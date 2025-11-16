Услышать голос Сочи и пройти по центру города в сопровождении героев из прошлого
Наша машина времени — наушники с объёмным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы погрузитесь в другую реальность, где невозможно предугадать, что ждёт за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой.
Он проведёт вас по центру Сочи — вы прочувствуете историю и откроете сюжеты о тех людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой города.
Описание экскурсии
Голоса Сочи
Поэты и художники находили вдохновение здесь, на побережье Чёрного моря, где грозные горы обнимаются с волнами. Их мечты, тревоги и радости до сих пор живут в воздухе. Ваше путешествие по этому миру только начинается — шагните в него и позвольте городу рассказать вам свои истории.
Познакомиться с городом поближе
Каждый уголок здесь дышит историей, а каждое здание хранит тайны людей, чьими мечтами и делами формировалось его величие. Курортный проспект, Японский сад, Художественный музей, вилла «Вера» и другие знаковые места — не просто достопримечательности на карте, а живые страницы истории.
Эмоциональная прогулка — это и развлечение, и обзорная экскурсия, и уличный спектакль. Прогулка наполнена интерактивом: вместе с героем вы будете танцевать и подпевать, фотографироваться и многое, многое другое!
Организационные детали
Прогулка понравится взрослым и детям от 10 лет
Прогулка длится 80 минут и полностью пешая
По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Вы будете следовать за героем (актёром из нашей команды), также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
2100 ₽
Дети до 12 лет
1900 ₽
Пенсионеры
1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — Организатор в Сочи
Иммерсивные прогулки по Сочи в формате театрализованных экскурсий и иммерсивные концерты на закате.