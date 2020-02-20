20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п.

Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — Роза Хутор.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Сочи
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У этой экскурсии20 отзывов
4.85
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность

Что вас ожидает

В ходе программы Вам предстоит посетить главные достопримечательности Краснополянского шоссе и поселка Красная Поляна:

  • Ахштырский каньон
  • смотровую площадку ущелья Ах-Цу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • водопад Девичьи слезы
  • местную пасеку с аутентичными продуктами, предназначенными для дегустации: мед, сбитень, медовуха, соты и т.п.
  • поселок Красная Поляна
  • дольменный комплекс
  • комплекс трамплинов Русские горки
  • поселок Эсто Садок
  • набережную курорта Роза Хутор
  • внешний осмотр курорта Газпром и Горки Город
  • новое олимпийское шоссе

Желающие могут подняться на вершину хребта Аибга и Псехако на современной скоростной канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Возможно программу разнообразить посещением вольерного комплекса Кавказского Государственного заповедника им. Х.Г.Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно.

Путешествуя из Адлера в Красную поляну, вы погрузитесь в динамичный ритм незабываемых пейзажей и познакомитесь с историей развития Большого Сочи. От побережья моря нитка маршрута скользит по горной дороге, которая множество раз менялась в течение века. От вырубленной в отвесных скалах узкой ленты до современной многополосной магистрали по обе стороны реки. В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде.

Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес. Вас ждут захватывающие дух виды на долину реки Мзымта и освежающая прохлада минеральной воды источника Чвижипсе.

В Красной Поляне, пройдя по легендарным тропам к водопаду Девичьи Слезы и дольменному комплексу, вы услышите историю поселка, а со смотровой площадки погрузитесь в созерцание невероятной красоты Кавказских гор. Нельзя обойти своим вниманием Олимпийские склоны — здесь вы узнаете историю проектирования и строительства спортивных объектов.

Разделите нашу любовь к этому уникальному уголку мира, где в окружение величественных гор смешались курортная нега и спортивные страсти, древние дольмены и современные отели, первозданная красота и инновационные технологии!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов моего коллектива, профессиональных экскурсоводов, инструкторов-проводников.

Дополнительные расходы

  • Трансфер от железнодорожного вокзала Адлера и обратно: для 1-3 человек — 3000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 7200 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 10000 руб
  • Посещение водопада Девичьи слезы, канатная дорога (размер дополнительных расходов меняется в зависимости от сезона)
  • В связи с оползнем на не оборудованном участке источника «Чвежипсе», туристы посещают оборудованный источник за дополнительную плату. Входные билеты : 100 рублей за человека, дети до 10 лет — бесплатно.
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность
Красная Поляна. История и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Все было отлично, познавательно. Анна профессионал своего дела. Спасибо!
9 февраля 2020
Рекомендую эту удивительную экскурсию ! Мы с мужем в полном восторге от мест, которые посетили, и от нашего гида Анны. 5 часов пролетели незаметно . Если бы мы поехали сами, мы бы ни за что не нашли эти места и не узнали о их существовании. Анна- интересный рассказчик , много знает про эти места , про историю не только Красной поляны, но и Большого Сочи, да и вообще историю России и СССР. Мы в восторге . В следующий раз , как будет в этих краях , только к Анне!
6 ноября 2019
Экскурсию вела Анна. Нам очень понравилось все. Скорректировали программу под себя. Очень удобно - нет нигде очередей и большого скопления туристов, так как успели везде до них. Анна очень интересно и с любовью к своему городу преподносила материал. А также она - отличный водитель! Спасибо!
4 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия. Гид Анна учла все наши пожелания. Спасибо!
8 октября 2019
Замечательная получилась экскурсия! Чётко по времени и маршруту. Особенно понравилась манера изложения: спокойная размеренная чётко поставленная грамотная речь, знание материала, ответы на вопросы, и просто масса простых советов по возможностям и вариантам, как экскурсии так и просто жизни в Адлере. Анна крепкий профессионал и отличный водитель! Наше восхищение и благодарность!
Оксана
29 сентября 2019
Анна - прекрасный гид! Я была с бабушкой и Анна подобрала маршрут под наши возможности. Хотелось в горы и, несмотря на погоду, мы увидели все! Отличный бонус - отменный обед по рекомендации. Огромное спасибо! Рекомендую!
14 сентября 2019
Благодарим Анну за отличную прогулку и интересный рассказ. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы мы получили полные и грамотные ответы. Спасибо!
30 августа 2019
Экскурсию проводила не Анна а Ирина . Ирина оказалась очень хорошим и эрудированным гидом , старалась угодить и построить программу под наши запросы . Теперь - почему такая низкая общая оценка.
Дело в том что я заказывал экскурсию с определённым гидом . Это частная экскурсия , а не в автобусе на 50 человек , разумеется и цена соответственная . Со мной никто не связался , не сказал что будет абсолютно другой человек , почему так ? Повторюсь , гид Ирина оказалась очень хорошей . А если бы нет ? Мне вернули бы деньги ? Разумеется нет . Если даже меня не удосужились проинформировать что гида которого я заказал - не будет . Какой смысл тогда в комментариях о конкретном гиде если всё равно придёт другой ? Почему если знали что Анна не сможет не дали мне право выбора - отменить либо согласиться ?
Кстати Анна в это время была с другими на Эльбрусе , значит соглашаясь на моё предложение - заранее знала что не сможет её провести . Заранее извиняюсь , никого не хотел обидеть но всё изложено по факту . Просто я считаю другим ,кто захочет заказать у Анны экскурсию , - важно это знать .
С уважением,
Дмитрий
14 августа 2019
Отличная экскурсия, шикарные места. Много интересной информации. Прониклись красотой гор и заинтересовались маршрутами активного отдыха. Гид Анна - увлекательный рассказчик, умеет зажечь интерес, отличный водитель. Анна, спасибо за поездку!
6 июня 2019
Огромное спасибо Анне за замечательный день в таких красивых местах! Это наша вторая экскурсия вместе. Нам с мужем все очень понравилось. Сразу чувствуешь, что Анна не только профессиональный экскурсовод, но еще и влюбленный в Сочи человек. Спасибо за позитивные впечатления и интересный рассказ по маршруту!! Обязательно приедем еще!!
Ещё 10 отзывов

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