Одна из наших самых динамичных поездок.
Мы проедем и по центральным улицам Сочи, и по трассе, и по скоростному шоссе, которое было построено к Олимпиаде.
Прокатимся по извилистому Краснополянскому шоссе и доберёмся до доступного участка закрытой Краснополянской дороги, которая была построена ещё в 19 веке и с которой открывается потрясающий вид на ущелье Ахцу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Высокий уровень безопасности
Вы поедете как пассажир на надёжном и комфортабельном мотоцикле Honda Goldwing, с опытным водителем, который в совершенстве знает каждую ямку на дорогах Сочи и филигранно управляет огромным металлическим зверем.
Организационные детали
- Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём — опытный водитель-гид
- Вся необходимая экипировка выдаётся
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 12 лет и весом не более 90 кг
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1184 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
22 июн 2025
Отлично провела время в компании с очень харизматичным мужчиной: весело, быстро и под музыку! Всё, что нужно, чтобы вечер стал волшебным!
Мотоцикл удобный, ничего не страшно, горы прекрасные!
Галина
24 апр 2025
Мечты сбываются, мотопрогулка незабываемое путешествие с ветерком в приятной компании, спасибо Алексею за положительные эмоции.
Входит в следующие категории Сочи
