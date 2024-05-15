Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 18 экскурсий в категории «Форелевое хозяйство» в Сочи, цены от 6 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«🐟Потом отправимся на форелевое хозяйство»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Форелевое хозяйство и бурная Мзымта»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
«— экскурсия по форелевому хозяйству— 400 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Дальше направляемся на форелевое хозяйство»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Форелевое хозяйство, экскурсия по предприятию: взрослые — 300 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Абхазия для путешественников с детьми
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Абхазия для путешественников с детьми
Гагра, озеро Рица, парк львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Парк львов и форелевое хозяйство»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235 за всё до 4 чел.
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Экотур по Абхазии: этнопарк, форель и ущелье
Начать утро с кофе на диком пляже, познакомиться с Гагрой и исследовать горный лес верхом на лошади
Начало: Ваш отель
«Держим путь к одному из старейших форелевых хозяйств Абхазии»
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
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    для старта. Винодельня впечатлила гостеприимством хозяев, дегустировали все, что хотели, каждый новый вид вина казался вкуснее предыдущего😉! Рыбалка запомнится надолго, детям удалось словить форель, очень вкусно нам её приготовили и красиво подали(1кг рыбы приготовление 2000руб.) Парк Львов интересное место,стоимость посещения 1000р взрослый,700 р. детский билет. Есть возможность покормить животных. Наблюдать,как львы чувствуют запах мяса и ждут еду делает этот этап развлечения интересней. Природные термы, сероводородные ванны попробовали, только потому,что Жанна много рассказала о их лечебных свойствах🤣. Не все рискнули попробовать! Рекомендую экскурсию для семьи,все продумано! Каждому что то найдётся по душе!!!

    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    От всей души сердечно благодарим Сергея! Нас была большая компания: дети 5-11 лет и 4 взрослых. Сергей невероятно внимательный, терпеливый и располагающий
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    экскурсовод. Он делал все, чтобы нам было комфортно, весело, интересно. Адаптировал экскурсию под наши интересы - дача Сталина, Агурское ущелье, чайные плантации в Мацесте, Змейковские водопады. Самый крутой экскурсовоы в музее Сталина, информативные истории, интереснейшие места - были у нас. Он делал все для нас, как будто мы приехали к ближайшему любимому родственнику. Ничего лишнего, только лучшее, только забота. Самая насыщенная и впечатляющая экскурсия в нашем отдыхе. Будем возвращаться еще!

  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Незабываемая поездка из Сочи на Красную поляну. Узнали много нового, интересного об истории и современности Сочи и курортов. Получили возможность увидеть природу и об’екты со смотровых площадок, в интересных ракурсах. Комфортное вождение, внимание и забота о туристах. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    25 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Очень всё понравилось. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Поездкой остались очень довольны
  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    Отличный гид, внимательный к пассажирам. Всю дорогу рассказывал нам интересные истории по теме маршрута. Комфортный автомобиль. Идеальный для пяти пассажиров
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    (у каждого свое персональное место с окошком). Хороший маршрут. За 6 часов посетили дачу Сталина, побывали на горе Азуг и прокатились на колесе обозрения. Побывали в Амурская ущелье, пообедали в ресторане, успели ещё на источник в Мацесте. Рекомендую)

  • М
    Маргарита
    18 апреля 2024
    Достопримечательности Сочи: полное погружение
    Добрый день! Огромное спасибо за увлекательное путешествие! Были на экскурсии 17 мая 2024г. с дочерью 10 лет. Было очень интересно.
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    Сергей великолепный рассказчик, любящий свой край. Время пролетело незаметно. Между объектами перемещались на комфортабельном минивэне с кондиционером. Дочка была в восторге и даже не устала. С удовольствием обратимся к Сергею еще раз! И друзьям посоветуем!

  • Н
    Николай
    10 апреля 2024
    Сочи четырёх стихий
    Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
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    о Сочи, распределив их по всему заготовленному для этой экскурсии материалу. Хорошо поставленная речь, прекрасный выбор локаций экскурсии, сочетающийся с мастерством Анны не только как рассказчика и историка, но и как человека, не отпускал нас всю нашу встречу. Мы очень благодарны Анне за такую потрясающую экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    31 марта 2024
    Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
    Я бы назвала этот тур конструктором. Жанна чутко подстроилась под нас: не нужна одна локация - заменили на другую, протратились
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    - пожалуйста вам побюджетнее кафе (но шикарно вкусное!). И денег одолжила! Стиль вождения оч комфортный, сдержанный и грамотный именно для Абхазии (там есть нюансы))))) Нас нигде не торопили. Выезд сдвинули раньше под рейс и завезли в аэропорт. В общем, чёткое желание обратиться ещё раз! Жанночка, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Форелевое хозяйство»

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