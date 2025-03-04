Сочинский художественный музей – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Сочинский художественный музей» в Сочи, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Пешая
2.5 часа
259 отзывов
Индивидуальная
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
800 ₽ за человека
Магия вечернего Сочи
На автобусе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10 200 ₽12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Узнайте секреты Сочи с Фаролеро на вечерней прогулке
Фаролеро, харизматичный фонарщик, проведет вас по Сочи, рассказывая удивительные истории и легенды, погружая в магическую атмосферу
Начало: На ул. Театральная
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    4 марта 2025
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Всё было отлично🫶🏻
    Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻Всё было отлично🫶🏻
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2025
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Очень хорошая экскурсия. Приятный, несложный маршрут, есть возможность остановиться для отдыха или более детального осмотра. Рассказ живой, интересный, наполненный фактами. Евгения ответила на все дополнительные вопросы. Я осталась очень довольна
  • Э
    Эльвира
    18 февраля 2025
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Замечательная экскурсия с Евгенией, очень понравился маршрут, изложение материала, погода конечно подвела, дождь лил целый день,гуляли с зонтиками, но это не помешало получить заряд от экскурсии и интересных рассказов о прекрасном городе Сочи.
    Замечательная экскурсия с Евгенией, очень понравился маршрут, изложение материала, погода конечно подвела, дождь лил целый день,гулялиЗамечательная экскурсия с Евгенией, очень понравился маршрут, изложение материала, погода конечно подвела, дождь лил целый день,гулялиЗамечательная экскурсия с Евгенией, очень понравился маршрут, изложение материала, погода конечно подвела, дождь лил целый день,гуляли

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочинский художественный музей»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Сочи за 2 часа
  2. Магия вечернего Сочи
  3. Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Зимний Театр
  7. Ущелья
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в марте 2025
Сейчас в Сочи в категории "Сочинский художественный музей" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 10 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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