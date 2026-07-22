6 отзывов оставили туристы

Абхазия — разнообразная, дружелюбная и очень красивая страна.
Вы погрузитесь в неспешную жизнь курортной Гагры, подышите сосновым воздухом в Пицунде и впечатлитесь красочным озером Рица.
А ещё увидите бесчисленные водопады, каньоны, реки, ущелья и обязательно захотите вернуться сюда ещё не раз.
Вы погрузитесь в неспешную жизнь курортной Гагры, подышите сосновым воздухом в Пицунде и впечатлитесь красочным озером Рица.
А ещё увидите бесчисленные водопады, каньоны, реки, ущелья и обязательно захотите вернуться сюда ещё не раз.
Описание экскурсии
Завораживающая Абхазия
Мы посетим все главные места страны. В программе экскурсии:
- Гагра — вы полюбуетесь панорамой города с высоты и погуляете по Приморскому парку. Рассмотрите знаменитую колоннаду, ресторан с часами, старинный замок принца Ольденбургского.
- Пицунда — мы посетим Патриарший собор, пройдём по набережной и вдохнём смесь морского и горного воздуха с ароматами реликтовой сосны.
- Озеро Рица — фантастически красивое горное озеро. По пути к нему я покажу Бзыбскую крепость, водопады, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз и другие природные сокровища страны.
- Новый Афон — вы погуляете по парку с лебедями и посетите старинную гидроэлектростанцию с водопадом. А также осмотрите мужской монастырь, необыкновенную пещеру и Анакопийскую крепость.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 ₽ с человека, Новоафонская пещера (посещение по желанию, расписание работы меняется и нужно заранее уточнять) — 700 ₽ с человека
- Поездка не предполагает информационного сопровождения и включает трансфер из Сочи
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 867 туристов
Меня зовут Артур, я родился и живу в Абхазии. Люблю свою страну и с удовольствием познакомлю вас с ней.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Выражаем благодарность Артуру за прекрасную поездку по Абхазии. Эта экскурсия помогла нам увидеть и полюбить восхитительную Абхазию. Горы, море, местный колорит, удивительные пейзажи не смогли нас оставить равнодушными. Общее впечатление
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А
Очень рады, что выбрали гидом по солнечной Абхазии - Артура! Очень вежливый, общительный, гостеприимный парень. Забрал нас с отеля, привез так же в отель. Посетили Гагру, Рицу, Новый Афон. Машина
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А
отличная экскурсия, отличный гид. Красивые, интересные места!!!! очень рекомендую
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Л
Спасибо организатору, ездили вдвоем с мужем. Поехали через красивые места. Это не совсем экскурсия, не будет дат и много информации, это приятная поездка по красивым местам с небольшими историческими справками. Есть достаточно времени, чтобы самостоятельно погулять и насладиться природой. В целом на это и рассчитывали. Понравилось, все хорошо!
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Ездили на экскурсию с Артуром, нам очень все понравилось, и локации, которые посетили очень красивы, и интересны рассказы про места, про страну, заезжали пообедать в местном кафе, попробовали национальную кухню! Абхазия -страна души без преувеличения! Артур, спасибо за прекрасное путешествие по Абхазии!
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Хочется поблагорить Артура за приятную компанию, за рассказ о маленькой но гордой Абхазии. Предложенный для поездки автомобиль достаточно комфортен. Предложенный гидом тур запомнится на долго. Абхазия это то место, куда хочется вернутся. Спасибо Артуру, что сумел показать за небольшой промежуток времени главные достопримечательности Абхазии.
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