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Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник

Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
По живописной дороге через Рицинский заповедник мы отправимся на поиски главных достопримечательностей Абхазии.

Вы увидите легендарное Голубое озеро и величественный Юпшарский каньон, прогуляетесь по старинному ландшафтному парку Гагры, а также посетите руинированный храм X века и традиционную сыроварню.
5
20 отзывов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник

Описание экскурсии

Город Гагра

После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь в тени экзотических растений старинного парка, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная дорога

Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у Молочного водопада с питьевой водой, увидим Голубое озеро небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймёте, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним Мужские Слёзы и Девичьи слёзы, о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм 10 века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего, буйволиного коровьего молока.

Озеро Рица

Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится одна из абхазских дач Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с I века до наших дней.

Организационные детали

  • Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 1000 ₽ с чел.
  • Обед не входит в стоимость, средний чек — 500-700 ₽ с чел.
  • Экскурсию могут посетить путешественники от 12 лет

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с красной печатью о гражданстве
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1274 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о местах, о традициях абхазцев, знакомила с языком, включила национальную песню. Было интересно. Места потрясающей красоты! Вся экскурсия проходила на комфортной, современной машине, Анна-опытный водитель
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о+2
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о
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Ольга
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная, рассказ был интересный, понравилось, что были не только факты о стране, но и шутки, это всегда расслабляет!
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная,
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Инна
В воскресение были на экскурсии в Абхазии. Понравилось все. Анна приятная собеседница и аккуратный водитель, учла все наши пожелания. Помогла с покупкой сыров, организовала обед в интересном месте. Посетили все, что хотели. Рица великолепна, а дорога к ней живописная и не очень утомительная. Если будем планировать экскурсии в Сочи или в Абхазии, обязательно обратимся вновь.
В воскресение были на экскурсии в Абхазии. Понравилось все. Анна приятная собеседница и аккуратный водитель, учла
В воскресение были на экскурсии в Абхазии. Понравилось все. Анна приятная собеседница и аккуратный водитель, учла
В воскресение были на экскурсии в Абхазии. Понравилось все. Анна приятная собеседница и аккуратный водитель, учла
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М
Всё понравилось. Спасибо Анне за приятное путешествие.
Всё понравилось. Спасибо Анне за приятное путешествие.
Всё понравилось. Спасибо Анне за приятное путешествие.
Всё понравилось. Спасибо Анне за приятное путешествие.
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Анастасия
Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
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С
Большое спасибо Анне за насыщенный день и замечательное путешествие!
После не самого удачного опыта посещения этого маршрута в составе джип-тура мы решили повторить поездку, но в индивидуальном формате — и остались
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довольны на все сто!
Договориться о месте и времени встречи было легко: Анна забрала нас из Нового Сочи — свежий, комфортный автомобиль и уверенное вождение сразу создали приятное впечатление.
По дороге к границе Анна увлекательно рассказывала о Сочи, а дальше — не менее интересно вела нас по всему маршруту в Абхазии, который был отлично спланирован.
После рассказа о каждом объекте она подробно отвечала на наши вопросы, учитывала пожелания — где-то пропустить остановку, где-то задержаться подольше — и оставляла достаточно времени для самостоятельной прогулки.
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления, и мы обязательно обратимся к Анне снова!

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