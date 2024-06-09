Первый в регионе интерактивный пол, на котором можно играть одному или с компанией. Когда наступаешь на быстро передвигающиеся цветные пиксели, зарабатываешь очки. Итоговый счёт видишь на экране. Есть несколько игр: «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель-дуэль» и другие.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Главная Трибуна Сочи Автодрома
- Макет Олимпийского парка
Описание экскурсии
Пиксель Рум — это уникальная возможность окунуться в мир захватывающих игр и соревнований прямо на полу. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, наступая на быстро движущиеся цветные пиксели и зарабатывая очки. На экране вы будете видеть итоговый счёт. Вас ждут разнообразные игры, такие как «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель Дуэль» и другие. Эта экскурсия подарит вам массу удовольствия и ярких впечатлений. Важная информация: Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка на Главной Трибуне Сочи Автодрома. В случае если в момент оформления бронирования выбранное время уже окажется занятым, Вам будут предложено другой, обязательно оставьте свои контактные данные.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Тариф «Команда» 60 минут
|6 500 ₽
|Тариф «Мини» 30 минут
|1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главная Трибуна Сочи Автодрома
- Макет Олимпийского парка
Что включено
- 30 минут/60 минут игры
Место начала и завершения?
Пгт Сириус, ул. Триумфальная, д. 26
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка на Главной Трибуне Сочи Автодрома. В случае если в момент оформления бронирования выбранное время уже окажется занятым
- Вам будут предложено другой
- Обязательно оставьте свои контактные данные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.