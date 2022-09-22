Экскурсия "Красная Поляна"
Наша поездка, пройдёт по "старой дороге" в Красную Поляну. Она более живописная, по сравнению с дорогой, построенной к олимпиаде. По пути, у нас будет 3 смотровые площадки, с панорамными видами и посещение минерального нарзанного источника, который находится среди красивых пейзажей на реку и горы.
Далее мы проедем непосредственно через сам посёлок Красная Поляна и отправимся в посёлок Эсто-Садок, к курортам Красная Поляна и Роза Хутор. Прогуляемся по улочкам и набережным этих курортов.
Так же вы сможете подняться на канатной дороге в горы, пройтись по парку водопадов и насладиться панорамными видами Кавказских гор. Время пребывания на канатных дорогах не ограничено.
После того как вы спуститесь с подъёмников, мы отправимся на аллею флагов, стран участниц олимпиады, она находится в горной олимпийской деревне, где жили спортсмены.
Посетим смотровую площадку, откуда открываются виды сразу на 2 курорта - Красная Поляна и Роза Хутор.
Так же, во время поездки, можем посетить ресторан "Каскад", где вы будете находиться среди водопадов и пруда с форелью. На территории есть кролики, енот, гуси, утки. По мини пруду можно поплавать на уютной лодочке, Вашим детям, там точно понравится.
Либо можем пообедать в любом месте, которое выберете Вы.
Возвращаться в отель, будем по дороге, построенной к олимпиаде. Там вы увидите красивый вантовый мост и остатки самой первой дороги в Красную Поляну, под названием "Пронеси Господи".
Экскурсия "Красная Поляна":
- Смотровая площадка на "Sky Park" (Заезд в сам парк +500р.).
- Панорама на ущелье АхЦу.
- Нарзанный источник "Чвижепсе".
- Обзорная на поселок "Красная Поляна".
- Курорт "Красная Поляна".
- Курорт "Роза Хутор".
- Панорамная площадка "Коготь".
- Подъем на канатной дороге (по желанию, оплачивается отдельно в кассе, время не ограничено).