1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🐟Потом отправимся на форелевое хозяйство»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Форелевое хозяйство и бурная Мзымта»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
«— экскурсия по форелевому хозяйству— 400 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Дальше направляемся на форелевое хозяйство»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Форелевое хозяйство, экскурсия по предприятию: взрослые — 300 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия для путешественников с детьми
Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Парк львов и форелевое хозяйство»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААдель15 мая 2024Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
- ССветлана14 мая 2024Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
- ЕЕкатерина1 мая 2024От всей души сердечно благодарим Сергея! Нас была большая компания: дети 5-11 лет и 4 взрослых. Сергей невероятно внимательный, терпеливый и располагающий
- ССветлана28 апреля 2024Незабываемая поездка из Сочи на Красную поляну. Узнали много нового, интересного об истории и современности Сочи и курортов. Получили возможность увидеть природу и об’екты со смотровых площадок, в интересных ракурсах. Комфортное вождение, внимание и забота о туристах. Рекомендую.
- ООксана25 апреля 2024Очень всё понравилось. Рекомендуем!
- ННаталья22 апреля 2024Поездкой остались очень довольны
- ЮЮлия19 апреля 2024Отличный гид, внимательный к пассажирам. Всю дорогу рассказывал нам интересные истории по теме маршрута. Комфортный автомобиль. Идеальный для пяти пассажиров
- ММаргарита18 апреля 2024Добрый день! Огромное спасибо за увлекательное путешествие! Были на экскурсии 17 мая 2024г. с дочерью 10 лет. Было очень интересно.
- ННиколай10 апреля 2024Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
- ЮЮлия31 марта 2024Я бы назвала этот тур конструктором. Жанна чутко подстроилась под нас: не нужна одна локация - заменили на другую, протратились
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Форелевое хозяйство»
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