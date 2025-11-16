Мои заказы

Иммерсивная прогулка «Сочи: нити времени»

Услышать голос Сочи и пройти по центру города в сопровождении героев из прошлого
Наша машина времени — наушники с объёмным звучанием, ваш контакт с миром иммерсии. Вы погрузитесь в другую реальность, где невозможно предугадать, что ждёт за очередным поворотом. Тут не обойтись без проводника — им станет наш герой.

Он проведёт вас по центру Сочи — вы прочувствуете историю и откроете сюжеты о тех людях, чьи жизни тесно переплелись с судьбой города.
Иммерсивная прогулка «Сочи: нити времени»© Сергей
Иммерсивная прогулка «Сочи: нити времени»© Сергей
Иммерсивная прогулка «Сочи: нити времени»© Сергей

Описание экскурсии

Голоса Сочи

Поэты и художники находили вдохновение здесь, на побережье Чёрного моря, где грозные горы обнимаются с волнами. Их мечты, тревоги и радости до сих пор живут в воздухе. Ваше путешествие по этому миру только начинается — шагните в него и позвольте городу рассказать вам свои истории.

Познакомиться с городом поближе

Каждый уголок здесь дышит историей, а каждое здание хранит тайны людей, чьими мечтами и делами формировалось его величие. Курортный проспект, Японский сад, Художественный музей, вилла «Вера» и другие знаковые места — не просто достопримечательности на карте, а живые страницы истории.

Эмоциональная прогулка — это и развлечение, и обзорная экскурсия, и уличный спектакль. Прогулка наполнена интерактивом: вместе с героем вы будете танцевать и подпевать, фотографироваться и многое, многое другое!

Организационные детали

  • Прогулка понравится взрослым и детям от 10 лет
  • Прогулка длится 80 минут и полностью пешая
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
  • Вы будете следовать за героем (актёром из нашей команды), также с вами будет сопровождающий, который поможет с техническими моментами

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2100 ₽
Дети до 12 лет1900 ₽
Пенсионеры1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Сочи
Иммерсивные прогулки по Сочи в формате театрализованных экскурсий и иммерсивные концерты на закате.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
Сегодня в 12:30
27 ноя в 08:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
Пешая
На самокатах
2 часа
51 отзыв
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
Превратите знакомство с Сочи в захватывающее приключение с загадками и любопытными историями. Пешком или на самокатах исследуйте центр города и получите приз
Начало: На улице Театральной
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
В краю магнолий: прогулка по историческому центру Сочи
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В краю магнолий: прогулка по историческому центру Сочи
Исследовать ключевые достопримечательности города-курорта и окунуться в его прошлое
Начало: Пешком - на Морском вокзале, на авто - по вашему а...
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи