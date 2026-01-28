38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы. Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы. Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Окрестности Гагры

В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.

Заповедная абхазская природа

По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские Слёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.

Великолепие озера Рица

В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость

Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 ₽ с чел.) и обед

Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии

За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Пересечение границы