Индивидуальная
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
800 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10 200 ₽
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Узнайте секреты Сочи с Фаролеро на вечерней прогулке
Фаролеро, харизматичный фонарщик, проведет вас по Сочи, рассказывая удивительные истории и легенды, погружая в магическую атмосферу
Начало: На ул. Театральная
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина4 марта 2025Всё было отлично🫶🏻
- ННаталья27 февраля 2025Очень хорошая экскурсия. Приятный, несложный маршрут, есть возможность остановиться для отдыха или более детального осмотра. Рассказ живой, интересный, наполненный фактами. Евгения ответила на все дополнительные вопросы. Я осталась очень довольна
- ЭЭльвира18 февраля 2025Замечательная экскурсия с Евгенией, очень понравился маршрут, изложение материала, погода конечно подвела, дождь лил целый день,гуляли с зонтиками, но это не помешало получить заряд от экскурсии и интересных рассказов о прекрасном городе Сочи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочинский художественный музей»
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