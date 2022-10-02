20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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ни за что не нашли эти места и не узнали о их существовании. Анна- интересный рассказчик, много знает про эти места, про историю не только Красной поляны, но и Большого Сочи, да и вообще историю России и СССР. Мы в восторге. В следующий раз, как будет в этих краях, только к Анне!