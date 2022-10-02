20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прошлое и современность в Красной Поляне - из Сочи

Познакомиться с историей Большого Сочи и полюбоваться курортом в обрамлении Кавказских гор
Вы проедете по старинному Краснополянскому шоссе, увидите ущелье Ах-Цу и продегустируете минеральную воду Чвижепсе.

Ощутите атмосферу места, где смешались нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии. А по желанию подниметесь к вершинам Аибги или Псехако на канатной дороге.
4.7
27 отзывов
Прошлое и современность в Красной Поляне - из Сочи
Прошлое и современность в Красной Поляне - из Сочи
Прошлое и современность в Красной Поляне - из Сочи

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ахштырский каньон
  • смотровую площадку ущелья Ах-Цу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • водопад Девичьи Слёзы
  • местную пасеку с аутентичными продуктами (мёд, сбитень, медовуха, соты)
  • посёлок Красная Поляна (без остановки)
  • дольменный комплекс
  • комплекс трамплинов «Русские горки» (без остановки)
  • посёлок Эсто Садок (без остановки)
  • набережную курорта «Роза Хутор»
  • курорты «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» (внешний осмотр без остановки)
  • олимпийское шоссе (без остановки)

По желанию и за доплату можете подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на скоростной канатной дороге, посетить вольерный комплекс Кавказского государственного заповедника им. Х. Г. Шапошникова, аквапарк, каток или музей Тамсааре — детали маршрута можно обсудить в переписке заранее.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе детали уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды профессиональных экскурсоводов и инструкторов-проводников

Дополнительные расходы

  • Водопад Девичьи Слёзы — 300 ₽ за чел.
  • Дольмены — 300 ₽ за чел.
  • Источник — 300 ₽ за чел.
  • Канатка — от 2500 ₽ за чел.
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
3
1
Надежда
Наше путешествие доставило нам огромное удовольствие. Все было чётко спланировано, Анна была очень пунктуальна и доброжелательна. Экскурсия была очень интересная и познавательная не только взрослым, но и десятилетней девочке. В конце экскурсии мы даже попросили провести небольшую викторину по услышанному во время нашего путешествия. Благодарим Анну и,конечно, же рекомендуем этот тур.
Наше путешествие доставило нам огромное удовольствие. Все было чётко спланировано, Анна была очень пунктуальна и доброжелательна.
Наше путешествие доставило нам огромное удовольствие. Все было чётко спланировано, Анна была очень пунктуальна и доброжелательна.
Наше путешествие доставило нам огромное удовольствие. Все было чётко спланировано, Анна была очень пунктуальна и доброжелательна.
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Т
Мы с мужем 2 января посетили Красную Поляну с Анной. Остались экскурсией очень довольны. За день до экскурсии мы обсудили с гидом наш маршрут, внесли небольшие корректировки и с хорошим
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настроение поехали любоваться красотами Красной Поляны. Анна очень коммуникабельный, пунктуальный, знающий, опытный гид, интересный рассказчик, прекрасный водитель, что очень важно на дороге в горах. На протяжении всей экскурсии мы узнавали какие - нибудь интересные факты о тех местах, которые проезжали. По дороге Анна предлагала для фото очень интересные и живописные места. Весь день пролетел незаметно. Мы очень благодарны Анне за экскурсию, рекомендуем всем желающим и надеемся, что Вы не разочаруетесь.

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Л
Необыкновенные приключения на высоте 2320 метров Мы долго и тщательно подбирали экскурсовода,потому что в нашей были детки от 10 до 17 лет,и уже на этапе выбора Поняли,что Анна профессионал своего
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дела и ей можно доверять (Читали отзывы)Мы провели целый день в компании человека,который всем сердцем любит эти места и свою работу. Очень хочется отметить коммуникабельность Анны и ее терпение и доброжелательность по отношению к детскому пытливому уму,профессионализм подачи информации! Осталось ощущение тепла,мыпровели день будто с другом,легко и увлекательно.
Без сомнения будем рекомендовать друзьям и сами с удовольствием вернёмся для новых встреч!
Анна,спасибо Вам огромное! Вдохновения и удачи!

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Е
Мы были на экскурсии с Анной в конце февраля. За шесть часов успели посмотреть все, что хотели и даже больше. Анна - очень эрудированный гид, отлично понимающий потребности конкретных туристов.
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Нас было трое: семья с 12-летним школьником. Для каждого из нас нашлась своя информация и своя форма подачи. Вся поезда была была предельно четко и эффективно организована. Несмотря на то, что мы неоднократно бывали на Красной Поляне, мы смогли еще глубже погрузиться в историю мест, в культурные особенности (в том числе современные), в ботанику, зоологию, экономику, организацию отдыха и все остальное. Еще раз спасибо, Анна!

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О
Рекомендую эту удивительную экскурсию! Мы с мужем в полном восторге от мест, которые посетили, и от нашего гида Анны. 5 часов пролетели незаметно. Если бы мы поехали сами, мы бы
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ни за что не нашли эти места и не узнали о их существовании. Анна- интересный рассказчик, много знает про эти места, про историю не только Красной поляны, но и Большого Сочи, да и вообще историю России и СССР. Мы в восторге. В следующий раз, как будет в этих краях, только к Анне!

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Наталья
На экскурсию мы собрались семьей из 5 человек; разброс по возрасту: от 6 до 65 лет. Передвигались на вместительном автомобиле (отдельная благодарность нашему водителю Владимиру). Анна рассказала нам буквально обо всем: и историю, и современность, и интересные нюансы, которые пригодились нам в последующие дни отдыха. Каждая пауза была заполнена новыми подробностями. Очень довольны, планируем летом другие экскурсии с Анной.
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