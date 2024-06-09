Первый в регионе интерактивный пол, на котором можно играть одному или с компанией. Когда наступаешь на быстро передвигающиеся цветные пиксели, зарабатываешь очки. Итоговый счёт видишь на экране. Есть несколько игр: «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель-дуэль» и другие.

Описание экскурсии

Пиксель Рум — это уникальная возможность окунуться в мир захватывающих игр и соревнований прямо на полу. Вы можете играть в одиночку или с друзьями, наступая на быстро движущиеся цветные пиксели и зарабатывая очки. На экране вы будете видеть итоговый счёт. Вас ждут разнообразные игры, такие как «Минное поле», «Море волнуется», «Пиксель Дуэль» и другие. Эта экскурсия подарит вам массу удовольствия и ярких впечатлений. Важная информация: Пиксель рум находится в центре Олимпийского парка на Главной Трибуне Сочи Автодрома. В случае если в момент оформления бронирования выбранное время уже окажется занятым, Вам будут предложено другой, обязательно оставьте свои контактные данные.