. История и современность (из Сочи) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи «В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Сочи: удивись перед отъездом Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки Начало: ж/д Сочи или Адлер «Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Лучшие ракурсы и панорамы Сочи Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей Начало: в центре Сочи «В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта» 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Затерянный мир в долине Мзымты Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк Начало: В вашем отеле «Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник Начало: Ваш отель 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг Начало: У вашего отеля «🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Фантастические растения Абхазии и где они обитают Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края «Дальше направляемся на форелевое хозяйство» 12 222 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Достопримечательности Сочи: полное погружение Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта «Форелевое хозяйство, экскурсия по предприятию: взрослые — 300 руб» 16 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов» Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Абхазия для путешественников с детьми Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи Начало: У вашего отеля «Парк львов и форелевое хозяйство» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Сочи четырёх стихий Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи «Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке Начало: Около вашего отеля «Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб» 16 235 ₽ за всё до 4 чел.