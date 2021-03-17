6 отзывов оставили туристы

Завораживающая Абхазия Мы посетим все главные места страны. В программе экскурсии:
Гагра — вы полюбуетесь панорамой города с высоты и погуляете по Приморскому парку. Рассмотрите знаменитую колоннаду, ресторан с часами, старинный замок 🏰 принца Ольденбургского и раскроете их историю 📖.
Пицунда — мы посетим Патриарший собор, пройдем по набережной и вдохнем смесь морского и горного воздуха с ароматами реликтовой сосны.
Озеро Рица — фантастически красивое 🤩 горное озеро. По пути к нему я покажу Бзыбскую крепость, водопады, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз и другие природные сокровища страны.
Новый Афон — вы погуляете по парку с лебедями и посетите старинную гидроэлектростанцию с водопадом. А также осмотрите мужской монастырь, необыкновенную пещеру и Анакопийскую крепость.
Организационные детали
С собой обязательно нужно иметь паспорт, для детей — свидетельство о рождении
Дополнительные расходы: экосбор в Рицинском национальном парке 🌳 — 350 р. с человека, Новоафонская пещера (посещение по желанию) — 500 р. с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Поездка очень понравилась. Организация хорошая, все было согласно договорённостям, вовремя. Наполнение по времени оптимальное, все наши пожелания были учтены - посетили все, что хотели. Артур очень приятный, вежливый и спокойный молодой человек, уверенный водитель, машина комфортабельная.
Мария
13 мар 2021
Мы довольны экскурсией. Артур очень хорошо и аккуратно водит автомобиль, что немаловажно в горной местности; показал все знаковые места, посоветовал, где купить сыры и вина, фотографировал нас, рассказал все важное, но не заваливал деталями, что нам и было нужно! В меру разговорчивый, в меру молчаливый! Рекомендовали бы экскурсию для тех, кто хочет расслабленно провести время, а не гонится за академическими знаниями!
Екатерина
9 мар 2021
Абхазия - страна души, тут нечего добавить. Это большая удача - за один день увидеть столько таких разных и таких прекрасных мест. Только-только отреставрированная колоннада в Гаграх, таинственная заброшенная станция Псырцха (как будто сошедшая с японских гравюр), древняя Анакопийская крепость, Рицинский заповедник (вся дорога к озеру красоты невероятной!). Также интересен был контраст погод - в Новом Афоне мы бродили под тёплым солнцем и грезили о лете, а озеро Рица встретило нас снегопадом. Очень здорово, что это путешествие мы совершили с Артуром - он аккуратный водитель и вежливый приятный человек. В машине тепло и уютно. С самого начала переписки на сайте мы нашли общий язык, смогли подкорректировать маршрут под наши желания и всё было супер, эмоций - через край! Спасибо.
Георгий
9 мар 2021
Артур замечательный гид. Сначала ответил на все вопросы в процессе бронирования, забрал из гостиницы в оговоренное время, согласился немного скорректировать маршрут под наши предпочтения. Очень комфортный автомобиль, а Артур аккуратный водитель. Показал все заявленные достопримечательности, завез поесть в недорогое колоритное кафе с национальной кухней, привез домой в целости и сохранности! Ещё очень порадовала его ненавязчивость и вежливость. Однозначно рекомендуем.
Людмила
6 мар 2021
Чудеснейшая экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рицца! В Пицунду ехать не захотели, так как не сезон. Экскурсия не смотря на протяженность по времени не утомительная! Пеших маршрутов немного! Артур очень душевный и ненавязчивый гид!!! Однозначно рекомендую!!!