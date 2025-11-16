Наша машина времени — наушники с объёмным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы погрузитесь в другую реальность, где невозможно предугадать, что ждёт за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой. Он проведёт вас по центру Сочи — вы прочувствуете историю и откроете сюжеты о тех людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой города.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Голоса Сочи

Поэты и художники находили вдохновение здесь, на побережье Чёрного моря, где грозные горы обнимаются с волнами. Их мечты, тревоги и радости до сих пор живут в воздухе. Ваше путешествие по этому миру только начинается — шагните в него и позвольте городу рассказать вам свои истории.

Познакомиться с городом поближе

Каждый уголок здесь дышит историей, а каждое здание хранит тайны людей, чьими мечтами и делами формировалось его величие. Курортный проспект, Японский сад, Художественный музей, вилла «Вера» и другие знаковые места — не просто достопримечательности на карте, а живые страницы истории.

Эмоциональная прогулка — это и развлечение, и обзорная экскурсия, и уличный спектакль. Прогулка наполнена интерактивом: вместе с героем вы будете танцевать и подпевать, фотографироваться и многое, многое другое!

Организационные детали