Красная Поляна

Красная Поляна
Красная Поляна
Красная Поляна
Красная Поляна
Красная Поляна
Красная Поляна
Красная Поляна
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Описание

Экскурсия "Красная Поляна"

Наша поездка, пройдёт по "старой дороге" в Красную Поляну. Она более живописная, по сравнению с дорогой, построенной к олимпиаде. По пути, у нас будет 3 смотровые площадки, с панорамными видами и посещение минерального нарзанного источника, который находится среди красивых пейзажей на реку и горы.
Далее мы проедем непосредственно через сам посёлок Красная Поляна и отправимся в посёлок Эсто-Садок, к курортам Красная Поляна и Роза Хутор. Прогуляемся по улочкам и набережным этих курортов.
Так же вы сможете подняться на канатной дороге в горы, пройтись по парку водопадов и насладиться панорамными видами Кавказских гор. Время пребывания на канатных дорогах не ограничено.
После того как вы спуститесь с подъёмников, мы отправимся на аллею флагов, стран участниц олимпиады, она находится в горной олимпийской деревне, где жили спортсмены.
Посетим смотровую площадку, откуда открываются виды сразу на 2 курорта - Красная Поляна и Роза Хутор.
Так же, во время поездки, можем посетить ресторан "Каскад", где вы будете находиться среди водопадов и пруда с форелью. На территории есть кролики, енот, гуси, утки. По мини пруду можно поплавать на уютной лодочке, Вашим детям, там точно понравится.
Либо можем пообедать в любом месте, которое выберете Вы.
Возвращаться в отель, будем по дороге, построенной к олимпиаде. Там вы увидите красивый вантовый мост и остатки самой первой дороги в Красную Поляну, под названием "Пронеси Господи".

Экскурсия "Красная Поляна":

  1. Смотровая площадка на "Sky Park" (Заезд в сам парк +500р.).
  2. Панорама на ущелье АхЦу.
  3. Нарзанный источник "Чвижепсе".
  4. Обзорная на поселок "Красная Поляна".
  5. Курорт "Красная Поляна".
  6. Курорт "Роза Хутор".
  7. Панорамная площадка "Коготь".
  8. Подъем на канатной дороге (по желанию, оплачивается отдельно в кассе, время не ограничено).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатные дороги
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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