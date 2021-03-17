6 отзывов оставили туристы

Абхазия - страна души, тут нечего добавить. Это большая удача - за один день увидеть столько таких разных и таких прекрасных мест. Только-только отреставрированная колоннада в Гаграх, таинственная заброшенная станция Псырцха (как будто сошедшая с японских гравюр), древняя Анакопийская крепость, Рицинский заповедник (вся дорога к озеру красоты невероятной!). Также интересен был контраст погод - в Новом Афоне мы бродили под тёплым солнцем и грезили о лете, а озеро Рица встретило нас снегопадом. Очень здорово, что это путешествие мы совершили с Артуром - он аккуратный водитель и вежливый приятный человек. В машине тепло и уютно. С самого начала переписки на сайте мы нашли общий язык, смогли подкорректировать маршрут под наши желания и всё было супер, эмоций - через край! Спасибо.