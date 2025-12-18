Эта поездка — ключ к наследию южной республики.
За один день вы получите интенсивное и целостное погружение в Абхазию: от древних храмов и монастырей до легендарного озера Рица и колоритной дегустации. Вы уедете с полным пониманием страны, её контрастов и гостеприимной души.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Сочи
Трансфер и переход границы.
~8:00 — главное в Гагре
Колоннада, ресторан «Гагрипш», дегустация местных продуктов.
~10:30 — роща с пицундскими соснами
Свободное время на уникальном заповедном побережье. Для любителей адреналина — тарзанка над горной рекой.
~12:00 — Голубое озеро и Юпшарский каньон
Легендарный водоём, цвет которого не меняется круглый год, и необычный «каменный мешок».
~13:00 — озеро Рица
Главная жемчужина Абхазии. Время на прогулку и фото.
~14:30 — водопад Мужские Слёзы
Живописный каскад воды на пути обратно из гор. Обед в местном кафе.
~15:30 — Новый Афон
Действующий мужской монастырь, рукотворный водопад на реке Псырцха и заброшенная ж/д станция.
~17:00 — храм Симона Канонита (осмотр снаружи)
Небольшая древняя церковь 10 века, стоящая у подножия горы.
~19:30 — возвращение в Сочи
Обзорная часть маршрута (без остановок)
- Парк Принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в Гагре
- Водопад Девичьи Слёзы
- Руины Бзыбской крепости
- Крепость Анакопия
- Чобгарский карниз («Прощай, Родина»)
Организационные детали
- Трансфер проходит на одном из легковых автомобилей (Cherry Tiggo 7 Pro Max, Toyota RAV4, Mercedes Е200, С200, S300) или минивэнов (Toyota Alphard, Mercedes Benz Vito)
- Ограничений по возрасту нет
- Детские кресла предоставляются по запросу
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы 700 ₽ с чел. и обед от 500 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Прохождение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 100 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Входит в следующие категории Сочи
