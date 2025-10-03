По живописной дороге через Рицинский заповедник мы отправимся на поиски главных достопримечательностей Абхазии. Вы увидите легендарное Голубое озеро и величественный Юпшарский каньон, прогуляетесь по старинному ландшафтному парку Гагры, а также посетите руинированный храм X века и традиционную сыроварню.

Описание экскурсии

Город Гагра

После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь в тени экзотических растений старинного парка, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная дорога

Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у Молочного водопада с питьевой водой, увидим Голубое озеро небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймёте, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним Мужские Слёзы и Девичьи слёзы, о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм 10 века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего, буйволиного коровьего молока.

Озеро Рица

Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится одна из абхазских дач Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с I века до наших дней.

Организационные детали

Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 1000 ₽ с чел.

Обед не входит в стоимость, средний чек — 500-700 ₽ с чел.

Экскурсию могут посетить путешественники от 12 лет

Пересечение границы