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скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Сегодня в 06:30
12 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Сочи
Отправиться из Сочи в Страну души на групповой экскурсии
Начало: В Сочи или Хосте
12 июня в 06:00
14 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ЕЕвгения6 мая 2024Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
- ААнатолий2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
- ННаталия10 апреля 2024Спасибо за экскурсию!
- ДДмитрий22 января 2024Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне. Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в
- ООксана6 января 2024Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ущелье Черниговка»
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