38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновенное авто-путешествие из Сочи по сказочной Абхазии

Денис
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Денис – ваш гид
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы.

Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы.

Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
8500 ₽
7225 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
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У этой экскурсии38 отзывов
4.87
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице

Что вас ожидает

Окрестности Гагры
В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.

Заповедная абхазская природа
По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские слёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.

Великолепие озера Рица
В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на озеро Рица (350 руб./чел, 100 руб./ребёнок до 8 лет) и обед
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Спасибо Денису за отличную экскурссию, правда выбрали в итоге другое направление. Съездили с детьми на Малый ахун, чайные плантации и Воронцовскую пещеру. Задача не стояла в полноценной экскурсии. У нас было 4 детей от 5 и до 8 лет. Поэтому Денис сориентировался на месте и рассказывал те факты, которые были интересны им. Ездили в 6-ром на небольшом минивене, но в котором было все необходимое:) Даже когда наш сорванец кубарем слетел с горы, забава у него такая была, нашлась и зеленка и вата:) Спасли товарища. Рекомендую Дениса как семейного экскурсовода, который найдет общий язык с каждым.
4 февраля 2020
Огромное спасибо Денису за нашу волшебную поездку в Абхазию. Были первый раз и вернёмся обязательно ещё. Отдельно хотелось бы сказать спасибо Денису за понимание и коррективы в маршруте ,ездили мы с полуторогодовалым ребёнком. Индивидуальная экскурсия оказалось лучшим вариантом путешествия с ребёнком. Было комфортно, весело,вкусно,много успели увидеть за один день .Вообщем наше семья в полном восторге ! Спасибо ! P.s. прошёл уже месяц а наш сын до сих пор при слове Абхазия повторяет :Денис ,Денис ))))
23 декабря 2019
Хорошая экскурсия, хороший гид, можете смело ехать.
2 декабря 2019
Места прекрасные. Денис забрал нас у гостиницы и привез обратно. Денис - очень внимательный экскурсовод и прекрасный водитель (в горах это особенно важно!).
18 ноября 2019
Экскурсия на озеро Рицу восхитительна - интересные рассказы гида, дорога, насыщенная красивейшими пейзажами и множеством остановок для релакса. Денис - отличный рассказчик, профессиональный водитель и просто хороший человек! Спасибо ему за такую потрясающую экскурсию!!! Вернулись домой наполненными самыми приятными и незабываемыми впечатлениями!
14 ноября 2019
Очень приятная, неутомительная и познавательная поездка получилась у нас с Денисом к волшебному и прекрасному озеру Рица! Связались с Денисом накануне дня выезда, в условленное время он встретил нас у ворот отеля, очень спокойно и размеренно пересекли границу и так же плавно, неторопливо и легко покатили созерцать окрестности Гагры, Аббату, набережную и колоннаду, горные реки и сказочные ущелья! Традиционно отобедали у воды национальными вкусностями, зарядились чистейшим воздухом,энергией гор, вкусным мёдом и вареньем и так же неспешно возвратились в отель! Спасибо Денису за атмосферу, желание и способность поймать и принять настроение и желания нашей компании! Удачи во всех проектах!
8 ноября 2019
Спасибо большое за экскурсию, несмотря на плохую погоду, дождь и холод, Денису удалось влюбить нас в Абхазию и озеро Рица, будем ждать весны, чтобы повторить наше путешествие. Особенно покорил местный колорит, кофе на песке и абхазская кухня. 10 из 10. Удачи вам и любознательных туристов
6 октября 2019
Спасибо за экскурсию! Нам понравилось. Всё организованно и вовремя. Здорово было посмотреть заброшенные места, получились интересные фото. Озеро Рица красиво, даже в дождь. Спасибо за профессионализм в вождении, который помог в сложных погодных условиях. Но мы Вас раскусили, Иван! ;)
Елена и Дмитрий.
5 сентября 2019
К сожалению, не удалось побывать в Абхазии по вновь сложившейся в тот день ситуации по нашей вине. Но мы очень благодарны Евгению за проведенную нам экскурсию по Сочи!!! Опытный и знающий гид, будем рекомендовать знакомым.
1 мая 2019
Мы обратились к Денису с просьбой "облегчить" экскурсию" для двух пожилых леди. Денис оказался на высоте. Бабушки наши не утомились, экскурсия была очень интересная и максимально удобная для них. Заранее созвонился, чтоб бабушки не волновались, все сделал по высшему классу, и наши экскурсанты остались очень довольны. Спасибо!
Ещё 28 отзывов

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