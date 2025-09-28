Эта экскурсия для тех, кто хочет не просто гулять по красивым локациям, но и понимать, чем это место примечательно в истории города. Вы посетите атмосферные уголки Сочи, узнаете о его прошлом и настоящем. Завершить день сможете морской прогулкой с живописными видами на побережье и город.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сквер «Фитофантазия» — тихий оазис с экзотическими растениями, прудом и черепахами в самом центре города
- Питьевой бювет с минеральной водой, где можно попробовать целебную воду
- Приморский парк — живописное место для прогулок с великолепными видами на Чёрное море
- Храм Архангела Михаила — старейший каменный храм на черноморском побережье Кавказа
- Крепостную стену форта Александрия — исторический рубеж, откуда начинался современный Сочи
- Кооперативный сквер — зелёную зону для отдыха и встреч с местными жителями
- Морской вокзал — «золотые ворота» города, символ его морской связи и гостеприимства.
Я расскажу:
- Об истории Сочинского посада
- Жизни города в советские годы
- Людях, которые когда-то здесь жили и отдыхали
Завершить экскурсию вы сможете самостоятельной прогулкой на теплоходе или яхте.
Организационные детали
- Если вы плохо переносите жару, лучше выбрать для экскурсии утреннее или вечернее время
- Билет на теплоход оплачивается дополнительно — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка 5–11 лет
- Стоимость аренды яхты оговаривается индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки «Театральная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Сочи
Привет, я ваш экскурсовод Яна! Провожу экскурсии по самому солнечному городу нашей страны. Экскурсия — это не только смена географии, это настроение, яркие воспоминания и эмоции. Давайте открывать Сочи и улыбаться вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
28 сен 2025
Все прошло на отлично,даже начавшийся дождь не испортил впечатление.
Надежда
20 сен 2025
Спасибо Яне за прогулку, было легко и интересно. Сначала боялись дождя, а зря! все отлично прошло, узнали много нового.
М
Марина
19 сен 2025
Очень понравилось! Интересно, хорошо погуляли, всем рекомендую! 👍 Экскурсовод Яна очень любит свое дело, с удовольствием поеду с ней ещё! 💕
Инна
17 сен 2025
Это была очень интересная прогулка. Яна - обаятельная и интересная рассказчица. Узнали много нового, нам показали места, которые сами бы точно не увидели. В следующий раз обязательно закажем другую экскурсию у Яны. Рекомендуем!
Алеся
9 сен 2025
Чудесная прогулка! Спасибо большое!
Э
Элина
24 июл 2025
Добрый день, были на экскурсии 18.07 с Яночкой. Поразительная девушка, очень мило и непринужденно рассказала о прелестях города.
А
Антон
4 июл 2025
Сегодня были на экскурсии. Остались довольны.
Нам повезло с погодой, было не жарко и комфортно.
В ненавязчивой форме Яна рассказала о достопримечательностях, которые мы проходили, легко и доступно.
На морскую прогулку идти мы не захотели, так как на море было волнение. Побоялись, что укачает. Яна не стала уговаривать, отнеслась с пониманием, за что отдельное спасибо.
Будем рекомендовать друзьям.
Входит в следующие категории Сочи
