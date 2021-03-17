6 отзывов оставили туристы

Гагра, Пицунда, озеро Рица, святыни Нового Афона и фантастическая природные виды за 1 день

5
6 отзывов
Артур
Артур – Гид из Сочи
Абхазия — разнообразная, дружелюбная и очень красивая страна.

Вы погрузитесь в неспешную жизнь курортной Гагры, подышите сосновым воздухом в Пицунде и впечатлитесь красочным озером Рица.

А еще увидите бесчисленные водопады, каньоны, реки, ущелья и обязательно захотите вернуться сюда еще не раз.
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия

Что вас ожидает

Завораживающая Абхазия
Мы посетим все главные места страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы полюбуетесь панорамой города с высоты и погуляете по Приморскому парку. Рассмотрите знаменитую колоннаду, ресторан с часами, старинный замок 🏰 принца Ольденбургского и раскроете их историю 📖.
  • Пицунда — мы посетим Патриарший собор, пройдем по набережной и вдохнем смесь морского и горного воздуха с ароматами реликтовой сосны.
  • Озеро Рица — фантастически красивое 🤩 горное озеро. По пути к нему я покажу Бзыбскую крепость, водопады, Юпшарский каньон, Чабгарский карниз и другие природные сокровища страны.
  • Новый Афон — вы погуляете по парку с лебедями и посетите старинную гидроэлектростанцию с водопадом. А также осмотрите мужской монастырь, необыкновенную пещеру и Анакопийскую крепость.

Организационные детали

  • С собой обязательно нужно иметь паспорт, для детей — свидетельство о рождении
  • Дополнительные расходы: экосбор в Рицинском национальном парке 🌳 — 350 р. с человека, Новоафонская пещера (посещение по желанию) — 500 р. с человека
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия
И это всё — Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артур
Артур
Меня зовут Артур, я родился и живу в Абхазии. Люблю свою страну и с удовольствием познакомлю вас с ее самобытной культурой, историческими и природными достопримечательностями.
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6 отзывов оставили туристы

17 мар 2021
Всё очень понравилось.
14 мар 2021
Поездка очень понравилась. Организация хорошая, все было согласно договорённостям, вовремя. Наполнение по времени оптимальное, все наши пожелания были учтены - посетили все, что хотели. Артур очень приятный, вежливый и спокойный молодой человек, уверенный водитель, машина комфортабельная.
13 мар 2021
Мы довольны экскурсией. Артур очень хорошо и аккуратно водит автомобиль, что немаловажно в горной местности; показал все знаковые места, посоветовал, где купить сыры и вина, фотографировал нас, рассказал все важное, но не заваливал деталями, что нам и было нужно! В меру разговорчивый, в меру молчаливый! Рекомендовали бы экскурсию для тех, кто хочет расслабленно провести время, а не гонится за академическими знаниями!
9 мар 2021
Абхазия - страна души, тут нечего добавить. Это большая удача - за один день увидеть столько таких разных и таких прекрасных мест. Только-только отреставрированная колоннада в Гаграх, таинственная заброшенная станция Псырцха (как будто сошедшая с японских гравюр), древняя Анакопийская крепость, Рицинский заповедник (вся дорога к озеру красоты невероятной!). Также интересен был контраст погод - в Новом Афоне мы бродили под тёплым солнцем и грезили о лете, а озеро Рица встретило нас снегопадом. Очень здорово, что это путешествие мы совершили с Артуром - он аккуратный водитель и вежливый приятный человек. В машине тепло и уютно. С самого начала переписки на сайте мы нашли общий язык, смогли подкорректировать маршрут под наши желания и всё было супер, эмоций - через край! Спасибо.
9 мар 2021
Артур замечательный гид. Сначала ответил на все вопросы в процессе бронирования, забрал из гостиницы в оговоренное время, согласился немного скорректировать маршрут под наши предпочтения. Очень комфортный автомобиль, а Артур аккуратный водитель. Показал все заявленные достопримечательности, завез поесть в недорогое колоритное кафе с национальной кухней, привез домой в целости и сохранности! Ещё очень порадовала его ненавязчивость и вежливость. Однозначно рекомендуем.
6 мар 2021
Чудеснейшая экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рицца! В Пицунду ехать не захотели, так как не сезон. Экскурсия не смотря на протяженность по времени не утомительная! Пеших маршрутов немного! Артур очень душевный и ненавязчивый гид!!! Однозначно рекомендую!!!

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