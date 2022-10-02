20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы проедете по старинному Краснополянскому шоссе, увидите ущелье Ах-Цу и продегустируете минеральную воду Чвижепсе.
Ощутите атмосферу места, где смешались нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии. А по желанию подниметесь к вершинам Аибги или Псехако на канатной дороге.
Ощутите атмосферу места, где смешались нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии. А по желанию подниметесь к вершинам Аибги или Псехако на канатной дороге.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ахштырский каньон
- смотровую площадку ущелья Ах-Цу
- минеральный источник Чвижепсе
- водопад Девичьи Слёзы
- местную пасеку с аутентичными продуктами (мёд, сбитень, медовуха, соты)
- посёлок Красная Поляна (без остановки)
- дольменный комплекс
- комплекс трамплинов «Русские горки» (без остановки)
- посёлок Эсто Садок (без остановки)
- набережную курорта «Роза Хутор»
- курорты «Газпром Поляна» и «Красная Поляна» (внешний осмотр без остановки)
- олимпийское шоссе (без остановки)
По желанию и за доплату можете подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на скоростной канатной дороге, посетить вольерный комплекс Кавказского государственного заповедника им. Х. Г. Шапошникова, аквапарк, каток или музей Тамсааре — детали маршрута можно обсудить в переписке заранее.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе детали уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды профессиональных экскурсоводов и инструкторов-проводников
Дополнительные расходы
- Водопад Девичьи Слёзы — 300 ₽ за чел.
- Дольмены — 300 ₽ за чел.
- Источник — 300 ₽ за чел.
- Канатка — от 2500 ₽ за чел.
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наше путешествие доставило нам огромное удовольствие. Все было чётко спланировано, Анна была очень пунктуальна и доброжелательна. Экскурсия была очень интересная и познавательная не только взрослым, но и десятилетней девочке. В конце экскурсии мы даже попросили провести небольшую викторину по услышанному во время нашего путешествия. Благодарим Анну и,конечно, же рекомендуем этот тур.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мы с мужем 2 января посетили Красную Поляну с Анной. Остались экскурсией очень довольны. За день до экскурсии мы обсудили с гидом наш маршрут, внесли небольшие корректировки и с хорошим
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Необыкновенные приключения на высоте 2320 метров Мы долго и тщательно подбирали экскурсовода,потому что в нашей были детки от 10 до 17 лет,и уже на этапе выбора Поняли,что Анна профессионал своего
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы были на экскурсии с Анной в конце февраля. За шесть часов успели посмотреть все, что хотели и даже больше. Анна - очень эрудированный гид, отлично понимающий потребности конкретных туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Рекомендую эту удивительную экскурсию! Мы с мужем в полном восторге от мест, которые посетили, и от нашего гида Анны. 5 часов пролетели незаметно. Если бы мы поехали сами, мы бы
Вам был полезен этот отзыв?
На экскурсию мы собрались семьей из 5 человек; разброс по возрасту: от 6 до 65 лет. Передвигались на вместительном автомобиле (отдельная благодарность нашему водителю Владимиру). Анна рассказала нам буквально обо всем: и историю, и современность, и интересные нюансы, которые пригодились нам в последующие дни отдыха. Каждая пауза была заполнена новыми подробностями. Очень довольны, планируем летом другие экскурсии с Анной.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Прошлое и современность в Красной Поляне - из Сочи»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Посетите Розу Хутор, Ахштырское ущелье и аквапарк
Начало: Железнодорожная станция Имеретинский. В Олимпийско...
Очень близкая по маршруту и тематике однодневная поездка по горному кластеру и Ахштырскому ущелью
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на смотровые площадки Розы Хутор и Скайпарк
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Фокус на подъёмах и панорамах в курорте «Роза Хутор» - альтернатива для тех, кто ценит виды
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
Проедьте по основным объектам горного кластера и посмотрите олимпийские места
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
Автомобильный маршрут по тем же курортам и олимпийским объектам, близок по смыслу
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи: вид сверху
Посетите панорамные площадки, подвесные мосты и канатные дороги
Начало: В любом отеле Сочи, кроме Лазаревского района
Сильный акцент на видах сверху и на пешие смотровые - похожая ценность для туриста
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 20 000 ₽ за экскурсию