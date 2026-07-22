6 отзывов оставили туристы

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С Сергей читать дальше уменьшить дополнил комфортный автомобиль и тактичный, влюбленный в свою страну водитель-экскурсовод Артур. Артур помог нам ощутить атмосферу этой чудесной страны. Мы хотели попробовать абхазскую кухню, и Артур привез нас в чудесный ресторан, в котором нам предложили вкуснейшие национальные блюда. На все наши просьбы Артур тут же откликался. В общем, поездка по Абхазии оставила теплые, чудесные воспоминания, и это, несомненно, благодаря нашему водителю Артуру. Мы нисколько не ошиблись с выбором тура и гида. Выражаем благодарность Артуру за прекрасную поездку по Абхазии. Эта экскурсия помогла нам увидеть и полюбить восхитительную Абхазию. Горы, море, местный колорит, удивительные пейзажи не смогли нас оставить равнодушными. Общее впечатление Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия читать дальше уменьшить прекрасно подошла для нашей компании из 6 человек. Езда аккуратная, комфортная. Во время поездки много интересного и нового узнали от гида про Абхазию. В конце поездки попросили завезти нас на ужин с абхазскими блюдами. Отлично и вкусно поужинали, за вполне приемлемые цены. В целом поездка получилась увлекательная и запоминающаяся. Однозначно рекомендуем Артура, как гида, который покажет и расскажет вам про красоты Абхазии. Желаем Артуру много хороших туристов)) Очень рады, что выбрали гидом по солнечной Абхазии - Артура! Очень вежливый, общительный, гостеприимный парень. Забрал нас с отеля, привез так же в отель. Посетили Гагру, Рицу, Новый Афон. Машина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анатолий отличная экскурсия, отличный гид. Красивые, интересные места!!!! очень рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Леонида Спасибо организатору, ездили вдвоем с мужем. Поехали через красивые места. Это не совсем экскурсия, не будет дат и много информации, это приятная поездка по красивым местам с небольшими историческими справками. Есть достаточно времени, чтобы самостоятельно погулять и насладиться природой. В целом на это и рассчитывали. Понравилось, все хорошо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Ездили на экскурсию с Артуром, нам очень все понравилось, и локации, которые посетили очень красивы, и интересны рассказы про места, про страну, заезжали пообедать в местном кафе, попробовали национальную кухню! Абхазия -страна души без преувеличения! Артур, спасибо за прекрасное путешествие по Абхазии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет