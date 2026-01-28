38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.
Заповедная абхазская природа
По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские Слёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.
Великолепие озера Рица
В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 ₽ с чел.) и обед
Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии
За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
3
–
2
1
1
–
Ирина
Поездка в Абхазию удалась! Наш гид, он же водитель, сделал по максимуму эту поездку комфортной и интересной. Даже дождь не испортил впечатления. Денис заранее с нами продумал маршрут. Дорогой он читать дальшеуменьшить
много интересного рассказывал об этой невероятно красивой стране. Денис заботливо подвозил нас как можно ближе ко всем локациям, ходил с нами, рассказывал, фотографировал нас (и неплохо!). Когда мы увлекались фото, терпеливо и не подгоняя ждал у машины. На обед завез нас в очень красивый, атмосферный и недорогой ресторан. В этой поездке мы погуляли по Гагре, побывали на мандариновой плантации, на чайной дегустации, на водопаде, озере Риц и многих еще красивых местах! Конечно не уложились в обозначенное время. Но Денис ни разу не поторопил и не повысил свою плату. Рекомендую Дениса туристам, которые хотят в поездке именно отдохнуть и насладится природой, а не бегать с толпой из автобуса с ограниченным временем на каждую локацию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Все очень понравилось. Спасибо за организацию экскурсии. Озеро Рица — это чистая вода среди реликтовых лесов. Курортные местечки императорской семьи и водопад Девичьи слёзы оставляют незабываемые впечатления. Местное гостеприимство и хлебосольство - это отдельная тема. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Сегодня провели день на замечательной экскурсии по Абхазии! Поездка получилась очень насыщенной, интересной, запоминающейся. Денис отличный экскурсовод, внимательный, предупредительный. Всё очень понравилось, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Денис познакомил нашу компанию с Абхазией, где мы побывали впервые. Хочу отметить пунктуальность гида и весёлый нрав, своеобразную манеру подачи материала. Путешествие оставило приятные воспоминания и очень красивые фотографии. Денис нигде читать дальшеуменьшить
не торопил нас и рассчитал маршрут так, что даже удалось искупаться в море ровно на закате. Маршрут экскурсии продуман и насыщен, вместе с тем Денис учитывает пожелания туристов как по самим остановкам, так и по времени, проведённому там. Были приятно удивлены тем, что на остановках нашего маршрута почти не было туристов, что позволило насладиться видами, природой и достопримечательностями. Отмечу чистую машину и аккуратную езду, путешествие было комфортным даже на сложных участках пути в горах.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Вчера с мужем, под окончание отпуска провели свой яркий, незабываемый день в компании высоко профессионального гида и водителя с большим чувством юмора Денисом, который нас довёз волшебными дорогами к Рице, читать дальшеуменьшить
благодаря Денису остались самые яркие впечатления! Большой умничка, рассказал много интересных фактов и красивых легенд о посещаемых местах, о быте и традициях народности Абхазии, муж после тяжёлой операции, экскурсия была построена Денисом с максимальным комфортом и нашими пожеланиями и, по предложеным локациям. В следующий приезд,забронируем экскурсию только у Дениса,и всем советуем его индивидуальные экскурсии,море позитива,знаний,комфорта,спасибо от Татьяны и Сергея
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
В связи с новым постановлением об изоляции после возвращения из-за границы мы заменили экскурсию в Абхазию на индивидуальную экскурсию по природным уголкам Сочи. Денис провез нас по местам, куда не читать дальшеуменьшить
доедешь на общественном транспорте. Мы побывали на Орлиных скалах, прошли километровой тропой до Агурского водопада, съездили на гору Ахун со знаменитой башней. Кстати, рекомендуем бараний шашлык в кафе «Ахун» с интересным интерьером. Денис - тонкий психолог, прислушивается к реакциям, пожеланиям, и внимателен к детям. Услышав наше желание побывать в санатории Орджоникидзе, завёз и туда. Его экскурсионная программа сопровождается историческими фактами из местной истории, притчами и греческими мифами, ориентированными даже на детскую аудиторию. Наша шестилетка ни разу не сказала «мне скучно», хотя мы такое слышали от неё в парке Ривьера))) Изюминкой на торте были чайная плантация (не на Солохаул, а по дороге на Воронцовские пещеры) и сами Воронцовские пещеры. Пещеры очень впечатляют масштабами и подсветкой. А на чайных плантациях мы сделали потрясающие живые кадры на фоне пасущихся лошадей. На закате в контровом свете там получатся изумительные фото. Спасибо Денису за проведённый день, выложился по полной! После прогулки мы рухнули спать даже без ужина)))))) Прелставляю, как устал он! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Волшебными дорогами к Рице из Сочи»