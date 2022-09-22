Экскурсия "Красная Поляна"

Наша поездка, пройдёт по "старой дороге" в Красную Поляну. Она более живописная, по сравнению с дорогой, построенной к олимпиаде. По пути, у нас будет 3 смотровые площадки, с панорамными видами и посещение минерального нарзанного источника, который находится среди красивых пейзажей на реку и горы.

Далее мы проедем непосредственно через сам посёлок Красная Поляна и отправимся в посёлок Эсто-Садок, к курортам Красная Поляна и Роза Хутор. Прогуляемся по улочкам и набережным этих курортов.

Так же вы сможете подняться на канатной дороге в горы, пройтись по парку водопадов и насладиться панорамными видами Кавказских гор. Время пребывания на канатных дорогах не ограничено.

После того как вы спуститесь с подъёмников, мы отправимся на аллею флагов, стран участниц олимпиады, она находится в горной олимпийской деревне, где жили спортсмены.

Посетим смотровую площадку, откуда открываются виды сразу на 2 курорта - Красная Поляна и Роза Хутор.

Так же, во время поездки, можем посетить ресторан "Каскад", где вы будете находиться среди водопадов и пруда с форелью. На территории есть кролики, енот, гуси, утки. По мини пруду можно поплавать на уютной лодочке, Вашим детям, там точно понравится.

Либо можем пообедать в любом месте, которое выберете Вы.

Возвращаться в отель, будем по дороге, построенной к олимпиаде. Там вы увидите красивый вантовый мост и остатки самой первой дороги в Красную Поляну, под названием "Пронеси Господи".

Экскурсия "Красная Поляна":