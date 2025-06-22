Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Одна из наших самых динамичных поездок.



Мы проедем и по центральным улицам Сочи, и по трассе, и по скоростному шоссе, которое было построено к Олимпиаде.



Прокатимся по извилистому Краснополянскому шоссе и доберёмся до доступного участка закрытой Краснополянской дороги, которая была построена ещё в 19 веке и с которой открывается потрясающий вид на ущелье Ахцу.