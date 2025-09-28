О Оксана Все прошло на отлично,даже начавшийся дождь не испортил впечатление.

Буду обращаться к Яне ещё.

Надежда Спасибо Яне за прогулку, было легко и интересно. Сначала боялись дождя, а зря! все отлично прошло, узнали много нового.

Экскурсовод Яна - выше всяческих похвал: умная, образованная, тактичная, своей эрудицией ненавязчиво держала и держала наше внимание.

М Марина Очень понравилось! Интересно, хорошо погуляли, всем рекомендую! 👍 Экскурсовод Яна очень любит свое дело, с удовольствием поеду с ней ещё! 💕

Инна Это была очень интересная прогулка. Яна - обаятельная и интересная рассказчица. Узнали много нового, нам показали места, которые сами бы точно не увидели. В следующий раз обязательно закажем другую экскурсию у Яны. Рекомендуем!

Алеся Чудесная прогулка! Спасибо большое!

Э Элина Добрый день, были на экскурсии 18.07 с Яночкой. Поразительная девушка, очень мило и непринужденно рассказала о прелестях города.

Дополнительно мы совершали морскую прогулку, нам очень повезло погодой. И прогулка была очень интересная. В общем мы остались очень довольными, спасибо огромное🩷