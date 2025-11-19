Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками. По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».

Сухум

Прогуляетесь по набережной начала XX века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.

Черниговка

Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.

Кындыг

Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.

Вечерняя Гагрская колоннада

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.

Перерывы на еду

В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.

Примерный тайминг

6:00 — граница Псоу

Ресторан «Гагрипш» — 10 мин

Вечерняя колоннада — 15 мин

Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин

Дегустация мёда — 35 мин

Набережная Сухума — 50 мин

Прогулка по Черниговке — 1 ч

Кындыг — 1,5 ч

19:30–20:00 — возвращение к границе

Организационные детали