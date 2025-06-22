Мои заказы

К ущелью Ахцу - на мотоцикле из Сочи

С ветерком прокатиться по живописным дорогам и побывать на смотровой
Одна из наших самых динамичных поездок.

Мы проедем и по центральным улицам Сочи, и по трассе, и по скоростному шоссе, которое было построено к Олимпиаде.

Прокатимся по извилистому Краснополянскому шоссе и доберёмся до доступного участка закрытой Краснополянской дороги, которая была построена ещё в 19 веке и с которой открывается потрясающий вид на ущелье Ахцу.
5
2 отзыва
К ущелью Ахцу - на мотоцикле из Сочи© Захар
К ущелью Ахцу - на мотоцикле из Сочи© Захар
К ущелью Ахцу - на мотоцикле из Сочи© Захар
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Высокий уровень безопасности

Вы поедете как пассажир на надёжном и комфортабельном мотоцикле Honda Goldwing, с опытным водителем, который в совершенстве знает каждую ямку на дорогах Сочи и филигранно управляет огромным металлическим зверем.

Организационные детали

  • Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём — опытный водитель-гид
  • Вся необходимая экипировка выдаётся
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 90 кг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1184 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
22 июн 2025
Отлично провела время в компании с очень харизматичным мужчиной: весело, быстро и под музыку! Всё, что нужно, чтобы вечер стал волшебным!
Мотоцикл удобный, ничего не страшно, горы прекрасные!
Галина
Галина
24 апр 2025
Мечты сбываются, мотопрогулка незабываемое путешествие с ветерком в приятной компании, спасибо Алексею за положительные эмоции.
Мечты сбываются, мотопрогулка незабываемое путешествие с ветерком в приятной компании, спасибо Алексею за положительные эмоции.

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Сочи
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
На мотоцикле
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
Ощутите свободу и скорость, оседлав мотоцикл в Сочи. Посетите знаковые места, насладитесь панорамами и узнайте историю от опытного инструктора
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за экскурсию
Олимпийское наследие Сочи
На машине
8 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
11 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи