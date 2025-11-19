Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками.
По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.
Описание экскурсии
Ресторан «Гагрипш» в Гагре
Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».
Сухум
Прогуляетесь по набережной начала XX века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.
Черниговка
Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.
Кындыг
Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.
Вечерняя Гагрская колоннада
На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.
Перерывы на еду
В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.
Примерный тайминг
6:00 — граница Псоу Ресторан «Гагрипш» — 10 мин Вечерняя колоннада — 15 мин Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин Дегустация мёда — 35 мин Набережная Сухума — 50 мин Прогулка по Черниговке — 1 ч Кындыг — 1,5 ч 19:30–20:00 — возвращение к границе
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия
Дополнительные расходы: вход в термальный источник — 200 ₽ за чел., обед в Апацхе — по желанию (закажем стол заранее по дороге в Черниговку)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый из Центрального и Хостинского районов
2300 ₽
Детский (до 11 лет) из Центрального и Хостинского районов
2000 ₽
Взрослый из Адлера и Сириуса
1900 ₽
Детский (до 11 лет) из Адлера и Сириуса
1600 ₽
Детский до 7 лет без предоставления места в автобусе
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 21852 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили читать дальше
время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.