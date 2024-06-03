Ущелье Черниговка – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Черниговка» в Сочи, цены от 2 070 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Сегодня в 06:30
12 июня в 06:30
23002 070 за человека
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
17 000 за всё до 5 чел.
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Сочи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
10 отзывов
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Сочи
Отправиться из Сочи в Страну души на групповой экскурсии
Начало: В Сочи или Хосте
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
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    водитель с местным колоритом, прекрасный экскурсовод Сабина, с красивой, грамотно поставленной речью, интересно дающая информацию, с ответами на все интересующие вопросы, впечатляющие виды на всем маршруте, термы -просто превосходно, как в сказке про Конька -Горбунка … даже периодически накрапывающий дождь не стал помехой, Советую данную локацию, много позитива гарантировано

    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и
  • А
    Анатолий
    2 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на
  • Н
    Наталия
    10 апреля 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Спасибо за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне. Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в
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    холодный сезон самое то, полный восторг, особенно у подрастающего поколения. Отдельно хочется отметить кафешку по дороге в Черниговку, вкусно и недорого. Все супер, в общем, рекомендую.

    Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне
  • О
    Оксана
    6 января 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
    Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ущелье Черниговка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  2. Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
  3. Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Олимпийский Парк
  6. Чайная плантация
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Ущелье Черниговка" можно забронировать 3 экскурсии от 2 070 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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